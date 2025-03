Programul Rabla pentru autovehicule va veni cu mai multe noutăți în acest an. Anunțul a fost făcut de ministrul Mediului, Mircea Fechet, într-o intervenție în exclusivitate la B1 TV.

Ministrul Fechet a explicat în ce constau noutățile ce vor fi introduse în noul , dezvoltat de Ministerul Mediului. Potrivit spuselor sale, una dintre cele mai importante noutăți est legată de tipul mașinilor care vor fi achiziționate prin Rabla. Mircea Fechet a precizat că, începând cu acest an, nu va mai fi subveționată achiziția de vehicule cu motorizare Diesel.

„România era, probabil, ultima țară care mai finanța și mai încuraja cetățenii să achiziționeze mașini Diesel. În condițiile în care avem mari probleme cu poluarea, nu doar în București ci și în celelalte aglomerări urbane din România și având în vedere că modelele noi nu prea mai au motorizări Diesel, am decis să mutăm finanțarea către autoturisme din ce în ce mai prietenoase cu mediul și în același timp mai sigure și mai performante. Din acest motiv am propus, pentru că ghidul este în consultare publică, să finanțăm doar motoare pe combustie, benzină, gaz lichefiat, hybride, plugin-hybrid și electrice”, a explicat Mircea Fechet pentru B1 TV.

O altă noutate, conform ministrului, este aceea că odată cu casarea autovehiculului vechi, potențialii clienți își vor genera singuri ecotichetul și vor merge direct la producătorul sau comerciantul de autovehicule. De pe acest traseu au fost eliminați dealerii auto care intermediau obținerea voucherului.

„O altă noutate este legată de faptul că fiecare cetățean își va achiziționa sau își va genera singur ecotichetul și nu va mai trebui să meargă la un anumit dealer. Din momentul în care vor intra în posesia voucherului, ei pot să meargă la orice producător, la orice comerciant de autoturisme și să se folosească de acel voucher, spre deosebire de ceea ce se petrecea în trecut când procesul se petrecea prin intermediul dealerului”, a explicat Mircea Fechet.

Ministerul Mediului caută soluții pentru finanțarea producătorilor români

Ministrul Mediului, Mircea Fechet, a declarat că se caută soluții pentru a finanța achiziția de autovehicule noi fabricate în România. În acest sens au fost purtate mai multe discuții atât cu producători auto sau de piese și subansamble, cât și cu Consiliul Concurenței. El a precizat că o astfel de măsură trebuie să aibă în vedere reglementările europene privind libera circulație a mărfurilor și concurența în UE.

„Ne propunem, la , și, cred, la orice alt minister, să sprijinim industria românească. Și când mă refer la industria românească spun producătorii autohtoni, cât și companiile care produc piese și ansamble folosite în procesul de fabricație a autovehiculelor. Au fost discuții lungi cu importatorii, cu producătorii, cu Consiliul Concurenței și, deși, am spus mai demult că am vrea să avem o bonificație suplimentară pentru modelele românești, pentru modelele fabricate în România, nu am găsit, deocamdată o formulă care să nu genereze probleme de liberă circulație a mărfurilor în UE sau probleme de concurență”, a mai spus Mircea Fechet.

În acest context, ministrul Mediului a anunțat că, în acest an, cumpărătorii vor putea alege dintre trei modele autohtone de . Astfel, și-a exprimat speranța că românii se vor orienta și vor achiziționa vehicule românești, iar banii vor ajunge în conturile producătorilor autohtoi.

„Bucuria cea mare este că începând din acest an în România se produc trei modele de autoturisme electrice. Spun asta pentru că ne uităm în trecut cum banii din AFM se duceau în alte țări, în China, în Statele Unite, unde sunt principalii producători de autoturisme electrice. Sper ca o mare parte a acelui buget să ajungă în visteria producătorilor români, în conturile companiilor care produc în România, pentru că asta înseamnă mai multe locuri de muncă, mai multe investiții și o dezvoltare economică mai bună la noi în țară”, a subliniat Mircea Fechet.