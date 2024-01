Alina Bădic: Este foarte bun acest moment pentru a ne schimba total ritmul de viață, dar nu înainte de a onora trecutul (VIDEO)

Este foarte bun acest moment pentru a ne schimba total ritmul de viață, dar nu înainte de a onora trecutul, a explicat astrologul Alina Bădic, realizatoarea emisiunii „ ”, marți, pe B1 TV, la „News Pass” cu Laura Chiriac, acolo unde a vorbit despre .

Alina Bădic: „Este bine să începem un nou regim de viață”

„Vorbeam despre faptul că în acest moment, cu această Lună Nouă conjunctă cu Pluto și cuadrată cu Nodul Nord în semnul Berbecului, trebuie să ne gândim foarte intens la tot ceea ce a fost important din trecutul nostru, un fel de a onora trecutul, dacă vrei. Nu putem pleca înainte în acest an, nu putem merge înainte fără să onorăm trecutul, să înțelegem când am acționat greșit, de ce am acționat greșit”, a explicat Alina Bădic.

„De exemplu, suntem tentați să spunem, uite, mi-a făcut rău persoana X în trecutul meu, nu, acum se cere onorarea trecutului, adică cum? Adică, cu acest Pluto pe ultimul grad în Capricorn și acum pe această conjuncție și cu luminariile pe 11, trebuie să spunem așa, nu persoana aceea mi-a făcut rau sau m-a dezamăgit, sau m-a trădat, nu! Ce am făcut eu în conexiune cu acea persoană?”, spune astrologul.

„Ne ajută și Luna, deci și emoțional vom avea o energie deosebită din punct de vedere energetic, emoțional, și vom începe să simțim. Eu am avut legătură cu acele persoane sau am intrat în acel context care mi-a devenit dușman pentru că eu am avut următoarele probleme sau nu am fost matur din următoarele motive”, a continuat Alina Bădic.

„Pe de o parte, este bine să începem un nou regim de viață și este foarte bun acest moment pentru a ne schimba total ritmul de viață, dar nu înainte de a onora trecutul și de a înțelege ce am căutat noi în anumite combinații, ce am căutat noi în anumite lucruri din care am ieșit șifonați, cum se spune”, a adăugat ea.