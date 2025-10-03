Mașinile chinezești au intrat în preferințele românilor. În luna septembrie 2025, un brand auto produs în China a reușit să intre în topul preferințelor șoferilor din România. Creșterea este atribuită în mare parte prețurilor mai accesibile, care atrag cumpărători atât pe piața locală, cât și în Europa.

Specialiștii atrag însă atenția că aceste autoturisme pot avea standarde de calitate mai puțin stricte decât cele impuse de Uniunea Europeană.

Septembrie a adus o creștere de aproape 40% a numărului de față de aceeași lună a anului trecut. Chiar și așa, bilanțul primelor nouă luni rămâne negativ, cu o scădere de 5%, reprezentând puțin peste 100.000 de autoturisme înmatriculate.

Cât de populare sunt mașinile chinezești în România

Dan Vardie, președintele APIA, explică dinamica ascensiunii:

„Așa cum arată previziunile până la sfârșitului anului vom mai avea în opinia noastră încă una sau chiar două mărci chinezești în primele 10 din România, ceea ce ne arată o dinamică”.

Potrivit , numărul de mașini chinezești în România este în continuă creștere. Doar în primele 9 luni ale acestui an au fost înmatriculate peste 3.000 de astfel de autoturisme, dublu față de aceeași perioadă din 2024. Unul dintre producătorii auto care a intrat în top 10 în țara noastră a vândut în tot acest timp peste 2.000 de vehicule. Iar Preferate de români sunt modelele hibride.

Ce tipuri de mașini chinezești aleg românii

Dan Chitaru, președintele unei companii care importă autoturisme, explică preferințele clienților:

„80% din ce am vândut anul trecut și anul ăsta îl reprezintă modelele hibrid. Modelele cele mai căutate pe piața românească intră în categoria SUV-urilor compacte sau medii”.

Aceste autoturisme sunt preferate pentru că prețul lor este mai mic decât cel al modelelor europene. Diferența de cost provine, spun analiștii, din subvențiile masive acordate de statul chinez pe tot lanțul de producție.

Ce avertizează specialiștii despre calitatea acestor mașini chinezești

Andrei Dumitrescu, expert auto, atrage atenția asupra diferențelor culturale de business:

„Problema cea mai mare este una de cultură de business, sunt două culturi complet diferite de business între China și Europa. În Europa se pune mult accent pe client, ca drepturile acestuia să nu fie încălcate, ca satisfacția clientului să fie una maximă, în timp ce în China ei sunt interesați doar de numărul de unități vândute”.

În plus, Comisia Europeană a decis anul trecut să majoreze cu până la 38% taxele pe importul mașinilor electrice din China, pentru a proteja producătorii europeni.