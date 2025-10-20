Echipamentul obligatoriu în mașină a fost actualizat. Nu e un secret: siguranța pe șosele depinde, în mare măsură, și de cât de pregătit ești să faci față unei situații neprevăzute. Pe lângă un condus preventiv, echipamentul obligatoriu în mașină, conform Codului Rutier în vigoare, este un scut esențial care te poate salva de la necazuri, fie că vorbim de un mic incident tehnic sau de o amendă usturătoare.

În 2025, deși nu au apărut schimbări majore în ceea ce privește setul de bază de accesorii, atenția Poliției este sporită pe respectarea acestor prevederi. Nu e suficient să le ai, ci trebuie să fie valide și omologate.

Ce dotări auto sunt obligatorii în România pe tot parcursul anului 2025

Legislația rutieră este cât se poate de clară: fiecare autovehicul care circulă pe drumurile publice trebuie să dețină un set minim de accesorii de siguranță, indiferent de anotimp.

Lista de bază, cunoscută și ca „trusa de primă necesitate”, include:

Trusa medicală de prim ajutor: Nu e o simplă cutie cu plasturi, ci o trusă omologată, care trebuie să respecte standardele europene și, cel mai important, să nu fie expirată. Verifică termenul de valabilitate al conținutului – pansamente, fașe, mănuși – pentru că, în caz contrar, e ca și cum nu ai avea-o. Extinctorul auto omologat: Acesta trebuie să fie funcțional, să aibă sigiliu intact și să fie în termenul de valabilitate, de regulă, cu o capacitate de 1kg sau 2kg. Un extinctor pus sub scaun, la îndemână, poate opri un mic început de incendiu și poate preveni o pagubă uriașă. Două triunghiuri reflectorizante: Obligatorii pentru presemnalizarea vehiculului imobilizat pe carosabil, ele trebuie folosite ambele, în fața și în spatele mașinii, la distanța corespunzătoare, pentru a avertiza traficul din ambele sensuri (sau de pe autostradă). Vesta reflectorizantă: Deși nu este cerută expres de Codul Rutier ca parte a trusei, polițiștii o consideră de multe ori o cerință implicită pentru siguranța ta. E obligatoriu să o porți în afara localităților, când cobori din mașină pe carosabil, în caz de urgență.

Echipamentul obligatoriu în mașină. Cât te costă, de fapt, lipsa acestuia

Nerespectarea obligației de a deține echipamentul obligatoriu în mașină se sancționează aspru. Lipsa trusei medicale, a extinctorului sau a triunghiurilor reflectorizante atrage, conform OUG 195/2002, amenzi din clasa I sau a II-a de sancțiuni.

Cu punctul de amendă majorat în 2025 odată cu salariul minim, amenda poate ajunge la 4-5 puncte, adică între 810 și 1.012,5 lei. Șoferii au însă posibilitatea de a plăti jumătate din minimul amenzii (adică 405 lei) în termen de 15 zile. În plus, pe lângă sancțiunea financiară, trebuie să te gândești la riscul real la care te expui în caz de accident, fără a avea la tine elementele de prim-ajutor.

Ce este obligatoriu să ai în mașină iarna, pe lângă trusa standard

Un capitol aparte îl reprezintă pregătirea pentru sezonul rece. Pe lângă accesoriile de bază, în perioada 1 noiembrie – 31 martie, Codul Rutier impune o obligație suplimentară esențială:

Anvelopele de iarnă: Pe drumurile publice acoperite cu zăpadă, gheață sau polei, sunt obligatorii. Neconformarea atrage o amendă considerabilă, dar și reținerea certificatului de înmatriculare.

De asemenea, pe sectoarele de drum semnalizate corespunzător, lanțurile antiderapante devin o necesitate pentru vehiculele de mare tonaj, dar sunt recomandate și pentru autoturisme, mai ales dacă plănuiești să mergi la munte.

Echipamentul obligatoriu în mașină. Unde găsești prevederile oficiale pentru 2025

Pentru a fi mereu la curent cu ultimele modificări legislative și pentru a nu risca nicio surpriză neplăcută în trafic, poți consulta oricând textul oficial al , care reglementează circulația pe drumurile publice.

În concluzie, ține minte: dotările obligatorii nu sunt doar o formalitate, ci o investiție în siguranța ta și a celorlalți participanți la trafic. Nu pleca la drum înainte să te asiguri că ai tot ce-ți trebuie!