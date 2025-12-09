B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Auto » Alianță istorică pe piața auto europeană. Doi giganți își unesc forțele în fața producătorilor chinezi

Alianță istorică pe piața auto europeană. Doi giganți își unesc forțele în fața producătorilor chinezi

Adrian Teampău
09 dec. 2025, 11:33
Alianță istorică pe piața auto europeană. Doi giganți își unesc forțele în fața producătorilor chinezi
Industria auto sursa foto: Wikipedia
Cuprins
  1. Alianță istorică pe piața auto europeană
  2. Cum vor arăta noile vehicule Ford produse de Renault
  3. Alianță istorică împotriva Chinei

Alianță istorică pe piața europeană, unde doi producători importanți vor colabora pentru a face față concurenței industriei auto din China comunistă. Aceștia și-au propus să producă autovehicule ieftine cu propulsie electrică.

Alianță istorică pe piața auto europeană

Renault va dezvolta vehicule electrice mici, mai ieftine, pentru Ford, destinate pieţei europene. Această alianță istorică, pe piața auto, este de natură să oprească expansiunea producătorilor auto ieftini, din China comunistă. În acest sens, cei doi producători auto vor face echipă pe segmentul camionetelor comerciale, pentru a reduce costurile, a anunțat Reuters.

„Ştim că ne luptăm pentru supravieţuirea industriei noastre. Nu există un exemplu mai bun decât situaţia de aici, din Europa”, a declarat directorul general al Ford, Jim Farley, la Paris.

Oficialul companiei auto a declarat că acesta reprezintă răspunsul Ford la ameninţările reprezentate de concurenţa mai ieftină din China. Ford și Renault, la fel ca și alți producători tradiţionali din Europa, sunt afectaţi de expansiunea rivalilor chinezi, precum BYD, Changan şi Xpeng.

Cum vor arăta noile vehicule Ford produse de Renault

După această alianță istorică, compania americană intenţionează să producă două vehicule electrice mici la o fabrică a Renault din nordul Franţei. Acestea vor fi lansate și vor ajunge  în showroom-urile din Europa în 2028. Noile vehicule vor fi mai mici decât orice alt model Ford pregătit pentru piața americană. Jim Farley consideră că va fi ocupat un loc liber în gama de maşini a producătorului auto american.

„Împreună putem crea o forţă pe segmentul LCV (vehicule comerciale uşoare) în Europa, iar producătorii auto chinezi vor avea dificultăţi să concureze cu noi”, a afirmat şeful Ford.

De asemenea, cele două companii vor dezvolta împreună camionete comerciale Renault şi Ford pentru piaţa din Europa. Deşi sunt puţine mărci din China care vând vehicule comerciale uşoare în Europa, oficialul american a declarat că există o concurență pe piețele emergente. Cele două companii se confruntă cu produsele chinezești în fiecare zi.

„Chinezii vor veni curând şi de aceea nu vreau să aştept. (…) Ambiţia noastră este să arătăm că în Europa putem produce EV la fel de competitiv ca oricine, inclusiv chinezii”, a afirmat directorul general al Renault, Francois Provost.

Alianță istorică împotriva Chinei

Parteneriatul a fost format după ce o echipă a Renault a vizitat în martie sediul central al Ford din Detroit. Atât Jim Farley, cât şi Francois Provost au dat asigurări că cei doi producători auto nu intenţionează să fuzioneze. Este vorba doar despre o alianță istorică, dictată de situația de pe piață. Aceasta este necesară pentru a reface cotele de piață.

Astfel, ponderea Ford pe piaţa automobilelor din Europa aproape s-a înjumătăţit, de la 6,1% în 2019 la 3,3% în primele 10 luni din 2025. În aceste condiții, ca parte a măsurilor de restructurare, compania a făcut concedieri şi a închis fabrica sa din Saarlouis, în Germania. În urma colaborării, Ford va folosi platformele EV ale producătorului francez. Astfel, speră să obțină o poziție mai bună pe piața vehiculelor electrice din Europa.

Aici, pe lângă concurența vehiculelor chinezești, Ford se confruntă și cu producătorii auto tradiționali, precum Volkswagen. Ford produce două modele de vehicule electrice (EV) în Europa, pe o platformă Volkswagen. De asemenea, în urma acestei colaborări sunt produse şi vehicule comerciale uşoare. Farley a declarat că parteneriatul cu Renault va fi complementar celui cu Volkswagen.

De altfel, producătorul auto francez are acolaborări pentru modele LCV cu Nissan şi Volvo. În 2026, Renault va produce două vehicule folosind platformele grupului chinez Geely în Brazilia. Mai mult, este în negocieri cu mai mulţi producători auto, inclusiv Chery din China, pentru a fabrica şi a vinde împreună maşini.

Tags:
Citește și...
Restricții de circulație de sărbători. De când încep și ce trebuie să știe șoferii europeni
Auto
Restricții de circulație de sărbători. De când încep și ce trebuie să știe șoferii europeni
Cel mai ieftin model Tesla este acum disponibil în România: Cât costă și ce dotări are
Auto
Cel mai ieftin model Tesla este acum disponibil în România: Cât costă și ce dotări are
Miniștrii europeni au respins controalele tehnice anuale pentru mașinile mai vechi de zece ani. Cum vor fi afectate regulile de siguranță și poluare în Uniunea Europeană
Auto
Miniștrii europeni au respins controalele tehnice anuale pentru mașinile mai vechi de zece ani. Cum vor fi afectate regulile de siguranță și poluare în Uniunea Europeană
Autoritățile atrag atenția asupra riscurilor decorațiunilor auto în perioada sărbătorilor. Ce sancțiuni riscă șoferii care nu respectă Codul Rutier
Auto
Autoritățile atrag atenția asupra riscurilor decorațiunilor auto în perioada sărbătorilor. Ce sancțiuni riscă șoferii care nu respectă Codul Rutier
Au apărut noi indicatoare pe șosele. Cum arată, ce semnificație au și ce trebuie să știe toți șoferii (FOTO)
Auto
Au apărut noi indicatoare pe șosele. Cum arată, ce semnificație au și ce trebuie să știe toți șoferii (FOTO)
Autobuz autonom, testat pe Aeroportul din Cluj. „Un element unicat în ceea ce privește România” (VIDEO)
Auto
Autobuz autonom, testat pe Aeroportul din Cluj. „Un element unicat în ceea ce privește România” (VIDEO)
Înmatriculările auto devin 100% digitale în România. Ce schimbări aduce noua lege adoptată de Camera Deputaților
Auto
Înmatriculările auto devin 100% digitale în România. Ce schimbări aduce noua lege adoptată de Camera Deputaților
Programul Rabla 2026 ar putea fi anulat. Explicațiile ministrei Diana Buzoianu
Auto
Programul Rabla 2026 ar putea fi anulat. Explicațiile ministrei Diana Buzoianu
Impozitul pentru mașinile hibrid explodează din 2026. Noi taxe, calcule diferite și costuri mai mari pentru șoferi
Auto
Impozitul pentru mașinile hibrid explodează din 2026. Noi taxe, calcule diferite și costuri mai mari pentru șoferi
Permisul auto, fără examen teoretic? Reguli noi pentru șoferi. Ce a aprobat Senatul României
Auto
Permisul auto, fără examen teoretic? Reguli noi pentru șoferi. Ce a aprobat Senatul României
Ultima oră
11:54 - Nicușor Dan și raportul despre influența Rusiei în alegerile din 2024. Ce spune despre votanții AUR
11:53 - Un oraș din Italia introduce „taxa îndrăgostiților”. Cât costă să vizitezi unul dintre cele mai romantice locuri din lume
11:41 - O tânără din India s-a căsătorit cu trupul neînsuflețit al iubitului ei, ucis de familie: „Dragostea noastră a învins”
11:39 - Ceață densă în mai multe zone ale țării. Avertizarea Cod galben a fost prelungit în alte șase județe UPDATE
11:12 - De ce a fost anulat concertul Deliei din Spania: Revoltă în comunitatea de români
11:11 - Lege nouă pentru câinii fără stăpân propusă în Parlament. Cum justifică inițiatorul măsura și de ce se opun organizațiile
10:56 - PSD analizează viitorul politic după eșecul de la Primăria Capitalei
10:54 - Vremea de Crăciun și Revelion 2025 în România: Când și unde va ninge
10:45 - Călin Georgescu, eșec în fața instanței. Dosarul de propagandă legionară al fostului candidat poate începe
10:36 - Felicitarea de Crăciun a Familiei Regale: Regele Charles și Regina Camilla surprind prin simplitate