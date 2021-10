Dacia Spring, în finala unui concurs european de prestigiu. Ce șanse are să câștige premiul cel mare

Dacia Spring, primul model electric de la producătorul cu uzina la Craiova, a fost nominalizat pentru premiul „Best Buy Car 2022″, care va anunța câștigătorii la finalul anului. Potrivit presei auto, Dacia are șanse foarte mari de a câștiga premiul cel mare.

Lista finaliștilor este completată de Hyundai Bayon, Opel Mokka, Renault Arkana, Skoda Fabia și Toyota Yaris Cross. Premiul cel mare se numește „Best Buy Car of Europe in 2022″ și va fi acordat mașinii care întrunește cel mai bun raport calitate/preț.

Juriul de specialitate este alcătuit din 32 de membri, din 32 de țări diferite.

Spre deosebire de „Car of The Year”, care reunește toate automobilele din toate clasele și acordă un singur premiu, Auto Best are mai multe secțiuni.

Primele Dacia Spring au ajuns la clienții români

Pe 7 octombrie, primii clienți ai modelului electric Dacia Spring și-au primit vehiculele comandate încă din primăvară. Circa 1.600 de mașini vor fi livrate în această lună.

Pentru aceste vehicule, clienţii au plătit 18.000 de euro, dar jumătate din sumă a fost subvenţionată de stat prin programul Rabla Plus.

Oficialii Dacia au confirmat pentru LifeNews.ro că „livrările au început în prima jumătate a lunii octombrie” și că „aproximativ 1.600 de vehicule vor fi disponibile pentru livrare in această lună, toate fiind alocate către clienți cu comenzi ferme”.