România, printre țările europene cu cea mai puțin transparentă piață auto. Care sunt riscurile pentru șoferii care cumpără second-hand

România, printre țările europene cu cea mai puțin transparentă piață auto. Care sunt riscurile pentru șoferii care cumpără second-hand

Iulia Petcu
03 nov. 2025, 21:17
Sursa foto: Profimedia Images
Cuprins
  1. Care este poziția României în clasamentul european
  2. Care sunt cele mai transparente piețe auto din Europa
  3. Care sunt riscurile în Europa de Est
  4. Cum a fost realizat studiul

Frauda prin manipularea kilometrajului și ascunderea daunelor continuă să afecteze piața mașinilor second-hand din România. Țara noastră ocupă locul 22 din 25 în clasamentul european de transparență, potrivit studiului carVertical 2025. Doar câteva state din Europa de Est stau mai rău, în timp ce Vestul Europei oferă exemple de transparență crescută.

Care este poziția României în clasamentul european

În 2025, România se menține pe locul 22, aceeași poziție ca și în 2024. Studiul carVertical arată că doar Lituania, Letonia și Ucraina au rezultate mai slabe.

sursa foto: carVertical.com

Datele indică că 7,5% dintre mașinile verificate în România aveau kilometrajul dat înapoi, în creștere față de 6,9% în 2024. Matas Buzelis, expert auto carVertical, explică:

„Șoferii au adesea anumite așteptări privind kilometrajul atunci când cumpără o mașină second-hand. Unii își doresc un model care să fi parcurs sub 100.000 km, în timp ce pentru alții limita este de 200.000 km. Mașinile care au un kilometraj ridicat sunt mai greu de vândut, așa că vânzătorii necinstiți reduc kilometrajul pentru a face vehiculul mai atractiv și ca să-și crească profiturile.”

În plus, 58,2% dintre vehicule prezentau înregistrări de daune, cu o valoare medie estimată la 3.300 de euro.

Aproximativ 60,7% dintre mașinile verificate au fost importate, ceea ce le face mai susceptibile la manipulări. Vârsta medie a mașinilor a crescut la 10,2 ani, față de 9,8 ani în 2024. Acest lucru arată că românii caută vehicule mai vechi, cu risc mai mare de fraude.

Care sunt cele mai transparente piețe auto din Europa

Topul este condus de Regatul Unit, unde doar 2,3% dintre mașini aveau kilometrajul modificat și 17% prezentau daune. Urmează Italia, Germania, Elveția și Franța.

„Cele mai transparente piețe se găsesc în Europa de Vest și în Scandinavia. Acest lucru se explică printr-o dependență mai mică de importuri, un nivel de trai mai ridicat și un acces mai bun la date auto. Cu cât o țară importă mai multe mașini și situația economică este mai dificilă, cu atât cresc riscurile privind modificarea odometrului și ascunderea daunelor”, explică Matas Buzelis, potrivit Libertatea.ro.

Care sunt riscurile în Europa de Est

Piața din Europa de Est rămâne cea mai riscantă pentru cumpărători. Ucraina, Letonia, Lituania, România și Estonia au cele mai multe mașini importate, cu kilometraj manipulat și daune ascunse.

„Multe mașini importate în Europa de Est au fost deja utilizate intens. Vânzătorii reduc kilometrajul sau ascund istoricul vehiculului pentru profit rapid. Circulația transfrontalieră este greu de urmărit și acesta este principalul motiv pentru care unele vehicule sunt modificate”, subliniază Buzelis.

În România, procentul mașinilor importate este de 61%, iar 7,5% dintre acestea au kilometrajul redus, comparativ cu 10,8% în Letonia sau 9,5% în Ucraina.

Cum a fost realizat studiul

Analiza carVertical, desfășurată între septembrie 2024 și august 2025, a folosit șase indicatori principali: kilometraj manipulat, valoarea medie a modificării odometrului, vehicule avariate, valoarea medie a daunelor, procentul importurilor și vârsta medie a mașinilor.

Compania operează în 35 de țări și colectează date din peste 900 de baze internaționale, inclusiv registre naționale și platforme de anunțuri auto. Studiul oferă informații valoroase despre riscurile pieței second-hand și tendințele de fraudă.

