Hoții de mașini nu mai au nevoie nici de chei, nici de spargeri sau metode violente pentru a acționa. În prezent, furturile auto se fac tot mai des cu ajutorul , rapid și aproape invizibil. Una dintre cele mai periculoase tehnici folosite în ultimii ani este „mouse jacking”. Totul se întâmplă discret, în liniște, iar proprietarul realizează abia mai târziu că vehiculul a dispărut. Fenomenul a luat amploare în Europa și a devenit un motiv serios de îngrijorare pentru autorități.

Cum reușesc hoții să fure o mașină fără să o atingă cu forța

De cele mai multe ori, furtul începe exact în clipa în care tu pleci liniștit de lângă mașină. Ești convins că ai încuiat-o, dar tocmai atunci infractorii pot profita de neatenția ta. În realitate, tehnica „mouse jacking” exploatează o vulnerabilitate a sistemelor moderne de închidere automată. Când apeși butonul de pe cheie, aceasta transmite un semnal radio către vehicul, însă hoții pot bloca acel semnal folosind un dispozitiv mic de bruiaj.

Astfel, mașina nu se mai încuie, ci rămâne descuiată, fără să îți dea niciun indiciu clar că ceva e în neregulă. Din acel moment, totul devine extrem de rapid pentru infractori. Ei intră fără efort în vehicul, ajung imediat la portul OBD ( ) și, cu ajutorul unui software special, reușesc să reprogrameze o cheie nouă.

Totul durează între două și cinci minute, fără să rămână urme de efracție sau deteriorări vizibile. Mai grav este că alarmele obișnuite nu se declanșează, deoarece mașina nu „simte” nicio forțare. În unele cazuri, hoții pot bruia sau dezactiva temporar și sistemele GPS, suficient cât autoturismul să fie scos din zonă și transportat peste graniță.

Cum te poți proteja de „mouse jacking” fără costuri mari

Chiar dacă tehnica „mouse jacking” pare, la prima vedere, aproape imposibil de prevenit, există câteva măsuri simple care îți pot reduce semnificativ riscul. În primul rând, nu te baza doar pe sunetul sau clipirea luminilor atunci când încui mașina din telecomandă. Verifică mereu manual dacă ușile sunt într-adevăr blocate. Dacă observi că mașina nu reacționează imediat la comandă, e un semnal de alarmă. Cineva ar putea bloca semnalul radio transmis de cheie.

În plus, o husă specială cu protecție RFID este una dintre cele mai eficiente soluții, iar avantajul este că e ieftină și ușor de folosit. Aceasta blochează semnalele radio și poate împiedica atât bruiajul, cât și captarea codului cheii. Pentru un plus de siguranță, merită să folosești și un sistem mecanic vizibil, precum un blocator de volan sau un imobilizator suplimentar, deoarece astfel de dispozitive îi pot face pe infractori să renunțe rapid.

O măsură foarte utilă este și instalarea unui GPS independent, separat de sistemele originale ale mașinii. Ideal este să nu fie conectat direct la bateria principală, tocmai pentru a fi mai greu de detectat și dezactivat.

Cât de sigură mai este, de fapt, o mașină „inteligentă”

În , furturile auto nu mai sunt despre forță, ci despre acces la tehnologie. „Mouse jacking” nu este doar o metodă nouă prin care se fură mașini. Este și o dovadă clară că sistemele moderne pot avea vulnerabilități serioase. Pe măsură ce autoturismele devin tot mai sofisticate, infractorii se adaptează și ei, uneori chiar mai repede decât reușesc producătorii să crească nivelul de protecție.

Funcțiile keyless, conectivitatea Bluetooth și controlul prin aplicații mobile sunt create pentru confort, dar pot fi exploatate de cei care știu exact cum să le manipuleze. Practic, un plus de comoditate poate deveni, în anumite situații, un risc real. Constructorii auto lucrează deja la actualizări software și la protocoale de securitate mai stricte, însă până când aceste măsuri vor fi implementate pe scară largă, responsabilitatea rămâne în mare parte la șoferi.