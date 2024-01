O mașină produsă exclusiv în România, cel mai bine vândută din Marea Britanie în 2023. Nu este Dacia

Cel mai bine vândută mașină în Marea Britanie în 2023 a fost Ford Puma, model produs exclusiv în România, arată datele oferite de Society of Motor Manufacturers and Traders.

Ford Puma, cel mai bine vândută în Marea Britanie în 2023

În Marea Britanie au fost înregistrate 50.000 de modele Ford Puma în ultimele 12 luni, potrivit .

Nissan Qashqai, model construit în Marea Britanie, a fost pe locul 2 în topul vânzărilor din 2023, cu 43.319 înmatriculări. În 2022 se clasase pe prima poziție.

Cel mai bine vândut model din 2021, Vauxhall Corsa, a fost abia pe locul 3 în 2023, cu 40.916 înmatriculări.

În top 5 au mai intrat Kia Sportage și Tesla Model Y.

Nu mai puțin de șapte modele din top 10 sunt SUV-uri, conform clasificării noastre, cu toate că Society of Motor Manufacturers and Traders încadrează Ford Puma la categoria supermini.

În 2023 au fost înmatriculate 1,9 milioane de mașini noi. A fost cel mai bun an după 2019 din acest punct de vedere. Față de 2022 a fost înregistrată o creștere de 17,9%.

„2023 a fost un an care a fost foarte pozitiv pentru Regatul Unit, nu numai în ceea ce privește vânzările de mașini, ci și investițiile atrase, susținute de guvern”, a declarat directorul executiv al Society of Motor Manufacturers and Traders, Mike Hawkes, pentru .