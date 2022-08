Bilanțul unui român după 12.000 de kilometri cu Dacia Spring: „Când trec pe lângă benzinării, scuip în sân și-mi fac cruce”

În România, interesul și hibride este în continuă creștere. Acest lucru se poate vedea atât în preferințele populației, dar și din investițiile companiilor în servicii pentru autovehiculele cu motor electric, precum stațiile de încărcare.

Cu toate acestea, este primul an pentru România în care se cumpără mai multe maşini verzi decât autoturisme diesel.

Mașinile electrice devin mai atractive pentru români

Un român care a cumpărat o a făcut bilanțul după ce a condus-o 12.000 de kilometri. Bărbatul se declară mulțumit de autovehicul, după cum a scris într-o postare pe Facebook.

„După 12.000 km am constat că Dacia Spring este o mașinuță extrem de versatilă și economică: 8 lei/100km (încărcat acasă, contract Hidroelectrica), ideală pentru oraș și navete scurte. Te chinui puțin la drumuri lungi dar, merită pentru economiile pe care le faci în restul anului: 98%. Cazul meu: soția nu are permis și, o termică în plus nu se justifică”, a scris șoferul , de pe Facebook.

Posesori de Dacia Spring, mulțumiți de mașină

„Pentru drumuri lungi se poate închiria o fosilă, eu așa intenționez să fac după ce vând a doua mașină. să fac drumuri lungi, din rațiuni de siguranță în primul rând.”

„Noi mai păstrăm o fosilă (la propriu) de Logan pentru maxim 2 drumuri lungi pe an (până când or mări de 10 ori impozitul pentru ea), facem o asigurare pe o lună când o folosim. În rest, 99,9% folosim „trotinetă” electrică, e o mașină ideală pentru oraș și o rază de 200 de km în jurul domiciliului. Încărcare acasă 50% (Hidroelectrica, 0,75 lei/kWh) și 50% gratuit la Kaufland. Costuri cam de 10 ori mai mici față de fosilă, amortizarea prețului de 8.000 euro in maxim 5 ani.”

„Am fost cu Springul, de la Tg. Mureș la Oradea, săptămâna trecută, am prins mama furtunilor dincolo de Huedin, prin munți. Mi-a ajuns apă la nivelul ușii, într-o parcare, dar nu a intrat la baterie. S-a comportat mașinuța mai bine ca noi, oamenii. În weeekend am mers cu benzinarut de la Mureș la Reșița. I-am dat pe autostrada 140, și am scos pe tot drumul un consum total de 65l de combustibil, 100 de euro.

Cu banii ăștia încărcam electrică 2 ani.”

„Când trec pe lângă benzinării, scuip în sân și-mi fac cruce. , îi calculez în litri x 8 lei.”