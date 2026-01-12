B1 Inregistrari!
Dacia și Renault, amendate de Consiliul Concurenței. Ar fi blocat piața muncii și ar fi ținut jos salariile angajaților

Dacia și Renault, amendate de Consiliul Concurenței. Ar fi blocat piața muncii și ar fi ținut jos salariile angajaților

Adrian A
12 ian. 2026, 15:58
Dacia și Renault, amendate de Consiliul Concurenței. Ar fi blocat piața muncii și ar fi ținut jos salariile angajaților
Sursă foto: Dacia.ro
Cuprins
  1. Dacia și Renault, cartel împotriva angajaților
  2. Cele mai mari amenzi, Dacia și Renault
  3. Ce prevede acordul dintre companiile amendate

Dacia, Renault și alte șase firme din domeniul auto au fost amendate de Consiliul Concurenței cu peste 32 milioane de euro. Companiile sunt acuzate că au format un cartel care i-a afectat pe angajați.

Dacia și Renault, cartel împotriva angajaților

Consiliul Concurenței a anunțat că a sancționat a opt companii din industria auto și de inginerie cu amenzi totale de 163,71 milioane de lei, aproximativ 32,15 milioane de euro, pentru participarea la o înțelegere anticoncurențială de tip „no-poaching”, care a vizat împărțirea pieței forței de muncă și limitarea mobilității angajaților.

Concret, autoritatea de concurență a stabilit că Alten Si-Techno Romania SRL, Akkodis Romania SRL, Automobile-Dacia SA, Bertrandt Engineering Technologies Romania SRL, Expleo Romania SRL, FEV ECE Automotive SRL, Renault Technologie Roumanie SRL și Segula Technologies Romania SRL:

– au convenit să nu se concureze reciproc pentru recrutarea și angajarea forței de muncă specializate

– au stabilit să nu recruteze angajați de la celelalte companii fără acordul prealabil al acestora

– au limitat mobilitatea inginerilor și specialiștilor din domeniul auto, menținând artificial costurile salariale la un nivel redus, scriu jurnaliștii de la Libertatea.

Cele mai mari amenzi, Dacia și Renault

Automobile-Dacia SA: 81.530.497,62 lei

Renault Technologie Roumanie SRL: 46.294.136,03 lei

Alten Si-Techno Romania SRL: 10.651.566,50 lei

Bertrandt Engineering Technologies Romania SRL: 7.710.801,66 lei

Expleo Romania SRL: 7.428.131,86 lei

Akkodis Romania SRL: 5.539.871,75 lei

Segula Technologies Romania SRL: 3.158.982,76 lei F

EV ECE Automotive SRL: 1.398.870,03 lei

Ce prevede acordul dintre companiile amendate

Potrivit Consiliului Concurenței, aceste practici sunt cunoscute sub denumirea de acorduri „no-poaching”: înțelegeri prin care companiile decid să nu își angajeze reciproc salariații și să nu facă oferte spontane angajaților firmelor concurente, renunțând astfel la concurența pentru atragerea forței de muncă.

„Este primul caz în care sancționăm astfel de practici anticoncurențiale, în care companiile nu se concurează pentru atragerea forței de muncă specializate. Acest tip de comportament, «no-poaching», este deosebit de nociv atât pentru concurență, cât și pentru angajați ale căror oportunități de mobilitate sunt afectate.”, a declarat Bogdan Chirițoiu, președintele Consiliului Concurenței.

