Când porneşti maşina şi vezi acele luminiţe în bord, te confrunţi cu „martori de bord”, adică indicatori care te avertizează că ceva nu funcţionează normal la vehiculul tău. Martorii de bord avertizează şoferii cu privire la o problemă pe care o are maşina sau semnalizează o situaţie de drum.
Dacă recunoști ce semnalează aceşti indicatori, poţi preveni defecţiuni majore sau situaţii periculoase.
Acest martor semnalează o presiune prea scăzută a uleiului sau un nivel de ulei sub minimum. Dacă îl ignori, motorul poate suferi avarii grave, potrivit adgarage.ro.
Dacă apare martorul legat de frânare, e vital să opreşti şi să verifici. Defecţiunile în sistemul de frânare pot duce la consecinţe grave.
Un indicator mai puţin intuitiv: dacă apare cu semn de exclamare roşu, indica o problemă gravă, cum ar fi supraîncălzirea motorului sau nivel scăzut de ulei.
Martorii galbeni/portocalii semnalează o problemă ce trebuie verificată cât mai curând; cei verzi sau albaștri oferă doar informaţii utile, fără urgenţă.
Primul pas: rămâi calm şi opreşte maşina într-un loc sigur dacă martorul este roşu sau semnalează sistemul de frânare, uleiul sau motorul. Apoi verifică manualul maşinii sau consultă un service autorizat pentru diagnostic.
Dacă ai mai mulţi martori aprinşi, legalitatea circulaţiei poate fi pusă în pericol .
Trebuie să cunoști toți martorii de bord pentru că acei indicatori sunt, practic, „mesagerii” maşinii tale. Ei transmit informaţii vitale despre starea sistemelor interne. Ignorarea poate duce la reparaţii costisitoare sau chiar la compromisuri de siguranţă. Studiile arată că majoritatea şoferilor nu cunosc semnificaţia tuturor simbolurilor din bord: „Peste 80% dintre şoferi nu le cunosc.”.