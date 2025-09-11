Evoluție semnificativă pe piața auto. Românii dau năvală pe mașini electrificate, dar evită încă modelele 100% electrice

Luna august 2025 a adus o evoluție remarcabilă pe piața auto din România, conform datelor publicate de Direcția Generală Permise de Conducere și Înmatriculări (DGPCI) și prelucrate de (APIA). Înmatriculările de autoturisme noi au înregistrat o creștere de +52,6% față de august 2024, atingând un volum de 15.043 unități.

Deși cifrele indică un avans istoric al segmentului electrificat, cu o cotă record de 59,9% din piață, autoturismele 100% electrice (BEV) rămân la un nivel redus, cu doar 6,3% din total. Românii preferă, pentru moment, soluțiile hibride, mai accesibile și adaptate infrastructurii existente.

Cât de mult a crescut segmentul electrificat

Autoturismele mild-hybrid, full-hybrid, plug-in hybrid și electrice au atins în august cea mai ridicată cotă de piață din istoria lor în România: 59,9%. Cele mai spectaculoase creșteri s-au înregistrat în rândul modelelor full-hybrid (+98%) și al celor 100% electrice (+99,6%).

Totuși, în timp ce mild-hybrid domină cu 24,2%, iar full-hybrid urcă la 22,8%, rămân la o pondere modestă de 6,3%.

Cum arată în prezent raportul benzină – diesel

La polul opus, motorizările clasice își pierd treptat teren. Dieselul mai deține doar 6,7% din piață, confirmând declinul constant din ultimii ani. În schimb, benzina rămâne o opțiune importantă pentru români, cu o cotă de 33,4%, în creștere cu +27,8% față de anul trecut.

Această distribuție arată clar că, deși segmentul electrificat a câștigat majoritatea pieței, motorizările tradiționale continuă să joace un rol esențial.

Care sunt cele mai populare tipuri de caroserii

se mențin pe primul loc în preferințele românilor, cu o cotă de piață de 55,1% și o creștere anuală de +60,6%. Segmentul B a cunoscut o evoluție spectaculoasă (+86,6%), în timp ce clasa C a avansat cu +34,6%.

Aceste cifre confirmă tendința românilor de a opta pentru mașini spațioase, cu poziție de condus mai înaltă și dotări versatile.

Care mărci domină piața

Dacia rămâne lider incontestabil, cu 4.153 unități înmatriculate în august (+74,9%). Este urmată de Toyota (1.634 unități, +77,4%) și Hyundai (1.578 unități, +53,1%).

Succesul acestor mărci reflectă apetitul clienților pentru modele hibride sau accesibile ca preț, dar și încrederea în brandurile consacrate.

Cum stă segmentul vehiculelor comerciale

Vehiculele comerciale ușoare au înregistrat doar o creștere modestă, de +0,8% față de august 2024. În schimb, vehiculele grele și autobuzele au avansat cu +19,4%.

Numărul comerciale ușoare electrice a rămas practic neschimbat: 424 unități în 2025, comparativ cu 423 în 2024, semn că electrificarea acestui segment este încă la început.

De ce electricele nu au devenit o opțiune majoritară

Deși aproape s-au dublat ca volum, mașinile electrice rămân marginale în România. Explicațiile sunt clare:

infrastructura insuficientă de încărcare,

prețurile ridicate ale modelelor BEV,

lipsa unor programe de sprijin predictibile.

Românii par să prefere soluțiile de compromis, precum mild-hybrid sau full-hybrid, care oferă un echilibru între cost, și accesibilitate.