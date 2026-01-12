B1 Inregistrari!
Acasa » Auto » Autostrada viitorului: Unde se află drumul care încarcă vehiculele electrice în mers

Autostrada viitorului: Unde se află drumul care încarcă vehiculele electrice în mers

Ana Maria

12 ian. 2026, 16:04

Ana Maria
12 ian. 2026, 16:04
Autostrada viitorului: Unde se află drumul care încarcă vehiculele electrice în mers
Sursa foto: Freepik.com
Cuprins
  1. Autostrada viitorului. Unde va fi construit drumul care permite încărcarea în mers
  2. Când vor începe testele și ce vehicule sunt vizate
  3. Autostrada viitorului: Cum funcționează tehnologia DWPT
  4. Autostrada viitorului: De ce sunt testate, în primul rând, flotele comerciale
  5. Este acest proiect parte a unei tendințe globale?
  6. Ce impact ar putea avea drumurile electrificate asupra transportului

Autostrada viitorului. Un proiect-pilot de infrastructură rutieră din Statele Unite propune o soluție inovatoare pentru mobilitatea electrică. Mai exact, este vorba despre încărcarea fără fir a vehiculelor electrice chiar în timpul deplasării. Inițiativa vizează în principal camioanele și vehiculele comerciale și ar putea contribui la creșterea autonomiei acestora, precum și la reducerea emisiilor din transportul rutier.

Ideea transformării drumurilor în surse de energie electrică nu mai este una teoretică, ci intră într-o fază de testare practică.

Autostrada viitorului. Unde va fi construit drumul care permite încărcarea în mers

Proiectul se desfășoară în statul Florida, unde va fi construită o nouă arteră rutieră, denumită State Road 516, care va conecta comitatele Lake și Orange. Drumul va avea o lungime totală de aproximativ 7 kilometri.

Pe un tronson de 1,2 kilometri vor fi instalate bobine inductive sub stratul de asfalt, capabile să transmită energie electrică fără fir către vehiculele aflate în deplasare, potrivit Observator.

Când vor începe testele și ce vehicule sunt vizate

Potrivit publicației La Stampa, testele inițiale sunt programate pentru vara anului 2026. În această fază, proiectul se va adresa exclusiv flotelor comerciale, precum:

  • camioane de mare tonaj;

  • vehicule de livrare;

  • mașini utilizate de servicii publice.

Scopul este reducerea timpilor de staționare pentru încărcare și creșterea eficienței transportului de mărfuri.

Autostrada viitorului: Cum funcționează tehnologia DWPT

Sistemul utilizat poartă denumirea de Dynamic Wireless Power Transfer (DWPT). Acesta presupune montarea unor bobine sub carosabil, care generează un câmp magnetic.

Vehiculele echipate cu bobine receptoare pot capta energia transmisă și o pot transforma în electricitate pentru alimentarea bateriei, fără a fi necesară conectarea la o stație clasică de încărcare.

Puterea maximă estimată este de aproximativ 200 kW, comparabilă cu cea a stațiilor rapide de încărcare, însă sistemul va funcționa doar pentru vehiculele compatibile implicate în proiect.

Autostrada viitorului: De ce sunt testate, în primul rând, flotele comerciale

Autoritățile din Florida au ales să implementeze proiectul inițial pe flote comerciale pentru a evalua mai eficient beneficiile economice și operaționale. Printre avantajele urmărite se numără:

  • reducerea timpilor de nefuncționare;

  • scăderea costurilor de operare;

  • diminuarea emisiilor poluante în transportul greu.

Pentru camioane și vehicule urbane, încărcarea în mers ar putea elimina una dintre principalele limitări ale mobilității electrice: autonomia redusă.

Este acest proiect parte a unei tendințe globale?

Proiectul din SUA se înscrie într-o tendință mai largă de dezvoltare a drumurilor electrificate la nivel internațional, potrivit Mediafax. În Europa, mai multe state testează deja soluții similare:

  • Italia, cu proiectul „Arena del Futuro”, lângă autostrada A35 BreBeMi;

  • Germania, pe un tronson experimental al autostrăzii A6, în Bavaria;

  • Franța, unde există segmente dedicate alimentării wireless a camioanelor;

  • Suedia, considerată lider european, cu planuri de extindere a drumurilor electrificate până la 3.000 de kilometri până în 2035.

Ce impact ar putea avea drumurile electrificate asupra transportului

Dacă testele vor confirma fiabilitatea și eficiența tehnologiei, infrastructurile de acest tip ar putea avea un impact semnificativ asupra logisticii și transportului rutier.

Printre efectele anticipate se numără posibilitatea utilizării unor baterii mai mici, reducerea costurilor vehiculelor electrice și accelerarea tranziției către transportul cu emisii zero, contribuind la dezvoltarea mobilității electrice.

