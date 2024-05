Cum arată autoturismul Range Rover, scos la licitație de ANAF. Cu câți bani se vinde (FOTO)

Dolj a anunțat că scoate la pentru a fi vândut un Range Rover second-hand, din anul 2008.

De la câți bani pornește licitația

Prețul de pornire este de 36.300 de lei. Licitaţia va avea loc pe 27 mai, de la ora 11:30. Cei care sunt interesaţi s-l cumpere se pot adresa sediul instituţiei din Filiaşi pentru mai multe informații.

„Agentia Nationala de Administrare Fiscala, prin Directia Generala Regionala a Finantelor Publice Craiova – Administraţia Judeteana a Finanţelor Publice Dolj – Serviciul Fiscal Orăşenesc Filiaşi organizează in data de 27.05.2024, ora 11,30, la sediul SFO Filiaşi din str. Stadionului, nr. 2A, jud. Dolj, LICITATIE pentru vânzarea următoarelor bunuri mobile, prima licitatie: autoturism marca Land Rover model RANGE ROVER SPORT LS AA1, an fabricatie: 2008, serie sasiu: SALLSAAA148A122157, nr inmatriculare: DJ73YRI, stare: second hand, stare uzura: buna, cu preţul de evaluare/pornire a licitaţiei de 36300 lei (exclusiv TVA). Pentru informatii suplimentare va puteţi adresa la sediul SFO Filiaşi sau la telefon 0351733382”.

