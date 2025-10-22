B1 Inregistrari!
Şase paşi esenţiali pentru ca maşina ta să treacă iarna fără surprize. Iată ce ai de făcut

Ana Maria
22 oct. 2025, 21:52
Şase paşi esenţiali pentru ca maşina ta să treacă iarna fără surprize. Iată ce ai de făcut
Sursa foto: Freepik / @montypeter
Cuprins
  1. Pregătirea maşinii pentru iarnă. Când trebuie să schimbi anvelopele
  2. Pregătirea maşinii pentru iarnă. Cum verifici bateria şi sistemele electrice
  3. Ce lichide trebuie schimbate sau completate
  4. Pregătirea maşinii pentru iarnă. Ce verificări simple de siguranţă trebuie să faci
  5. Ai un kit de iarnă în maşină?
  6. Când să mergi la service

Pregătirea maşinii pentru iarnă ar trebui făcută din timp. Sezonul rece aduce temperaturi scăzute, gheaţă, zăpadă și polei. Toate acestea pun la grea încercare autovehiculul tău. O maşină nepregătită poate creşte riscul de defecțiuni, pornire dificilă sau accidente. De aceea, pregătirea maşinii pentru iarnă devine o prioritate reală pentru orice şofer responsabil.

Pregătirea maşinii pentru iarnă. Când trebuie să schimbi anvelopele

Unul dintre primii paşi în pregătirea maşinii pentru iarnă este montarea anvelopelor de iarnă. Specialiştii recomandă să faci schimbul înainte ca temperatura să scadă constant sub +7 °C, potrivit site-ului autodoc24.ro.

Anvelopele de vară, în momentul în care apare un mediu rece, își pierd aderenţa, iar distanţa de frânare creşte. Mai mult, conform legislaţiei de circulaţie din România, circulaţia fără anvelope potrivite sezonului poate duce la sancţiuni.

Pregătirea maşinii pentru iarnă. Cum verifici bateria şi sistemele electrice

Temperaturile foarte scăzute reduc capacitatea bateriei cu până la 20-50%. Dacă bateria este veche sau sistemul de încărcare e slăbit, maşina poate să nu pornească dimineaţa. Verifică starea bateriei, bornele, sistemul de încărcare şi să ai în vedere înlocuirea acesteia, dacă e cazul. De asemenea, sistemele de încălzire, demarajul şi iluminatul trebuie testate.

Ce lichide trebuie schimbate sau completate

Un alt aspect crucial al pregătirii maşinii pentru iarnă îl reprezintă verificarea lichidelor tehnice:

  • Antigel – cu punct de îngheţ corespunzător temperaturilor negative.

  • Lichid de spălare parbriz-rezistent la boli de îngheţ.

  • Ulei de motor şi lichid de frână – dacă au proprietăţi diminuate de temperatură, pot afecta performanţa motorului sau frânarea.

Completați sau schimbați aceste lichide înainte ca iarna să îşi facă simţită prezenţa.

Pregătirea maşinii pentru iarnă. Ce verificări simple de siguranţă trebuie să faci

Pe lângă componentele “vizibile”, nu uita de:

  • Sistemul de frânare – discuri, plăcuţe, lichid de frână.

  • Iluminatul – zilele sunt mai scurte, deci farurile, semnalizările şi stopurile trebuie să fie în stare perfectă.

  • Garnituri, încuietori, ştergătoare – pentru a preveni îngheţarea portierelor şi blocaje.

Ai un kit de iarnă în maşină?

Chiar dacă maşina este perfect pregătită, condiţiile meteorologice te pot surprinde. Include în portbagaj:

  • lopată pentru zăpadă, cabluri de încărcare, lichid anti-îngheţ pentru încuietori, o pătură şi apă

  • racletă şi spray de dezgheţare – după cum recomandă şi articolul de pe B1TV privind cum să dezgheţi mai uşor maşina. B1TV.ro

Aceste lucruri mici pot face diferenţa când eşti blocat sau întârziat din cauza iernii.

Când să mergi la service

Dacă nu ai făcut la timp verificările, un service auto înainte de debutul sezonului rece este o idee foarte bună. Specialiştii pot evalua componentele mai greu accesibile. O verificare preventivă costă mult mai puţin decât o reparaţie în mijlocul iernii.

