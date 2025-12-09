Alianță istorică pe piața europeană, unde doi producători importanți vor colabora pentru a face față concurenței din China comunistă. Aceștia și-au propus să producă autovehicule ieftine cu propulsie electrică.

Alianță istorică pe piața auto europeană

Renault va dezvolta mici, mai ieftine, pentru Ford, destinate pieţei europene. Această alianță istorică, pe piața auto, este de natură să oprească expansiunea producătorilor auto ieftini, din China comunistă. În acest sens, cei doi producători auto vor face echipă pe segmentul camionetelor comerciale, pentru a reduce costurile, a anunțat Reuters.

„Ştim că ne luptăm pentru supravieţuirea industriei noastre. Nu există un exemplu mai bun decât situaţia de aici, din Europa”, a declarat directorul general al Ford, Jim Farley, la Paris.

Oficialul companiei auto a declarat că acesta reprezintă răspunsul Ford la ameninţările reprezentate de mai ieftină din China. Ford și Renault, la fel ca și alți producători tradiţionali din Europa, sunt afectaţi de expansiunea rivalilor chinezi, precum BYD, Changan şi Xpeng.

Cum vor arăta noile vehicule Ford produse de Renault

După această alianță istorică, compania americană intenţionează să producă două vehicule electrice mici la o fabrică a Renault din nordul Franţei. Acestea vor fi lansate și vor ajunge în showroom-urile din Europa în 2028. Noile vehicule vor fi mai mici decât orice alt model Ford pregătit pentru piața americană. Jim Farley consideră că va fi ocupat un loc liber în gama de maşini a producătorului auto american.

„Împreună putem crea o forţă pe segmentul LCV (vehicule comerciale uşoare) în Europa, iar producătorii auto chinezi vor avea dificultăţi să concureze cu noi”, a afirmat şeful Ford.

De asemenea, cele două companii vor dezvolta împreună camionete comerciale şi Ford pentru piaţa din Europa. Deşi sunt puţine mărci din China care vând vehicule comerciale uşoare în Europa, oficialul american a declarat că există o concurență pe piețele emergente. Cele două companii se confruntă cu produsele chinezești în fiecare zi.

„Chinezii vor veni curând şi de aceea nu vreau să aştept. (…) Ambiţia noastră este să arătăm că în Europa putem produce EV la fel de competitiv ca oricine, inclusiv chinezii", a afirmat directorul general al Renault, Francois Provost.

Alianță istorică împotriva Chinei

Parteneriatul a fost format după ce o echipă a Renault a vizitat în martie sediul central al Ford din Detroit. Atât Jim Farley, cât şi Francois Provost au dat asigurări că cei doi producători auto nu intenţionează să fuzioneze. Este vorba doar despre o alianță istorică, dictată de situația de pe piață. Aceasta este necesară pentru a reface cotele de piață.

Astfel, ponderea Ford pe piaţa automobilelor din Europa aproape s-a înjumătăţit, de la 6,1% în 2019 la 3,3% în primele 10 luni din 2025. În aceste condiții, ca parte a măsurilor de restructurare, compania a făcut concedieri şi a închis fabrica sa din Saarlouis, în Germania. În urma colaborării, Ford va folosi platformele EV ale producătorului francez. Astfel, speră să obțină o poziție mai bună pe piața vehiculelor electrice din Europa.

Aici, pe lângă concurența vehiculelor chinezești, Ford se confruntă și cu producătorii auto tradiționali, precum Volkswagen. Ford produce două modele de vehicule electrice (EV) în Europa, pe o platformă Volkswagen. De asemenea, în urma acestei colaborări sunt produse şi vehicule comerciale uşoare. Farley a declarat că parteneriatul cu Renault va fi complementar celui cu Volkswagen.

De altfel, producătorul auto francez are acolaborări pentru modele LCV cu Nissan şi Volvo. În 2026, Renault va produce două vehicule folosind platformele grupului chinez Geely în Brazilia. Mai mult, este în negocieri cu mai mulţi producători auto, inclusiv Chery din China, pentru a fabrica şi a vinde împreună maşini.