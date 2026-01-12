Traficul rutier se desfășoară în condiții de iarnă, pe mai mule șosele din țară, după din ultimele zile. Poliția rutieră recomandă șoferilor să dea dovadă de prudență la drum și să se echipeze corespunzător.

Vremea pune probleme în traficul rutier

Ninsorile din ultimele zile, dar și înghețul face ca autovehiculele să se deplaseze cu dificultate pe drumurile publice. Traficul rutier se desfășoară în condiții de iarnă, conform informărilor Centrului Infotrafic. Șoferii rutieri se confruntă cu difiultăți la tranzitul prin mai multe localități din țară. Utilajele de deszăpezire acționează pe mai multe drumuri din Ardeal și Moldova și, din fericire, nu există drumuri blocate de zăpadă.

Potrivit din Inspectoratul General al Poliției Române, la această oră nu sunt semnalate sau autostrăzi pe care treaficul să fi fost oprit din cauza condițiilor meteorologice. Poliția rutieră a transmis că se circulă cu dificultate pe șoselele din județele Bistrița-Năsăud, Caraș-Severin, Maramureș, Mureș și Suceava. Aici sunt probleme și din cauza intervenției utilajelor de deszăpezire.

În schimb, circulația este fluentă, chiar șoseaua este umedă, pe principalele tronsoane de autostradă și drumuri naționale:

A1 București–Pitești;

A2 București–Constanța;

A3 București–Ploiești;

A7 Ploiești–Adjud;

DN1 Ploiești–BrașovM

DN7 Pitești–Sibiu.

Recomandările polițiștilor pentru șoferi

Polițiștii rutieri recomandă șoferilor să se informeze înainte de a porni la drum despre și să caute detalii legate de eventualele restricții de pe traseu. De asemenea, aceștia trebuie să se asigure că autovehiculele sunt echipate cu tot ce trebuie pentru a face față eventualelor situații neprevăzute apărute în traficul rutier.

„Asigurați-vă o bună vizibilitate din autovehicul, prin curățarea parbrizului, lunetei şi a geamurilor laterale, rulați cu o viteză adaptată condițiilor de trafic și de drum, astfel încât să puteți efectua orice manevră în condiții de siguranță, folosiți frâna de motor pentru reducerea vitezei”, a transmis Centrul Infotrafic.

Traficul rutier va fi afectat de ger

Gerul se va intensifica în următoarele ore, au anunțat meteorologii, iar acest lucru va influența și traficul rutier. Pe parcursul zilei de luni, vremea va fi deosebit de rece în întreaga țară, potrivit prognozei. Temperaturile maxime se vor încadra între -10 și 0 grade, iar minimele vor coborî frecvent între -19 și -9 grade.

Cerul va fi variabil în sud și sud-est, iar în restul țării vor predomina înnorările, cu ninsori slabe temporare. Ninsorile se vor manifesta, mai ales, în zonele montane din nordul și centrul țării. Meteorologii estimează depuneri de zăpadă de 3–7 centimetri în Maramureș și în nordul Carpaților Orientali. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări temporare la munte, unde rafalele vor atinge 70–80 km/h și vor viscoli zăpada.

Pe arii restrânse se va semnala ceață, asociată cu depuneri de chiciură, reducând vizibilitatea în special în zonele joase și în depresiunile intramontane.