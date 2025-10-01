B1 Inregistrari!
Acasa » Auto » Piața auto din România a crescut cu peste 38% într-o lună. Cât de mult a contat majorarea TVA

Iulia Petcu
01 oct. 2025, 18:43
Foto simbol: Pixabay
Cuprins
  1. Cât de mare a fost creșterea înmatriculărilor
  2. Cum a influențat TVA prețurile mașinilor

Piața auto din România a înregistrat o evoluție surprinzătoare în septembrie 2025, chiar dacă prețurile au crescut odată cu majorarea TVA. conform datelor oficiale, numărul înmatriculărilor de autoturisme și vehicule comerciale a urcat semnificativ față de anul precedent, semn că românii au căutat să își securizeze achizițiile înainte ca scumpirile să devină și mai apăsătoare.

Cât de mare a fost creșterea înmatriculărilor

Potrivit Direcției Generale Permise de Conducere și Înmatriculări (DGPCI), în septembrie s-au înregistrat 18.895 de autovehicule, cu 38,53% mai multe față de aceeași lună a anului trecut. Autoturismele au reprezentat partea cea mai amre a pieței, cu 12.463 de unități, o creștere de aproape 39% comparativ cu 2024. De asemenea, vehiculele comerciale ușoare au avut o evoluție pozitivă, cu o creștere de peste 32%.

Un factor cheie a fost majorarea TVA la 21%, intrată în vigoare la 1 august 2025. Mulți cumpărători, în special persoanele fizice care nu pot deduce taxa, s-au grăbit să încheie tranzacțiile pentru a evita costurile suplimentare.

Dintre mărcile preferate de români, Dacia rămâne liderul incontestabil, cu 4.122 de unități vândute în septembrie. Logan, modelul emblematic al mărcii, a revenit în fruntea clasamentului, cu 1.741 de unități înmatriculate. Pe podium s-au situat și Duster, respectiv Sandero, potrivit Libertatea.ro.

La mărcile de import, Renault a ocupat prima poziție, cu 1.140 de unități, urmat de Toyota și Skoda. Printre cele mai dorite modele s-au numărat Renault Clio, Toyota Corolla și Skoda Octavia, confirmând apetitul românilor pentru branduri accesibile și fiabile.

Cum a influențat TVA prețurile mașinilor

Creșterea TVA de la 19% la 21% a dus la scumpiri directe pentru toate autoturismele noi și second-hand cumpărate după 1 august. Pentru modele populare precum Dacia Logan, prețul a crescut cu aproximativ 200 de euro, în timp ce Duster s-a scumpit cu circa 250 de euro.

În cazul mărcilor străine, salturile au fost și mai mari: Kia Sportage a ajuns cu peste 600 de euro mai scumpă, iar modelele premium BMW au depășit chiar pragul de 1.000 de euro în plus. În general, scumpirile au variat între 2% și câteva sute de euro, în funcție de marcă și segment.

Creșterea TVA a determinat o dublă reacție: un val de achiziții înainte de intrarea în vigoare a noilor prețuri și o scumpire generalizată după august. Pe termen scurt, acest context a dus la un vârf în înmatriculări, dar specialiștii avertizează că următoarele luni ar putea aduce o temperare a cererii, mai ales în condițiile inflației și ale costurilor ridicate din piață.

Astfel, chiar dacă septembrie a adus o creștere spectaculoasă, rămâne de văzut cum vor reacționa consumatorii în fața noilor realități economice.

