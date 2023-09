La ce să fii atent atunci când cumperi o mașină second hand

Din păcate, dacă nu ești inițiat în domeniul auto, nu prea știi ce să cauți ca să fii sigur că ai ales o mașină bună, din toate punctele de vedere. De aceea, cea mai bună variantă este să optezi pentru o mașină second hand de la un dealer auto cu notorietate în piață, așa cum este grupul , care activează din anul 2015 și deține cel mai mare parc de auto rulate din România. Astfel, vei avea parte nu doar de consiliere în alegerea mașinii, dar și de varietate de modele și marje de preț diferite. Mai mult decât atât, mașinile din stoc sunt deja verificate și vin cu garanție până la 3 ani.

Când achiziția unei mașini noi este prea costisitoare, o mașină second hand poate fi o opțiune nu doar accesibilă, ci chiar mai profitabilă. De obicei, mașinilor noi le scade valoarea cu 10-20% odată ce au ieșit pe poarta reprezentanței auto. Însă, pentru un model auto second hand, care vine deja la mai puțin de jumătate din preț, valoarea se păstrează, mai ales dacă știi cum să îl alegi.

Totuși, ca să nu te prezinți ca un novice la vizionare, iată ce ar trebui să verifici la un model auto second hand, înainte de a decide să îl cumperi.

Inspecția la exterior

Dacă ai văzut un model care îți place la prima vedere, în primul rând, inspectează atent exteriorul mașinii:

Cauciucurile – unul dintre principalele elemente de siguranță în rulare îl reprezintă cauciucurile. Iar la auto rulate, de cele mai multe ori, vânzătorul nu le schimbă. Acestea trebuie să aibă minimum 1,6 mm grosime pe suprafața aderentă, în mod legal, dar pentru siguranță, această valoare ar trebui să se apropie de 3 mm. Dacă sunt prea tocite, vei fi nevoit să le schimbi. Fie îți asumi un cost suplimentar după ce achiziționezi mașina, fie începi o negociere cu vânzătorul.

Roțile și caroseria – acestea îți vor arăta dacă mașina a fost implicată în accidente sau dacă a fost condusă corect. Observă eventuale urme de borduri pe jantele mașinii dar și zgârieturi de pe caroserie. De asemenea, la caroserie fii atent la îmbinări și la distanța dintre componente. Dacă există un spațiu prea mare între anumite piese ale mașinii este semn că aceasta a fost reparată după un accident major. Diferențele de ton de culoare între componente îți indică și ele că mașina a fost revopsită pe bucăți.

Parbrizul și geamurile – fisurile sau ciobiturile mici în parbriz pot fi trecute cu vederea ușor, dacă nu ești atent, însă acestea se pot extinde și vei fi nevoit să îl schimbi curând.

Farurile și stopurile – ca să fii sigur că sunt în regulă, verifică dacă suprafața lor este zgâriată sau spartă și dacă se văd urme de condens în interior.

Nivelul de lichide – este indicator al modului cum a fost întreținută mașina. Dacă nivelul uleiului de motor, al lichidului de frână și cel al servodirecției sunt scăzute, înseamnă că autoturismul nu a fost bine întreținut de către fostul proprietar.

Instalația electrică – verifică geamurile, sistemul media, instalația de climatizare ca să fii sigur că acestea funcționează corect. Desigur, ele pot fi reparate ușor, însă ar fi bine să le rezolve vânzătorul înainte de a-ți preda mașina.

Inspecția la interior

Dacă exteriorul a trecut testul, urmează să verifici atent interiorul mașinii. De aici îți vei da seama dacă fostul proprietar a avut grijă de ea.

Tapițeria – verifică urme de pete, dacă tapițeria este textilă, sau urme de murdărie și crăpături dacă vorbim de un model cu interior din piele ecologică sau naturală. De asemenea, mirosul din interior este un indicator dacă în mașină s-a fumat. Mirosul de tutun este foarte greu de scos din tapițerie.

Pedalele și maneta schimbătorului de viteză – dacă schimbătorul de viteză, pedalele și scaunul șoferului sunt foarte uzate înseamnă că mașina are mulți kilometri parcurși. Verifică și panoul de bord în acest sens, însă fii atent la kilometrajele date înapoi. Dacă mașina este automată, maneta schimbătorului de viteze este mult mai puțin folosită, deci nu o poți lua ca un indicator.

Verificarea istoricului mașinii

Următorul pas este să verifici cât mai în amănunt istoricul mașinii. Astfel vei afla și lucrurile pe care vânzătorul nu vrea să le dezvăluie. Ai grijă la mașinile furate sau la cele care au restricții impuse din cauza amenzilor neplătite.

Pe lângă aceste lucruri, istoricul mașinii îți dezvăluie numărul de kilometri reali, numărul de proprietari pe care i-a avut și alte informații importante care te pot ajuta să iei decizia de cumpărare sau nu.

Cere un test drive!

Înainte de a încheia contractul, cere să faci un test drive cu mașina second hand aleasă. Astfel vei verifica dacă autoturismul pornește bine și nu are nevoie de baterie nouă. De asemenea, vei vedea dacă pedala ambreiajului funcționează corect, dacă mașina accelerează bine, dacă motorul tremură la relanti sau dacă frânele țin la primul contact cu pedala.

Toate aceste verificări te vor ajuta să îți cumperi o auto rulată fără probleme, pe care vei putea să o folosești timp îndelungat și să o vinzi din nou, fără să pierzi bani.