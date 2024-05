Asemănări și diferențe între scuter și moped. Pot fi conduse cu permis Categoria B?

Două dintre variantele la care mulți șoferi apelează pentru a se deplasa mai repede prin traficul aglomerat al marilor orașe sunt scuterele și mopedele.

Între cele două autovehicule există o serie de asemănări și deosebiri.

Asemănări și diferențe între scuter și moped

este un vehicul cu două roți, dotat cu motor termic sau electric. În general, capacitatea cilindrică a acestuia e de cel puțin 50 cm3. Majoritatea au o transmisie automată și sunt dotate cu far, stop, claxon, becuri de semnalizare și oglinzi retrovizoare, scrie .

Roțile au un diametru cuprins între 20 și 28 cm, mult mai mici decât ale unei motociclete sau biciclete.

Motorul este amplasat fie posterior, fie este fixat sub scaun. Totodată, sub scaun se regăsește și un spațiu de depozitare.

Pe de altă parte, un moped are o capacitate cilindrică mai mică de 50 cm3. Se conduce aproximativ la fel de ușor ca o bicicletă, este mai ieftin decât un scuter și are costuri de întreținere mai reduse. În plus, consumul de carburant este foarte mic, uneori fiind chiar sub 3 litri de benzină la 100 km.

Aceste vehicule pot să atingă maximum 45-50 km/h, însă depinde foarte mult de greutatea conducătorului.

Ambele autovehicule, care au până în 125 cm3 pot fi conduse de la vârsta de 16 ani, dar numai după absolvirea unei școli de șoferi și promovarea unui examen teoretic și a probei practice specifice acestei categorii.

Pot fi conduse cu permis Categoria B?

Șoferii care dețin categoria B pot conduce anumite tipuri de scuter fără a avea nevoie de permis special. La fel și în cazul unui moped, conform sursei citate.

Condiția este ca viteza maximă a acestora să nu depășească 50 km/h, iar capacitatea cilindrică a motorului trebuie să fie de cel mult 50 cm3 sau 4 kW în cazul motoarelor electrice.

Totodată, masa proprie de maximum 350 de kilograme, fără a include bateriile.