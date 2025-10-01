Piața auto din România a înregistrat o evoluție surprinzătoare în septembrie 2025, chiar dacă prețurile au crescut odată cu majorarea TVA. conform datelor oficiale, numărul înmatriculărilor de autoturisme și vehicule comerciale a urcat semnificativ față de anul precedent, semn că românii au căutat să își securizeze achizițiile înainte ca scumpirile să devină și mai apăsătoare.
Potrivit Direcției Generale Permise de Conducere și Înmatriculări (DGPCI), în septembrie s-au înregistrat 18.895 de autovehicule, cu 38,53% mai multe față de aceeași lună a anului trecut. Autoturismele au reprezentat partea cea mai amre a pieței, cu 12.463 de unități, o creștere de aproape 39% comparativ cu 2024. De asemenea, vehiculele comerciale ușoare au avut o evoluție pozitivă, cu o creștere de peste 32%.
Un factor cheie a fost majorarea TVA la 21%, intrată în vigoare la 1 august 2025. Mulți cumpărători, în special persoanele fizice care nu pot deduce taxa, s-au grăbit să încheie tranzacțiile pentru a evita costurile suplimentare.
Dintre mărcile preferate de români, Dacia rămâne liderul incontestabil, cu 4.122 de unități vândute în septembrie. Logan, modelul emblematic al mărcii, a revenit în fruntea clasamentului, cu 1.741 de unități înmatriculate. Pe podium s-au situat și Duster, respectiv Sandero, potrivit Libertatea.ro.
La mărcile de import, Renault a ocupat prima poziție, cu 1.140 de unități, urmat de Toyota și Skoda. Printre cele mai dorite modele s-au numărat Renault Clio, Toyota Corolla și Skoda Octavia, confirmând apetitul românilor pentru branduri accesibile și fiabile.
Creșterea TVA de la 19% la 21% a dus la scumpiri directe pentru toate autoturismele noi și second-hand cumpărate după 1 august. Pentru modele populare precum Dacia Logan, prețul a crescut cu aproximativ 200 de euro, în timp ce Duster s-a scumpit cu circa 250 de euro.
În cazul mărcilor străine, salturile au fost și mai mari: Kia Sportage a ajuns cu peste 600 de euro mai scumpă, iar modelele premium BMW au depășit chiar pragul de 1.000 de euro în plus. În general, scumpirile au variat între 2% și câteva sute de euro, în funcție de marcă și segment.
Creșterea TVA a determinat o dublă reacție: un val de achiziții înainte de intrarea în vigoare a noilor prețuri și o scumpire generalizată după august. Pe termen scurt, acest context a dus la un vârf în înmatriculări, dar specialiștii avertizează că următoarele luni ar putea aduce o temperare a cererii, mai ales în condițiile inflației și ale costurilor ridicate din piață.
Astfel, chiar dacă septembrie a adus o creștere spectaculoasă, rămâne de văzut cum vor reacționa consumatorii în fața noilor realități economice.