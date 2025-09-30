B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Auto » Pericol pe șoselele din România. Defecțiune gravă la mai multe modele BMW. Producătorul cheamă mașinile în service

Pericol pe șoselele din România. Defecțiune gravă la mai multe modele BMW. Producătorul cheamă mașinile în service

Adrian Teampău
30 sept. 2025, 09:03
Pericol pe șoselele din România. Defecțiune gravă la mai multe modele BMW. Producătorul cheamă mașinile în service
BMW
Cuprins
  1. Probleme de siguranță la BMW
  2. Ce se întâmplă după rechemarea în service
  3. Șoferii de BMW pot face verificări și pe site-ul RAR

BMW, unul dintre cei mai importanți producători de autovehicule din Europa a chemat în service mai multe modele care circulă pe șoselele românești. Inginerii au depistat o defecțiune care poate pune în pericol viața șoferilor și a celorlalți participanți la trafic.

Probleme de siguranță la BMW

O defecțiune depistată de inginerii producătorului german poate pune în pericol viețile șoferilor participanți în trafic. Drept urmare, BMW a decis să retragă în service, pentru reparații, aproape 9.000 de maşini care circulă pe șoselele din România. Problema tehnică a fost identificată la releul de demaraj, care poate coroda şi poate provoca supraîncălzire şi producerea de scurtcircuite. Astel, crește pericolul declanșării unui incendiu.

Potrivit producătorului auto sunt rechemate pentru verificări și remediere, mai multe modele produse între 2019 şi 2022. Este vorba despre BMW modelele 330i, 530i, Z4, X3, X4, 430i şi 230i. Acestea sunt mașinile cele mai vândute pe piața auto.

„Este o problemă de fabricaţie la piesa respectivă. Din păcate nu putem să vedem dacă cineva a importat o maşină second-hand şi a adus-o fără să treacă pe la dealerii noştri”, a explicat Alexandru Şeremet, PR BMW, pentru observatornews.ro.

Proprietarii modelelor respective pot afla dacă mașinile lor fac parte din lotul cu probleme direct, de la producător, printr-o notificare pe bord. De asemenea, ei pot verifica online, pe site-ul oficial BMW, la secţiunea dedicată campaniilor de rechemare. Procedura este simplă și presupune introducerea seriei de şasiu. Astfel, deținătorul va afla direct dacă autoturismul său este vizat sau nu de rechemarea în service.

Ce se întâmplă după rechemarea în service

Modelele BMW din lotul cu probleme vor fi reparate gratuit, în atelierele service auto din reţeaua dealerilor autorizaţi. Reprezentanții companiei estimează că procesul de remediere a defecțiunii durează aproximativ două ore.

Până la remedierea problemei, reprezentanții producătorului recomandă ca maşinile să fie parcate în aer liber şi departe de alte vehicule sau clădiri. Astfel este redus riscul de producere a unui eventual incendiu.

Totodată, pentru aceeaşi problemă, BMW a anunțat că va retrage, în service peste 196.000 de maşini care circulă în Statele Unite. Anunțul a fost făcut de Administraţia Naţională pentru Siguranţa Traficului Rutier (NHTSA), citată de Reuters.

De altfel, nu este pentru prima oară când constructorul auto BMW ia astfel de măsuri în America de Nord. În urmă cu un an, compania germană a retras peste 720.000 de vehicule din cauza unei pompe electrice defecte. Problema neremediată putea duce, de asemenea, la provocarea unor incendii.

Șoferii de BMW pot face verificări și pe site-ul RAR

Registrul Auto Român (RAR) a lansat pe site-ul propriu o secțiune dedicată campaniilor de rechemare. Șoferii, în cazul de față cei care dețin BMW, pot verifica rapid dacă mașina lor este vizată de acțiuni inițiate de producători. Utilizatorii sunt trimiși către paginile oficiale ale reprezentanților din România ai mărcilor auto. Aici, în funcție de producător, verificarea se poate face online sau prin contactarea unui service autorizat.

Noua secțiune, de pe site-ul rarom.ro, este intitulată „Campanii de rechemare” și funcționează ca o interfață între deținătorul mașinii și paginile oficiale ale reprezentanților din România ai mărcilor auto. Utilizatorii trebuie doar să selecteze marca vehiculului și să urmeze instrucțiunile afișate pe site-ul către care sunt redirecționați.

Această secțiune a fost dezvoltată după ce, la începutul lunii iulie, RAR a emis o atenționare privind desfășurarea unor campanii de rechemare în service pentru mai multe mărci și modele fabricate între 1998 și 2019. Aceste mașini, între care și BMW prezentau defecțiuni tehnice grave, inclusiv la sistemele de airbag.

Tags:
Urmăriți B1TV.ro și pe
`
Citește și...
China schimbă legea. Noi reguli pentru exportul mașinilor electrice. Ce probleme aduce această decizie
Auto
China schimbă legea. Noi reguli pentru exportul mașinilor electrice. Ce probleme aduce această decizie
Producătorul auto BYD estimează o majorare a exporturilor. Chinezii se bazează pe noile modele electrice
Auto
Producătorul auto BYD estimează o majorare a exporturilor. Chinezii se bazează pe noile modele electrice
Trei greșeli banale care strică mașina. Avertismentul unui mecanic auto
Auto
Trei greșeli banale care strică mașina. Avertismentul unui mecanic auto
Europa: Renault și Audi, depășiți de producătorii auto chinezi. Iată ce arată cifrele
Auto
Europa: Renault și Audi, depășiți de producătorii auto chinezi. Iată ce arată cifrele
Care este cel mai nou model de SUV disponibil de vânzare în România? Este mai ieftin decât Dacia Bigster
Auto
Care este cel mai nou model de SUV disponibil de vânzare în România? Este mai ieftin decât Dacia Bigster
Codul Rutier 2025 introduce reguli stricte la semafoare. Ce riscă șoferii care nu opresc la galben
Eveniment
Codul Rutier 2025 introduce reguli stricte la semafoare. Ce riscă șoferii care nu opresc la galben
Mașini care pot depăși 600.000 km fără reparații majore. Ce trebuie să știi pentru ca motorul și transmisia să reziste
Auto
Mașini care pot depăși 600.000 km fără reparații majore. Ce trebuie să știi pentru ca motorul și transmisia să reziste
A apărut o nouă țeapă în România. Ce li s-a promis celor care voiau să se înscrie în Programul Rabla 2025
Auto
A apărut o nouă țeapă în România. Ce li s-a promis celor care voiau să se înscrie în Programul Rabla 2025
Ai pus benzină în loc de motorină? Află daunele și cât plătești la service
Auto
Ai pus benzină în loc de motorină? Află daunele și cât plătești la service
Codul Rutier se schimbă. Șoferii fără experiență nu vor mai putea conduce mașini puternice
Auto
Codul Rutier se schimbă. Șoferii fără experiență nu vor mai putea conduce mașini puternice
Ultima oră
09:45 - Andreea Raicu: „Mă simt o femeie împlinită și fericită, cu sau fără un bărbat lângă mine”. Ce spune despre căsătorie
09:37 - Mădălina Ghenea și-a pierdut încrederea în bărbați. Ce spune starleta despre căsătorie
09:33 - Dragoș Pătraru a analizat pateul din supermarketuri. Concluziile sale șocante: „Nu consumi așa ceva dacă vrei să ai grijă de sănătatea ta” (VIDEO)
09:15 - Președintele Nicușor Dan: „Avem nevoie urgentă de spitale noi, de investiții majore în secțiile de terapie intensivă”
09:10 - Când îți muți plantele în casă? Iată cum îți dai seama că a venit momentul potrivit
08:57 - Nicole Kidman și Keith Urban s-au despărțit după 20 de ani de căsnicie. Anunțul care a șocat fanii
08:42 - Premierul Ilie Bolojan: „Avem cu toții restanțe față de români. Nu partidele sunt problema, oamenii sunt problema”
08:26 - Biserica Ortodoxă Română este în sărbătoare. 18 ani de la întronizarea Patriarhului Daniel
08:25 - Ilie Bolojan, despre alegerile în București: „Cu cât se fac mai repede, cu atât este mai bine”
08:24 - Sfântul Grigorie Luminătorul este prăznuit astăzi, 30 septembrie. Sărbătoare importantă în calendarul ortodox