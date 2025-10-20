Echipamentul obligatoriu în mașină a fost actualizat. Nu e un secret: siguranța pe șosele depinde, în mare măsură, și de cât de pregătit ești să faci față unei situații neprevăzute. Pe lângă un condus preventiv, echipamentul obligatoriu în mașină, conform Codului Rutier în vigoare, este un scut esențial care te poate salva de la necazuri, fie că vorbim de un mic incident tehnic sau de o amendă usturătoare.
În 2025, deși nu au apărut schimbări majore în ceea ce privește setul de bază de accesorii, atenția Poliției este sporită pe respectarea acestor prevederi. Nu e suficient să le ai, ci trebuie să fie valide și omologate.
Legislația rutieră este cât se poate de clară: fiecare autovehicul care circulă pe drumurile publice trebuie să dețină un set minim de accesorii de siguranță, indiferent de anotimp.
Lista de bază, cunoscută și ca „trusa de primă necesitate”, include:
Nerespectarea obligației de a deține echipamentul obligatoriu în mașină se sancționează aspru. Lipsa trusei medicale, a extinctorului sau a triunghiurilor reflectorizante atrage, conform OUG 195/2002, amenzi din clasa I sau a II-a de sancțiuni.
Cu punctul de amendă majorat în 2025 odată cu salariul minim, amenda poate ajunge la 4-5 puncte, adică între 810 și 1.012,5 lei. Șoferii au însă posibilitatea de a plăti jumătate din minimul amenzii (adică 405 lei) în termen de 15 zile. În plus, pe lângă sancțiunea financiară, trebuie să te gândești la riscul real la care te expui în caz de accident, fără a avea la tine elementele de prim-ajutor.
Un capitol aparte îl reprezintă pregătirea pentru sezonul rece. Pe lângă accesoriile de bază, în perioada 1 noiembrie – 31 martie, Codul Rutier impune o obligație suplimentară esențială:
De asemenea, pe sectoarele de drum semnalizate corespunzător, lanțurile antiderapante devin o necesitate pentru vehiculele de mare tonaj, dar sunt recomandate și pentru autoturisme, mai ales dacă plănuiești să mergi la munte.
Pentru a fi mereu la curent cu ultimele modificări legislative și pentru a nu risca nicio surpriză neplăcută în trafic, poți consulta oricând textul oficial al Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 195/2002, care reglementează circulația pe drumurile publice.
În concluzie, ține minte: dotările obligatorii nu sunt doar o formalitate, ci o investiție în siguranța ta și a celorlalți participanți la trafic. Nu pleca la drum înainte să te asiguri că ai tot ce-ți trebuie!