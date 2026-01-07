Impozite mai mari pentru mașinile hibride decât pentru cele vechi și poluante. Noul sistem de impozitare auto a stârnit controverse majore în rândul șoferilor din România. Paradoxal, proprietarii de mașini hibride, considerate mai prietenoase cu mediul, ajung să plătească impozite semnificativ mai mari decât cei care conduc autoturisme vechi de peste 20 de ani, recunoscute pentru nivelul ridicat de poluare.

Diferențele sunt considerabile, iar în unele cazuri impozitul este chiar de trei sau patru ori mai mare pentru o mașină modernă, comparativ cu una învechită.

Impozite mai mari pentru mașinile hibride. Ce creșteri uriașe reclamă șoferii

Un exemplu vine din București, unde un șofer care deține o mașină hibrid s-a trezit cu o majorare spectaculoasă a impozitului. Dacă anul trecut plătea 145 de lei, în 2024 suma a ajuns la 2.244 de lei, ceea ce înseamnă o creștere de aproximativ 1.500%.

Astfel de situații nu sunt izolate. În funcție de capacitatea cilindrică și de caracteristicile tehnice, impozitele pentru mașinile hibride pot ajunge chiar și la 2.000 de lei sau mai mult, înregistrând majorări de peste 1.000%, iar în unele cazuri chiar 3.000%.

De ce sunt avantajați proprietarii de mașini vechi

Conform noilor criterii, vechi, inclusiv cele non-euro, ajung să fie taxate similar sau chiar mai puțin decât modelele moderne. De exemplu, o mașină hibrid cu motor de 3 litri poate avea un impozit anual de până la 2.200 de lei, în timp ce un autoturism vechi, non-euro, cu un motor mai mare de 1,6 litri, plătește doar 260 de lei pe an, potrivit .

Această discrepanță ridică semne de întrebare, mai ales în contextul în care politicile europene încurajează reducerea emisiilor și tranziția către vehicule mai puțin poluante.

Impozite mai mari pentru mașinile hibride. Ce s-a schimbat în calculul impozitului auto de la 1 ianuarie

Până la finalul anului trecut, multe primării ofereau o reducere de până la 95% pentru mașinile hibride. De la 1 ianuarie, însă, modul de calcul a fost modificat radical.

Impozitul auto se stabilește acum în funcție de capacitatea cilindrică, norma de poluare și valoarea autoturismului. În mod automat, cei mai afectați sunt proprietarii de mașini hibride, care pierd avantajele fiscale de care beneficiau anterior.

Cine pierde și cine câștigă din noul sistem

Noile reguli îi pun într-o poziție dezavantajoasă pe șoferii care au ales tehnologii mai curate, în timp ce proprietarii de mașini vechi, mult mai poluante, rămân cu impozite reduse.