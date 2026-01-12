B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Auto » Trafic în condiții de iarnă pe mai multe șosele din țară. Județele în care șoferii întâmpină dificultăți la drum

Trafic în condiții de iarnă pe mai multe șosele din țară. Județele în care șoferii întâmpină dificultăți la drum

Adrian Teampău
12 ian. 2026, 12:40
Trafic în condiții de iarnă pe mai multe șosele din țară. Județele în care șoferii întâmpină dificultăți la drum
Sursă Foto: Captură Vide - stirileprotv.ro
Cuprins
  1. Vremea pune probleme în traficul rutier
  2. Recomandările polițiștilor pentru șoferi
  3. Traficul rutier va fi afectat de ger

Traficul rutier se desfășoară în condiții de iarnă, pe mai mule șosele din țară, după ninsorile din ultimele zile. Poliția rutieră recomandă șoferilor să dea dovadă de prudență la drum și să se echipeze corespunzător.

Vremea pune probleme în traficul rutier

Ninsorile din ultimele zile, dar și înghețul face ca autovehiculele să se deplaseze cu dificultate pe drumurile publice. Traficul rutier se desfășoară în condiții de iarnă, conform informărilor Centrului Infotrafic. Șoferii rutieri se confruntă cu difiultăți la tranzitul prin mai multe localități din țară.  Utilajele de deszăpezire acționează pe mai multe drumuri din Ardeal și Moldova și, din fericire, nu există drumuri blocate de zăpadă.

Potrivit Centrului Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Române, la această oră nu sunt semnalate drumuri naționale sau autostrăzi pe care treaficul să fi fost oprit din cauza condițiilor meteorologice. Poliția rutieră a transmis că se circulă cu dificultate pe șoselele din județele Bistrița-Năsăud, Caraș-Severin, Maramureș, Mureș și Suceava. Aici sunt probleme și din cauza intervenției utilajelor de deszăpezire.

În schimb, circulația este fluentă, chiar șoseaua este umedă, pe principalele tronsoane de autostradă și drumuri naționale:

  • A1 București–Pitești;
  • A2 București–Constanța;
  • A3 București–Ploiești;
  • A7 Ploiești–Adjud;
  • DN1 Ploiești–BrașovM
  • DN7 Pitești–Sibiu.

Recomandările polițiștilor pentru șoferi

Polițiștii rutieri recomandă șoferilor să se informeze înainte de a porni la drum despre condițiile meteorologice și să caute detalii legate de eventualele restricții de pe traseu. De asemenea, aceștia trebuie să se asigure că autovehiculele sunt echipate cu tot ce trebuie pentru a face față eventualelor situații neprevăzute apărute în traficul rutier.

„Asigurați-vă o bună vizibilitate din autovehicul, prin curățarea parbrizului, lunetei şi a geamurilor laterale, rulați cu o viteză adaptată condițiilor de trafic și de drum, astfel încât să puteți efectua orice manevră în condiții de siguranță, folosiți frâna de motor pentru reducerea vitezei”, a transmis Centrul Infotrafic.

Traficul rutier va fi afectat de ger

Gerul se va intensifica în următoarele ore, au anunțat meteorologii, iar acest lucru va influența și traficul rutier. Pe parcursul zilei de luni, vremea va fi deosebit de rece în întreaga țară, potrivit prognozei. Temperaturile maxime se vor încadra între -10 și 0 grade, iar minimele vor coborî frecvent între -19 și -9 grade.

Cerul va fi variabil în sud și sud-est, iar în restul țării vor predomina înnorările, cu ninsori slabe temporare. Ninsorile se vor manifesta, mai ales, în zonele montane din nordul și centrul țării. Meteorologii estimează depuneri de zăpadă de 3–7 centimetri în Maramureș și în nordul Carpaților Orientali. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări temporare la munte, unde rafalele vor atinge 70–80 km/h și vor viscoli zăpada.

Pe arii restrânse se va semnala ceață, asociată cu depuneri de chiciură, reducând vizibilitatea în special în zonele joase și în depresiunile intramontane.

Tags:
Citește și...
Regulă obligatorie pentru toți șoferii din România. Ce amenzi riști dacă nu respecți legea
Auto
Regulă obligatorie pentru toți șoferii din România. Ce amenzi riști dacă nu respecți legea
De ce tot mai mulți cursanți aleg școala de șoferi BDG București pentru pregătire completă?
Auto
De ce tot mai mulți cursanți aleg școala de șoferi BDG București pentru pregătire completă?
Șoferii din România, în fața unor schimbări majore în 2026. Amenzi mai mari, controale stricte și supraveghere digitală
Auto
Șoferii din România, în fața unor schimbări majore în 2026. Amenzi mai mari, controale stricte și supraveghere digitală
Topul mașinilor din piața auto din România, în 2025. Dacia Logan conduce detașat
Auto
Topul mașinilor din piața auto din România, în 2025. Dacia Logan conduce detașat
Dacia Hipster, una dintre cele mai așteptate mașini în Italia pentru 2026. Cât costă concept car-ul Dacia (FOTO)
Auto
Dacia Hipster, una dintre cele mai așteptate mașini în Italia pentru 2026. Cât costă concept car-ul Dacia (FOTO)
Iași: Un bărbat și-a înscenat furtul mașinii pentru a încasa asigurarea de 30.500 de euro. Ce l-a dat de gol
Auto
Iași: Un bărbat și-a înscenat furtul mașinii pentru a încasa asigurarea de 30.500 de euro. Ce l-a dat de gol
Ninsorile dau peste cap traficul din România. Ce drumuri naționale au fost închise și ce restricții au fost impuse
Eveniment
Ninsorile dau peste cap traficul din România. Ce drumuri naționale au fost închise și ce restricții au fost impuse
Un nou Duster va fi lansat în Asia. Renault nu va folosi numele Dacia. Cât costă noul SUV (VIDEO/FOTO)
Auto
Un nou Duster va fi lansat în Asia. Renault nu va folosi numele Dacia. Cât costă noul SUV (VIDEO/FOTO)
Lichidul de parbriz care nu îngheață iarna și costă aproape nimic. Rețeta simplă pe care o poți face acasă
Auto
Lichidul de parbriz care nu îngheață iarna și costă aproape nimic. Rețeta simplă pe care o poți face acasă
Șoc pentru un șofer din București: Impozitul i-a crescut cu 1.500% peste noapte. Ce mașină are
Auto
Șoc pentru un șofer din București: Impozitul i-a crescut cu 1.500% peste noapte. Ce mașină are
Ultima oră
13:48 - Rezultate istorice pentru Pilonul 2 după aproape 18 ani de funcționare. Ce sume au strâns românii și când pot fi retrași banii
13:30 - Top 10 cele mai bune supe și ciorbe din lume. România, reprezentată de ciorba rădăuțeană
13:27 - Primele mărturii ale lui Mario Iorgulescu, la șase ani de la accidentul mortal: „Am chemat 50 de bodyguarzi să îl bată pe tata”
13:13 - Probleme cu legea la Primăria Timișoara. Viceprimar USR declarat în stare de incompatibilitate
13:09 - EXCLUSIV: Reacția ministrului Justiției la acuzațiile de plagiat. Ce explicații cere Radu Marinescu de la Emilia Șercan (VIDEO)
13:01 - Rețea de proxenetism destructurată în Buzău, cu ramificații în Marea Britanie. Cum acționa gruparea care exploata tinere recrutate din România
12:59 - Un consilier din BNR trage un semnal de alarmă: „Reducerea de 10% a cheltuielilor din administraţie nu va fi suficientă”. Ce trebuie să știe toți românii
12:45 - Adina Buzatu, confesiuni despre kilograme, bullying și relația cu mâncarea. De ce a refuzat participarea la Survivor România
12:40 - Guvernul pregătește noi taxe pentru locuințe: Cum și când vor intra în vigoare noile schimbări
12:33 - Consum-record de gaze în România. Importăm masiv, deși ministrul Energiei spunea că avem tot ce ne trebuie