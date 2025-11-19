B1 Inregistrari!
Auto » Nou val de concedieri voluntare la Dacia. Ce negociază sindicatele

Nou val de concedieri voluntare la Dacia. Ce negociază sindicatele

Traian Avarvarei
19 nov. 2025, 11:18
Nou val de concedieri voluntare la producătorul de mașini Dacia. Sursa foto: dacia.ro
Cuprins
  1. Noi concedieri voluntare la Dacia
  2. Negocieri pentru creșterea salariilor la Dacia

Dacia urmează să facă noi concedieri voluntare la începutul anului viitor. Între timp, sindicatele din Automobile Dacia și patronatul intră în procesul de negociere a unui nou contract colectiv de muncă. Sindicatele speră să obțină și de data acesta o majorare de salarii pentru angajați.

Noi concedieri voluntare la Dacia

Noile concedieri voluntare ar putea reduce numărul de angajați la uzină cu până la 900 de persoane. În prezent sunt aproximativ 11.000 de salariați în Automobile Dacia SA.

Astfel de concedieri au mai fost organizate. Anul trecut, de exemplu, personalului i s-a oferit diverse sume de bani, în funcție de vechime, pentru a pleca voluntar. Potrivit documentului intern publicat atunci de presa economică, cea mai mică sumă a fost acordată persoanelor cu până la doi ani vechime, respectiv 22.000 de lei, iar cea mai mare salariaților cu peste 16 ani – 185.000 de lei.

Negocieri pentru creșterea salariilor la Dacia

Până la noul val de concedieri voluntare, sindicatele și patronatul încep negocierile pentru un nou contract colectiv de muncă. Sindicaliști speră să obțină o nouă majorare de salarii.

În prezent, salariul minim net din compania argeșeană este de 4.200 lei, iar salariul mediu ajunge la aproximativ 8.000 de lei net, informează Profit.ro.

Negocierile de anul trecut au adus o creștere de aproximativ 700 de lei a salariului brut, la care s-au adăugat alte creșteri și prime.

Pentru Dacia, menținerea unui nivel echilibrat al costurilor cu forța de muncă este vital în păstrarea competitivități companiei, mai explică sursa citată.

