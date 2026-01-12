B1 Inregistrari!
UE scumpește artificial mașinile venite din China. Chinezii nu au voie să vândă ieftin

UE scumpește artificial mașinile venite din China. Chinezii nu au voie să vândă ieftin

Adrian A
12 ian. 2026, 15:29
UE scumpește artificial mașinile venite din China. Chinezii nu au voie să vândă ieftin
Sursă foto: CNN
Mașinile din China nu vor fi vândute în Europa sub un anumit preț. Asta prevede un acord încheiat între Uniunea Europeană și Beijing, după ce mașinile chinezești au început să fie din ce în ce mai vândute pe continentul european.

Ce prevede noul acord pentru mașinile din China

De frica mașinilor venite din China, UE a încercat tot felul de măsuri menite să limiteze vânzarea acestora în Europa. Una dintre măsuri a fost reprezentată de taxele de 35,3% impuse de UE pentru mașinile electrice venite din China, măsură care a provocat mari tensiuni între Beijing și Bruxelles. Beijingul a reacționat cu investigații și măsuri care au vizat sectoare europene precum lactatele, carnea de porc sau coniacul.

Acum, cu noul acord, UE ar renunța la taxă, dar obligă producătorii chinezi să vândă de la un anumit preț în sus. Asta pentru că, susțin oficialii europeni, producătorii auto chinezi au beneficiat de pe urma subvenţiilor guvernamentale incorecte și astfel au reușit să vândă mult mai ieftin decât vând producătorii europeni.

Cum a speriat China producătorii europeni

De altfel, producătorii auto chinezi se extind în Europa. Maşinile produse în China au fost responsabile pentru 6% din vânzările din UE în primul semestru din 2025, iar previziunile arată că, până în 2030, cota de piaţă a producătorilor auto chinezi în Europa se va duce la 10%.

În cifre, în ciuda tarifelor comerciale, numărul de mașini vândute de companiile chineze a crescut la 509.700 în primele nouă luni ale anului 2025 – o creștere de 91% față de cele 266.600 vândute în 2024, potrivit Car Industry Analysis, o analiză citată de Telegraph.

E adevărat că producătorii chinezi au găsit un tertip prin care să continue să vândă ieftin pe piața europeană. Au trecut de la mașini full-electrice la autoturisme hibride.

