Mașina care s-a livrat singură! Tesla dă lovitura cu prima livrare complet autonomă a unui Model Y

La , marketingul merge cu 72 la oră. Pe 27 iunie, compania lui a livrat pentru prima dată o mașină fără om la volan. Potrivit CNBC, citată de , SUV-ul Model Y a plecat singur din fabrica din Austin și s-a prezentat în fața blocului clientului, ca un Uber fără șofer.

Nicio mână pe volan, niciun operator la distanță, niciun actor ascuns în portbagaj. Doar camere, senzori și multă încredere în AI.

Imaginile postate de Tesla pe X arată mașina circulând ca un cetățean exemplar prin oraș: merge pe autostradă, virează în cartiere, intră în parcare și oprește frumos la bordură, fix unde scrie că nu ai voie să staționezi. Detaliul simpatic este clientul care stătea relaxat pe trotuar, alături de câțiva angajați Tesla cu tricouri de firmă, ca la premierele de cinema.

World’s first autonomous delivery of a car!

This Tesla drove itself from Gigafactory Texas to its new owner’s home ~30min away — crossing parking lots, highways & the city to reach its new owner

— Tesla (@Tesla)