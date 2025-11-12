Carvago, una dintre cele mai mari platforme europene de vânzare a mașinilor rulate, a introdus un filtru suplimentar menit să protejeze cumpărătorii. În doar un an, compania a eliminat din ofertă aproape 150.000 de vehicule cu defecte frecvente, printr-un sistem intern de verificare numit Carvago Blacklist. Inițiativa completează procesul de inspecție tehnică Car Audit și marchează o schimbare majoră în modul în care sunt evaluate mașinile la revânzare.

Ce este Carvago Blacklist și de ce a fost introdus

Programul a fost lansat în noiembrie 2023 și are rolul de a identifica preventiv modelele de mașini considerate nesigure. Compania, care a raportat afaceri de aproximativ un miliard de euro în 2024 și vinde anual peste 50.000 de vehicule, a decis să elimine automat din ofertă seriile cu probleme repetate.

„Într-un an de funcționare, Carvago Blacklist a blocat accesul pentru 148.105 mașini”, precizează compania, prezentă și pe din România. Sistemul se bazează pe date istorice și analize tehnice care indică o predispoziție crescută la defecțiuni de fabricație.

Cum protejează lista neagră cumpărătorii

Carvago Blacklist funcționează ca un nivel suplimentar de verificare, pe lângă sistemul CarAudit, care evaluează individual fiecare mașină.

„Scopul este să excludem preventiv vehiculele cu un risc ridicat de defecțiuni, ale căror reparații pot ajunge la mii sau chiar zeci de mii de euro”, a declarat Vlad Ion, Country Manager Carvago România.

În cazul mașinilor electrice, sistemul urmărește și defecțiunile apărute la mecanismele de tracțiune. Prin aceste măsuri, Carvago încearcă să reducă riscul ca un client să achiziționeze un model cu probleme ascunse.

Ce economii a generat sistemul Carvago Blacklist

Conform estimărilor companiei, lista neagră a prevenit reparații costisitoare pentru clienți în valoare de zeci de milioane de euro.

„Dacă presupunem că una din cinci mașini respinse ar fi avut o defecțiune cu un cost mediu de 1.500 de euro, rezultă economii potențiale de 44,4 milioane de euro”, a explicat Vlad Ion, potrivit techrider.ro.

Printre modelele cel mai des incluse în Carvago Blacklist se numără Ford Focus, Opel Insignia, Peugeot 208, Peugeot 2008, Fiat 500, Citroën C3, Peugeot 308, Range Rover Evoque, Opel Corsa și Nissan Qashqai.

Cum este alcătuită lista și ce alte beneficii oferă Carvago

Selecția modelelor este realizată pe baza experienței echipei tehnice Carvago, a datelor colectate prin inspecțiile CarAudit și a reclamațiilor primite în perioada de garanție.

Programul se înscrie într-un pachet mai amplu de măsuri dedicate siguranței cumpărătorilor. Pe lângă lista neagră, Carvago oferă verificare tehnică detaliată, pregătirea vehiculului înainte de livrare, transport la domiciliu, garanție de șase luni și posibilitatea de returnare în termen de 14 zile.

Compania are sediul central în Republica Cehă și face parte din grupul internațional de investiții EAG, consolidându-și poziția ca unul dintre principalii jucători din piața europeană a mașinilor .