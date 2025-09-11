Evoluție semnificativă pe piața auto. Românii dau năvală pe mașini electrificate, dar evită încă modelele 100% electrice

Luna august 2025 a adus o evoluție remarcabilă pe piața auto din România, conform datelor publicate de Direcția Generală Permise de Conducere și Înmatriculări (DGPCI) și prelucrate de Asociația Producătorilor și Importatorilor de Automobile (APIA). Înmatriculările de autoturisme noi au înregistrat o creștere de +52,6% față de august 2024, atingând un volum de 15.043 unități.
Deși cifrele indică un avans istoric al segmentului electrificat, cu o cotă record de 59,9% din piață, autoturismele 100% electrice (BEV) rămân la un nivel redus, cu doar 6,3% din total. Românii preferă, pentru moment, soluțiile hibride, mai accesibile și adaptate infrastructurii existente.
Autoturismele mild-hybrid, full-hybrid, plug-in hybrid și electrice au atins în august cea mai ridicată cotă de piață din istoria lor în România: 59,9%. Cele mai spectaculoase creșteri s-au înregistrat în rândul modelelor full-hybrid (+98%) și al celor 100% electrice (+99,6%).
Totuși, în timp ce mild-hybrid domină cu 24,2%, iar full-hybrid urcă la 22,8%, mașinile electrice rămân la o pondere modestă de 6,3%.
La polul opus, motorizările clasice își pierd treptat teren. Dieselul mai deține doar 6,7% din piață, confirmând declinul constant din ultimii ani. În schimb, benzina rămâne o opțiune importantă pentru români, cu o cotă de 33,4%, în creștere cu +27,8% față de anul trecut.
Această distribuție arată clar că, deși segmentul electrificat a câștigat majoritatea pieței, motorizările tradiționale continuă să joace un rol esențial.
SUV-urile se mențin pe primul loc în preferințele românilor, cu o cotă de piață de 55,1% și o creștere anuală de +60,6%. Segmentul B a cunoscut o evoluție spectaculoasă (+86,6%), în timp ce clasa C a avansat cu +34,6%.
Aceste cifre confirmă tendința românilor de a opta pentru mașini spațioase, cu poziție de condus mai înaltă și dotări versatile.
Dacia rămâne lider incontestabil, cu 4.153 unități înmatriculate în august (+74,9%). Este urmată de Toyota (1.634 unități, +77,4%) și Hyundai (1.578 unități, +53,1%).
Succesul acestor mărci reflectă apetitul clienților pentru modele hibride sau accesibile ca preț, dar și încrederea în brandurile consacrate.
Vehiculele comerciale ușoare au înregistrat doar o creștere modestă, de +0,8% față de august 2024. În schimb, vehiculele grele și autobuzele au avansat cu +19,4%.
Numărul comerciale ușoare electrice a rămas practic neschimbat: 424 unități în 2025, comparativ cu 423 în 2024, semn că electrificarea acestui segment este încă la început.
Deși aproape s-au dublat ca volum, mașinile electrice rămân marginale în România. Explicațiile sunt clare:
infrastructura insuficientă de încărcare,
prețurile ridicate ale modelelor BEV,
lipsa unor programe de sprijin predictibile.
Românii par să prefere soluțiile de compromis, precum mild-hybrid sau full-hybrid, care oferă un echilibru între cost, autonomie și accesibilitate.