Recomandări pentru achiziția unei mașini second-hand cu cutie automată. Ce trebuie să știe orice cumpărător

Mulți șoferi consideră că o cu cutie automată necesită costuri foarte mari pentru întreținere, motiv pentru care se codesc să facă o astfel de , mai ales la mâna a doua.

Cuprins:

Ce trebuie să știi la achiziția unei mașini cu cutie automată

Cât de costisitoare este întreținerea unui vehicul cu cutie automată

Cât de confortabil este să conduci o mașină cu cutie automată

Cum se comportă vehiculele în traficul din oraș

Care sunt diferențele de preț între un vehicul cu manual și unul automat

Ce se poate spune despre consumul de combustibil

În luma automobiliștilor circulă multe povești despre mașinile second-hand cu cutie automată. Opiniile sunt pro și contra. În vreme ce unii susțin că sunt ușor de condus, alții se plâng de foarte mari pentru întreținere. Adevărul, ca de fiecare dată, undeva pe la mijloc. Important este ca cei care se gândesc la o astfel de achiziție să se informeze pentru a face alegerea corectă.

Ca la orice achiziție a unui autovehicul second-hand, primul lucru pe care trebuie să-l facă cel interesat de o mașină cu cutie automată este să se informeze cu privire la istoricul acesteia. Eventualul cumpărător ar trebui să solicită raportul de service din care își poate da seama de eventualele reparații anterioare la cutia de viteze automată.

În timpul testării autovehiculului, ar trebui să ia în considerare mai multe scenarii de trafic astfel încât să poată evalua trecerea de la o treaptă de viteză la alta și să detecteze eventualele sunete sau vibrații neobișnuite. Un alt lucru care trebuie urmărit este eficiența consumului de combustibil. Acesta poate varia la diferitele modele cu transmisie automată.

Totodată, un mecanic auto de încredere este recomandat pentru o inspecție completă a vehiculului, inclusiv verificarea nivelului și stării uleiului din cutia de viteze. Aceste măsuri îl pot ajuta pe un șofer, la fel ca și compararea prețurilor de vânzare, de pe piață, pentru modele similare, să evite surprizele neplăcute și să facă o alegere informată.

Problema costurilor de întreținere pentru un vehicul second-hand cu cutie automată este destul de dezbătută în spațiul public. Toată lumea vrea să știe dacă sumele necesare întreținerii sunt mai mari pentru vehiculele cu cutie manuală.

În general, întreținerea unei cutii automate poate fi mai costisitoare din cauza complexității acestui sistem. Nu este, însă, o cheltuială pe care proprietarul trebuie să o facă în mod regulat.

Un vehicul bine întreținut, al cărui proprietar face inspecțiile tehnice și mentenanța conform calendarului recomandat de producător, va necesita costuri mai mici. Durata de viață a cutiei de viteze automate crește dacă se face regulat schimbul de ulei specific pentru transmisie și verificarea sistemului electronic de control al cutiei.

În plus, pentru a reduce riscurile unor reparații costisitoare, șoferul trebuie să folosească piese de schimb de calitate și să facă mentenanța și eventualele reparații la ateliere service autorizate. Costurile de întreținere pot varia în funcție de atenția pe care proprietarul o acordă mașinii și recomandărilor făcute de mecanicul auto. Astfel, întreținerea unei cutii automate second-hand poate să nu fie neapărat mai costisitoare.

Pentru orice , confortul la volan, în trafic, este foarte important. Acesta este unul dintre principalele motive pentru care achiziționează o mașină second-hand cu cutie automată.

Pe străzile unui oraș, unde opririle și pornirile frecvente sunt inevitabile, nu mai este nevoie ca un conducător auto să manevreze manual schimbătorul de viteze și pedala de ambreiaj. Astfel, scade nivelul de oboseală și stresul în trafic. Cutia automată permite șoferului să fie mai atent la condus și la condițiile din trafic. Trecerea ușoară de la o viteaăz la alta face condusul mai relaxant.

Acest lucru este un beneficiu și pentru cei care merg în călătoriile lungi.

Multe vehicule cu transmisie automată sunt dotate cu funcții tehnologice avansate care contribuie la creșterea nivelului de confort. Din această perspectivă, mulți preferă mașinile cu cutie automată pentru a se bucura de o experiență plăcută la volan, cu un efort minim.

Mașinile cu cutie automată sunt considerate mai fiabile în trafiul aglomerat din orașe, unde opririle și pornirile sunt frecvente din cauza aglomerației. Aceste vehicule oferă posibilitatea șoferului să se concentreze mai bine asupra drumului și să se relaxeze, fără să se preocupe de schimbarea vitezelor.

Practic, cutia automată face toată munca și elimină necesitatea de a manevra schimbătorul și ambreiajul la fiecare pornire sau oprire. Multe modele moderne sunt echipate cu tehnologii care contribuie la economisirea combustibilului în condiții de trafic aglomerat.

Totodată, având funcții suplimentare precum cea de „start-stop” automat, aceste mașini optimizează consumul de energie în timpul opririlor la semafor sau în ambuteiaje. Datorită acestor caracteristici, se poate spune că o mașină cu cutie automată transformă condusul în oraș într-o experiență mai puțin stresantă.

La comparația prețurilor dintre o mașină cu transmisie manuală și una cu transmisie automat, trebuie luate în considerare mai multe criterii evaluare. De regulă, vehiculele cu cutie automată au un preț ceva mai ridicat. Acest lucru se compensează cu complexitatea sistemului și cu confortul suplimentar pe care îl oferă. Deci, din perspectiva aceasta, fiecare își face socotelile în funcție de așteptările pe care le are.

Pe de altă parte, costurile de întreținere și reparații pot fi mai mari pentru mașinile automate. Acestea necesită o întreținere mult mai atentă din partea proprietarilor,

Atunci când are în vedere o nouă achiziție auto, un șofer trebuie să analizeze aceste aspecte și să stabilească dacă beneficiile unei cutii automate compensează diferențele de preț. Astfel, se va asigura că alegerea pe care a făcut-o este adaptată nevoilor sale.

Despre mașinile cu cutie automată de viteze se spune că ar avea un consum mai mare de combustibil, prin comparație cu cele manuale. Situația este un pic diferită deoarece evoluțiile tehnologice au mai schimbat lucrurile. Modelele recente de mașini automate sunt echipate cu transmisii moderne, care crește eficiența consumului de combustibil.

Astfel, cutiile automate pot anticipa mai bine necesarul de putere și pot adapta schimbările de trepte pentru a menține un consum optim. Multe vehicule noi cu transmisie automată includ caracteristici suplimentare, precum moduri de condus eficiente și funcții de oprire/pornire automată a motorului în staționare. Toate acestea contribuie la economisirea de combustibil în trafic.

Deși diferențele în ceea ce privește consumul de carburant între cutiile automate și cele manuale pot varia în funcție de model și stilul de condus, noile tehnologii au făcut ca aceaste diferențe să fie minime.