BMW, unul dintre cei mai importanți producători de autovehicule din Europa a chemat în service mai multe modele care circulă pe șoselele românești. Inginerii au depistat o care poate pune în pericol viața și a celorlalți participanți la trafic.

Probleme de siguranță la BMW

O defecțiune depistată de inginerii producătorului german poate pune în pericol viețile șoferilor participanți în trafic. Drept urmare, BMW a decis să retragă în service, pentru reparații, aproape 9.000 de maşini care circulă pe șoselele din România. Problema tehnică a fost identificată la releul de demaraj, care poate coroda şi poate provoca supraîncălzire şi producerea de scurtcircuite. Astel, crește pericolul declanșării unui incendiu.

Potrivit producătorului auto sunt rechemate pentru verificări și remediere, mai multe modele produse între 2019 şi 2022. Este vorba despre BMW modelele 330i, 530i, Z4, X3, X4, 430i şi 230i. Acestea sunt mașinile cele mai vândute pe piața auto.

„Este o problemă de fabricaţie la piesa respectivă. Din păcate nu putem să vedem dacă cineva a importat o maşină second-hand şi a adus-o fără să treacă pe la dealerii noştri”, a explicat Alexandru Şeremet, PR BMW, pentru .

Proprietarii modelelor respective pot afla dacă mașinile lor fac parte din lotul cu probleme direct, de la producător, printr-o notificare pe bord. De asemenea, ei pot verifica online, pe site-ul oficial BMW, la secţiunea dedicată campaniilor de rechemare. Procedura este simplă și presupune introducerea seriei de şasiu. Astfel, deținătorul va afla direct dacă autoturismul său este vizat sau nu de rechemarea în service.

Ce se întâmplă după rechemarea în service

Modelele BMW din lotul cu probleme vor fi reparate gratuit, în din reţeaua dealerilor autorizaţi. Reprezentanții companiei estimează că procesul de remediere a defecțiunii durează aproximativ două ore.

Până la remedierea problemei, reprezentanții producătorului recomandă ca maşinile să fie parcate în aer liber şi departe de alte vehicule sau clădiri. Astfel este redus riscul de producere a unui eventual incendiu.

Totodată, pentru aceeaşi problemă, BMW a anunțat că va retrage, în service peste 196.000 de maşini care circulă în Statele Unite. Anunțul a fost făcut de Administraţia Naţională pentru Siguranţa Traficului Rutier (NHTSA), citată de Reuters.

De altfel, nu este pentru prima oară când constructorul auto BMW ia astfel de măsuri în America de Nord. În urmă cu un an, compania germană a retras peste 720.000 de vehicule din cauza unei pompe electrice defecte. Problema neremediată putea duce, de asemenea, la provocarea unor incendii.

Șoferii de BMW pot face verificări și pe site-ul RAR

Registrul Auto Român (RAR) a lansat pe site-ul propriu o secțiune dedicată campaniilor de rechemare. Șoferii, în cazul de față cei care dețin BMW, pot verifica rapid dacă mașina lor este vizată de acțiuni inițiate de producători. Utilizatorii sunt trimiși către paginile oficiale ale reprezentanților din România ai mărcilor auto. Aici, în funcție de producător, verificarea se poate face online sau prin contactarea unui service autorizat.

Noua secțiune, de pe site-ul rarom.ro, este intitulată „Campanii de rechemare” și funcționează ca o interfață între deținătorul mașinii și paginile oficiale ale reprezentanților din România ai mărcilor auto. Utilizatorii trebuie doar să selecteze marca vehiculului și să urmeze instrucțiunile afișate pe site-ul către care sunt redirecționați.

Această secțiune a fost dezvoltată după ce, la începutul lunii iulie, RAR a emis o atenționare privind desfășurarea unor campanii de rechemare în service pentru mai multe mărci și modele fabricate între 1998 și 2019. Aceste mașini, între care și BMW prezentau defecțiuni tehnice grave, inclusiv la sistemele de airbag.