Martorii de bord care îți pot salva motorul! Semnele pe care șoferii le ignoră cel mai des

Ana Maria
27 oct. 2025, 19:43
Sursa foto: Freepik / @freepik
Cuprins
  1. Care sunt martorii de bord pe care trebuie să îi cunoşti
  2. Ce trebuie să faci atunci când se aprind martorii de bord
  3. De ce e important să recunoşti toți „martorii de bord” şi să acţionezi la timp

Când porneşti maşina şi vezi acele luminiţe în bord, te confrunţi cu „martori de bord”, adică indicatori care te avertizează că ceva nu funcţionează normal la vehiculul tău. Martorii de bord avertizează şoferii cu privire la o problemă pe care o are maşina sau semnalizează o situaţie de drum. 

Dacă recunoști ce semnalează aceşti indicatori, poţi preveni defecţiuni majore sau situaţii periculoase.

Care sunt martorii de bord pe care trebuie să îi cunoşti

Martorul pentru ulei / presiunea uleiului

Acest martor semnalează o presiune prea scăzută a uleiului sau un nivel de ulei sub minimum. Dacă îl ignori, motorul poate suferi avarii grave, potrivit adgarage.ro.

Martorul sistemului de frânare sau ABS

Dacă apare martorul legat de frânare, e vital să opreşti şi să verifici. Defecţiunile în sistemul de frânare pot duce la consecinţe grave.

Martorul triunghi cu semnul exclamării

Un indicator mai puţin intuitiv: dacă apare cu semn de exclamare roşu, indica o problemă gravă, cum ar fi supraîncălzirea motorului sau nivel scăzut de ulei.

Martorii de culoare galbenă / portocalie şi cei verzi / albaștri

Martorii galbeni/portocalii semnalează o problemă ce trebuie verificată cât mai curând; cei verzi sau albaștri oferă doar informaţii utile, fără urgenţă.

Ce trebuie să faci atunci când se aprind martorii de bord

Primul pas: rămâi calm şi opreşte maşina într-un loc sigur dacă martorul este roşu sau semnalează sistemul de frânare, uleiul sau motorul. Apoi verifică manualul maşinii sau consultă un service autorizat pentru diagnostic.

Dacă ai mai mulţi martori aprinşi, legalitatea circulaţiei poate fi pusă în pericol .

De ce e important să recunoşti toți „martorii de bord” şi să acţionezi la timp

Trebuie să cunoști toți martorii de bord pentru că acei indicatori sunt, practic, „mesagerii” maşinii tale. Ei transmit informaţii vitale despre starea sistemelor interne. Ignorarea poate duce la reparaţii costisitoare sau chiar la compromisuri de siguranţă. Studiile arată că majoritatea şoferilor nu cunosc semnificaţia tuturor simbolurilor din bord: „Peste 80% dintre şoferi nu le cunosc.”.

