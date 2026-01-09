B1 Inregistrari!
Șoferii din România, în fața unor schimbări majore în 2026. Amenzi mai mari, controale stricte și supraveghere digitală

Șoferii din România, în fața unor schimbări majore în 2026. Amenzi mai mari, controale stricte și supraveghere digitală

Ana Beatrice
09 ian. 2026, 09:38
Șoferii din România, în fața unor schimbări majore în 2026. Amenzi mai mari, controale stricte și supraveghere digitală
Sursă Foto: freepik.com
Cuprins
  1. Ce surprize neplăcute îi așteaptă pe șoferi în 2026
  2. Cum schimbă digitalizarea și supravegherea inteligentă viața șoferilor
  3. Ce reguli mai dure îi așteaptă pe șoferi în Europa

Anul 2026 marchează un punct de cotitură pentru șoferii din România. Noile modificări din Codul Rutier schimbă regulile jocului și nu pot fi trecute cu vederea. Amenzile cresc semnificativ, iar toleranța față de abateri scade drastic. Pe drumuri apar radare inteligente, capabile să identifice automat viteza de deplasare a vehiculelor. Aceste sisteme pot depista și depășirile neregulamentare sau alte încălcări ale legii.

În același timp, tehnologia intră oficial în relația dintre șofer și autorități. Permisul de conducere va putea fi prezentat direct de pe telefon, în format digital, eliminând scuzele și întârzierile. Controalele rutiere vor deveni mai frecvente și se vor desfășura într-un ritm mult mai rapid. În același timp, sancțiunile vor putea fi aplicate aproape instant, datorită noilor sisteme digitale.

Ce surprize neplăcute îi așteaptă pe șoferi în 2026

Anul 2026 se anunță unul tensionat pentru conducătorii auto, aducând schimbări care vor testa răbdarea multora. Autoritățile pregătesc reguli de circulație mai stricte, impozite auto mai mari și un control mult mai sever al traficului. Monitorizarea va fi realizată cu ajutorul unor sisteme moderne, capabile să depisteze rapid orice abatere, fără avertismente sau indulgență. Tehnologia va deveni un aliat direct al sancțiunilor, iar șoferii care ignoră legea vor fi penalizați mai repede și mai dur.

Radarele inteligente devin un element-cheie în noile schimbări din trafic. Acestea sunt capabile să depisteze automat încălcările regulilor de circulație. Prin introducerea acestor sisteme, aplicarea amenzilor va deveni mai rapidă și mai simplă. În același timp, sancțiunile vor ajunge mult mai ușor la conducătorii auto.

În plus, din a doua parte a anului, amenzile ar putea fi majorate considerabil, astfel încât orice abatere să se simtă serios la buzunar. În 2026, toleranța față de greșelile din trafic va fi la cel mai scăzut nivel.

Cum schimbă digitalizarea și supravegherea inteligentă viața șoferilor

O nouă etapă începe pentru conducătorii auto, odată cu digitalizarea unor proceduri esențiale din trafic. Accidentele rutiere în care sunt implicate doar pagube materiale nu vor mai necesita deplasarea la sediile Poliției, acestea urmând să fie raportate rapid, online. Procedurile se simplifică, timpul pierdut se reduce, iar birocrația începe să dispară. În același timp, permisul de conducere intră în era digitală și va putea fi prezentat direct de pe telefonul mobil, fără riscul de a-l uita acasă.

Pe lângă aceste schimbări, autoritățile pregătesc o extindere masivă a supravegherii rutiere. Aproximativ 400 de radare fixe vor fi instalate pe drumurile naționale și pe autostrăzi, acoperind zone-cheie de trafic. Totodată, camerele deja existente în marile orașe vor fi conectate într-un sistem centralizat. Astfel, șoferii care încalcă regulile vor fi identificați și sancționați mult mai rapid, iar greșelile nu vor mai trece neobservate.

Ce reguli mai dure îi așteaptă pe șoferi în Europa

Schimbările nu se opresc la granițele României, iar la nivel european regulile devin tot mai stricte. În Franța, depășirea limitei de viteză cu mai mult de 50 km/h este tratată extrem de sever și poate fi sancționată inclusiv cu până la trei luni de închisoare. Măsura are rolul de a descuraja comportamentul agresiv în trafic și de a reduce accidentele grave.

În Spania, autoritățile au decis să elimine triunghiul reflectorizant, considerat periculos pe autostrăzi, și să îl înlocuiască cu un girofar modern de semnalizare, mult mai sigur. Germania este deja cu un pas înainte, folosind permisul de conducere în format digital, acceptat în controalele rutiere. Între timp, Bulgaria se pregătește să introducă vigniete valabile pentru o singură zi, la un preț accesibil de 4 euro, o soluție practică pentru șoferii aflați în tranzit, notează click.ro.

