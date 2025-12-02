B1 Inregistrari!
Acasa » Auto » Au apărut noi indicatoare pe șosele. Cum arată, ce semnificație au și ce trebuie să știe toți șoferii (FOTO)

Au apărut noi indicatoare pe șosele. Cum arată, ce semnificație au și ce trebuie să știe toți șoferii (FOTO)

Ana Maria
02 dec. 2025, 16:27
Au apărut noi indicatoare pe șosele. Cum arată, ce semnificație au și ce trebuie să știe toți șoferii (FOTO)
Foto: Pixabay
Cuprins
  1. Ce reprezintă indicatoarele cu cerc verde și cum trebuie interpretate
  2. Unde sunt amplasate aceste indicatoare rutiere
  3. Vor apărea aceste indicatoare și în România?

Pe drumurile din mai multe state europene au început să apară noi indicatoare rutiere cu un cerc verde, iar șoferii au observat rapid designul lor neobișnuit. Deși se aseamănă la prima vedere cu semnele clasice de limitare a vitezei, ele au o caracteristică esențială: cercul verde, nu roșu. Această diferență le transformă în recomandări, nu obligații, și sunt concepute să îi încurajeze pe conducătorii auto să reducă viteza în zone sensibile.

Ce reprezintă indicatoarele cu cerc verde și cum trebuie interpretate

Semnele sunt circulare, cu fundal alb și un număr central, imitând vizual semnele tradiționale de viteză. Totuși, spre deosebire de acestea, marcajul verde transmite șoferilor faptul că limita afișată nu este obligatorie, ci doar un sfat privind viteza optimă pentru acel sector de drum.

Sursa foto: Captura Antena 3 CNN

Astfel de indicatoare au fost instalate deja în Marea Britanie, Franța și Spania, în zone unde traficul necesită o atenție sporită. Ele sunt menite să prevină accidentele și să încurajeze o conduită preventivă fără a impune sancțiuni sau amenzi, informează Antena 3 CNN.

Unde sunt amplasate aceste indicatoare rutiere

Indicatoarele sunt amplasate, în special, în apropierea școlilor, spitalelor, centrelor rezidențiale sau în zone cu risc ridicat. Scopul lor este clar, să îi ajute pe șoferi să fie mai atenți la viteza cu care circulă, în special, în zone unde se află pietoni sau participanți vulnerabili la trafic.

Vor apărea aceste indicatoare și în România?

Deocamdată, nu este clar dacă România va adopta acest sistem. Totuși, subiectul devine tot mai relevant, în condițiile în care țara noastră se află în atenția Comisiei Europene din cauza numărului ridicat de accidente rutiere. În octombrie, Executivul Comunitar a declanșat o procedură de infringement împotriva României și Franței pentru netranspunerea corectă a normelor privind siguranța infrastructurii rutiere.

Comisia atrage atenția că Directiva 2008/96/CE cere evaluarea riguroasă a infrastructurii și protejarea participanților vulnerabili la trafic, de la proiectare până la inspecțiile periodice. Noile reglementări europene subliniază și importanța vizibilității semnalizării rutiere, inclusiv a panourilor și marcajelor, atât pentru șoferi, cât și pentru sistemele de asistență automată.

