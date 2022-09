Mașinile cu ardere internă vor continua să domine piața din România. Ce arată un studiu

Mașinile clasice vor domina piața până la sfârșitul deceniului, chiar și în cel mai pozitiv scenariu bazat pe obiectivele de dercarbonizare ale Comisiei Europene și chiar dacă numărul de vehicule electrice și hibride va continua să crească, potrivit .

Mașinile cu ardere internă vor continua să domine piața

Firma de consultanță Deloitte a realizat, la solicitarea Confederației Patronale Concordia, un studiu cu privire la viitorul transporturilor în România din perspectiva obiectivelor de decarbonizare ale Executivului comunitar.

Rata de motorizare (vehicule pe cap de locuitor) crește și reduce decalajul față de media UE, însă e în continuare sub medie. Chiar și în acest scenariu, rata de motorizare crește de la circa 355 vehicule per mia de locuitori în 2019 până la 456 de vehicule per mia de locuitori în 2030, când media UE va fi de 552 de vehicule la mia de locuitori.

În anul 2020, în România erau înmatriculate 7,14 milioane de autoturisme, iar estimările arată că numărul ar putea fi de 8,11 milioane în 2030.

Un număr de 6,84 milioane (96%) dintre mașinile care erau înmatriculate în 2020 sunt mașini cu motoare cu ardere internă – sau, altfel spus, pe benzină și motorină.

În 2030, numărul de mașini cu ardere internă o să scadă cu 800.000, adică până la 6,05 milioane, astfel că din parcul total – de 8,11 milioane – ele vor continua să reprezinte ponderea majoritară.