Cum să dezgheți rapid mașina iarna și ce greșeli trebuie să eviți. Trucuri utile pentru șoferi

Cum să dezgheți rapid mașina iarna și ce greșeli trebuie să eviți. Trucuri utile pentru șoferi

Ana Maria
13 ian. 2026, 08:58
Sursa foto: Freepik /@kaboompics
Cuprins
  1. Cum să dezgheți rapid mașina iarna: Este sigur să folosim apă caldă pe parbriz?
  2. Cum să dezgheți rapid mașina iarna: Ce spray-uri ajută la dezghețarea rapidă a geamurilor
  3. Cum să dezgheți rapid mașina iarna. Cât de eficientă este racleta clasică
  4. Ajută pornirea motorului la dezghețare?
  5. Cum prevenim înghețarea mașinii peste noapte

Cum să dezgheți rapid mașina iarna? Diminețile geroase vin la pachet cu aceeași problemă pentru șoferi: parbriz înghețat, geamuri opace și timp pierdut. Mulți se grăbesc să plece, dar puțini știu că metodele greșite pot duce la amenzi sau la deteriorarea mașinii. Așadar, cum dezghețăm rapid mașina iarna, corect și în siguranță?

Cum să dezgheți rapid mașina iarna: Este sigur să folosim apă caldă pe parbriz?

Răspunsul scurt este nu. Apa caldă turnată pe parbriz poate produce fisuri sau chiar spargerea sticlei, din cauza diferenței bruște de temperatură. Specialiștii recomandă evitarea acestei metode, chiar dacă pare cea mai rapidă soluție la prima vedere.

Cum să dezgheți rapid mașina iarna: Ce spray-uri ajută la dezghețarea rapidă a geamurilor

Spray-urile speciale pentru dezghețarea parbrizului sunt printre cele mai eficiente soluții. Acestea acționează rapid, topesc gheața și nu afectează suprafața sticlei. În plus, pot fi păstrate ușor în mașină și folosite la nevoie. Important este să alegem produse omologate, mai ales în perioadele cu temperaturi extreme, așa cum sunt acum, după cum a anunțat și Administrația Națională de Meteorologie.

Cum să dezgheți rapid mașina iarna. Cât de eficientă este racleta clasică

Racleta rămâne una dintre cele mai utilizate metode. Folosită corect, fără presiune excesivă, poate curăța rapid gheața de pe geamuri. Este esențial ca parbrizul să fie ușor încălzit înainte. Folosim sistemul de ventilație al mașinii, pentru a evita zgârierea sticlei.

Ajută pornirea motorului la dezghețare?

Pornirea motorului ajută la dezghețare, însă e nevoie de puțină răbdare. Pornirea motorului și activarea sistemului de dezaburire contribuie la topirea gheții, însă nu imediat. În primele minute, este indicat să nu forțăm ștergătoarele, pentru a nu le deteriora. De altfel, legislația rutieră prevede clar că șoferii trebuie să plece la drum doar cu vizibilitate completă.

Ce greșeli fac cel mai des șoferii iarna

Printre cele mai frecvente greșeli se numără folosirea obiectelor dure pentru a sparge gheața, pornirea ștergătoarelor înghețate sau plecarea la drum cu parbrizul parțial curățat. Aceste practici pot duce nu doar la avarii, ci și la sancțiuni.

Cum prevenim înghețarea mașinii peste noapte

Prevenția este cea mai bună soluție. Folosirea huselor pentru parbriz, ridicarea ștergătoarelor sau parcarea într-o zonă ferită de vânt pot face diferența dimineața. Astfel, cum dezghețăm rapid mașina iarna devine o problemă mult mai ușor de gestionat.

