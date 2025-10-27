De câte ori nu ți s-a întâmplat să vezi un martor de bord luminându-se brusc pe bordul mașinii și să te cuprindă panica? În limbajul mașinii, acele mici pictograme colorate, cunoscuți ca martori de bord, sunt mesageri esențiali care ne transmit starea de sănătate a vehiculului.

A le ignora echivalează cu a nu băga în seamă o durere serioasă de cap: poate fi doar oboseală, dar poate fi și un semnal de alarmă care necesită intervenție urgentă.

Cheia înțelegerii stă în culori. Regulile sunt simple și se aseamănă cu semaforul, un lucru cât se poate de intuitiv, dar pe care, din grabă sau neștiință, mulți șoferi îl uită sau îl tratează cu superficialitate. Să vedem, așadar, care sunt cei mai importanți și ce măsuri trebuie să iei.

🛑 Ce înseamnă, de fapt, un martor de bord roșu și de ce trebuie să te oprești imediat

nu lasă loc de interpretări. Ea strigă: Pericol! Oprește imediat și nu continua drumul! Acești martori indică o defecțiune gravă, de natură tehnică sau de siguranță, care, dacă este ignorată, poate duce la avarii majore sau chiar la un accident.

De exemplu, martorul roșu cu simbolul unei căni de ulei (Presiunea Scăzută a Uleiului) este cel mai important semnal roșu. El nu indică doar nivelul scăzut, ci, mult mai grav, o problemă cu presiunea uleiului, care nu mai lubrifiază corect motorul. Continuarea drumului, chiar și pe distanțe scurte, poate duce la griparea motorului, o reparație care te va scoate din buzunar mii de euro. La fel de grav este și simbolul termometrului (Supraîncălzirea Motorului) sau cel al bateriei (Defecțiune a Sistemului de Încărcare).

🟡Când ar trebui să te îngrijorezi în legătură cu un martor galben sau portocaliu

Martorii de bord de culoare galbenă sau portocalie reprezintă, în esență, un Avertisment. Mașina îți spune: „Hei, ceva nu este în regulă și trebuie verificat curând, dar poți ajunge acasă sau la cel mai apropiat service.” Deși nu necesită oprire imediată (cu excepția situațiilor în care pâlpâie!), ignorarea pe termen lung poate agrava problema.

Cel mai faimos este, fără îndoială, martorul „Check Engine” (Motorul). Simbolul unui motor portocaliu se aprinde dintr-o mie de motive, de la o simplă defecțiune la bujii până la probleme serioase ale sistemului de emisii. Un alt indicator important este cel al presiunii în anvelope (un recipient cu semnul exclamării), care te avertizează că ai pierdut presiune și riști o pană sau un control redus. Este bine să verifici mereu nivelul lichidului de frână, o sursă de siguranță esențială când vezi martorul de frână în bord, potrivit siteului .

🟢 Ce semnalează un martor de bord de culoare verde sau albastru

Dacă vezi un martor verde sau albastru, poți răsufla ușurat. Acestea sunt Martori informaționali și pur și simplu confirmă că un sistem al mașinii este activat. Cel mai frecvent este martorul pentru faza scurtă (verde), faza lungă (albastru) sau cel care indică semnalizarea.

Totuși, chiar și la aceste culori există mici avertismente. De exemplu, unii producători folosesc un simbol albastru pentru a te avertiza că motorul este rece. Nu tura motorul excesiv în această fază, pentru a-i proteja longevitatea.

Care este cel mai mare risc dacă ignori martorii de bord

Cel mai mare risc nu este doar cel financiar, deși o reparație de motor este drastică. Riscul principal este cel legat de siguranța rutieră. Un martor roșu de frână sau cel al sistemului ABS indică faptul că mașina ta nu mai frânează la capacitatea optimă. Aici, neatenția ta poate avea consecințe mult mai grave decât o simplă defecțiune mecanică.

Este esențial să nu te bazezi pe presupuneri. Dacă se aprinde un martor galben sau roșu, consultă manualul mașinii sau mergi la un service. Viața ta și a celorlalți participanți la trafic depinde de asta.