Topul mașinilor din piața auto din România, în 2025. Dacia Logan conduce detașat

Ana Beatrice
08 ian. 2026, 17:41
Anul trecut a adus rezultate foarte bune pentru piața auto din România. Preferințele cumpărătorilor s-au conturat mai clar ca oricând, indicând direcții ferme în alegerile făcute. O marcă auto s-a detașat clar de restul competitorilor. Aceasta a devenit cea mai căutată la nivel național, confirmând preferința românilor pentru mașini fiabile și accesibile. Această popularitate nu este doar o simplă percepție. Ea este susținută de datele oficiale furnizate de Asociația Producătorilor și Importatorilor Auto, care indică o creștere constantă a interesului pentru acest brand.

De ce a fost 2025 un an de referință pentru piața auto din România

Piața auto din România a înregistrat rezultate solide anul trecut, cu nu mai puțin de 155.855 de mașini înmatriculate. Acest volum reprezintă o creștere de 4,7% față de anul 2024. Finalul de an a fost deosebit de dinamic. Acest lucru s-a datorat în mare parte Programului Rabla 2025, care i-a încurajat pe români să facă pasul către achiziția unei mașini noi.

Interesul crescut s-a văzut clar în cifre, confirmând o revenire susținută a pieței și o încredere mai mare a cumpărătorilor. În ceea ce privește preferințele cumpărătorilor, Dacia Logan s-a impus drept cel mai popular model din România în 2025. Pe parcursul anului au fost vândute aproximativ 15.300 de unități. Modelul a devenit cu atât mai special cu cât este disponibil spre achiziție doar în România și Bulgaria.

Ce modele au urcat pe podiumul preferințelor românilor

Locul al doilea în clasamentul vânzărilor a fost ocupat tot de un model al mărcii Dacia, mai exact Dacia Duster. În 2025, aproximativ 14.000 de exemplare au fost vândute în România. SUV-ul a fost apreciat pentru combinația echilibrată dintre preț accesibil, aspect robust și versatilitate.

Podiumul este completat, din nou, de un alt model Dacia, și anume Dacia Sandero. Acesta a înregistrat peste 8.100 de unități vândute pe parcursul anului trecut.

Practic, cifrele arată clar că Dacia continuă să fie alegerea principală a românilor, dominând fără emoții piața auto în 2025 prin modele accesibile, fiabile și adaptate nevoilor locale.

Cum arată topul vânzărilor auto la final de 2025

Finalul de an a adus o confirmare clară a tendințelor deja vizibile pe piața auto din România. Preferințele cumpărătorilor au rămas constante, iar modelele Dacia au continuat să domine clasamentele și în luna decembrie. Liderul vânzărilor a fost Dacia Duster, care a înregistrat aproape 2.200 de unități vândute, menținându-și poziția de SUV extrem de popular.

Pe locul al doilea s-a situat Dacia Logan, cu puțin peste 2.130 de exemplare comercializate la nivel național. Excepția de la regula anului a fost Renault Clio, care a ocupat locul trei în luna decembrie, cu aproximativ 1.400 de unități vândute, aducând o ușoară schimbare față de clasamentul general din 2025.

