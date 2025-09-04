B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Auto » Rent a car în România: „preț afișat” vs. preț final – cum eviți taxele surpriză

Rent a car în România: „preț afișat” vs. preț final – cum eviți taxele surpriză

B1.ro
04 sept. 2025, 17:50
Rent a car în România: „preț afișat” vs. preț final – cum eviți taxele surpriză

Ghid util: ce intră în prețul afișat la închirieri auto, ce taxe pot apărea (aeroport, after-hours, depozit), cum eviți surprizele. Studiu de caz GCA: transparență totală.

Predarea și verificarea la startul închirierii: citește voucherul și condițiile locale.

Ce intră (și ce nu) în „prețul afișat”

Un preț afișat corect ar trebui să includă toate taxele obligatorii și să descrie clar politicile privind combustibilul, asigurările și eventualele răspunderi. Totuși, anumite elemente rămân opționale și pot schimba totalul dacă le adaugi ulterior:

  • Taxe de locație (aeroport/gară, „concession fee”).
  • After-hours (ridicare/retur în afara programului standard).
  • One-way (ridici într-un punct și returnezi în altul).
  • Curățare (dacă mașina revine foarte murdară).
  • Refuel (dacă nu respecți politica de combustibil, de obicei „full-to-full”).
  • Al doilea șofer, young driver, echipamente (scaun copil/lanțuri), treceri de frontieră.
  • Upgrade de asigurare (SCDW/„zero excess”) – opțional, dacă vrei limitare a răspunderii.

  În hub-urile aeriene, cererea mai mare poate influența disponibilitatea și prețul.

Depozit și preautorizare: la ce să te aștepți

Preautorizarea blochează temporar o sumă pentru eventuale costuri (exces daune/combustibil). Nu e debitare efectivă, dar reduce disponibilul de pe card până la eliberare. Cere la retur confirmarea inițierii „release-ului” și păstrează documentele de predare.

Card de credit vs. card de debit

Multe companii preferă cardul de credit pentru depozit (limite mai mari, gestionare de risc). Cardul de debit e des acceptat la plată; la depozit, politica poate diferi. Cardurile virtuale/fintech pot fi refuzate la POS fizic – verifică înainte.

Studiu de caz local — GCA: transparență totală, preț afișat = preț final

În Cluj-Napoca, GCA practică o politică de transparență totală: prețul afișat este prețul final pentru perioada selectată, fără taxe ascunse. Elementele opționale (al doilea șofer, scaun copil, echipamente de sezon) sunt prezentate separat și adăugate doar dacă le bifezi.

  • Fără taxă anti-fumat – nu percepem „smoking fee”.
  • Politică combustibil clară (de regulă, full-to-full, comunicată în rezervare).
  • Ridicare flexibilă în oraș sau la Aeroport CLJ, cu instrucțiuni clare.
  • Plată simplă – sunt acceptate carduri de debit și carduri de credit.

Pentru detalii și disponibilitate locală, vezi opțiunile de rent a car cluj.

 Foto/video la preluare și retur: caroserie, jante, parbriz, interior, kilometraj și nivel combustibil.

Checklist în 60 de secunde (de salvat)

  • Înainte de rezervare: verifică politica de combustibil, depozit/preautorizare, after-hours, one-way, ce acoperă asigurarea.
  • La preluare: fotografii/video (caroserie, jante, parbriz, interior), menționează în proces-verbal orice observație.
  • La retur: alimentează dacă e „full-to-full” (păstrează bonul), notează kilometrajul/nivelul și cere confirmarea eliberării depozitului.

Planifică din timp și verifică termenii pentru a rămâne la prețul din listare.

Întrebări rapide (FAQ)

Pot plăti cu card de debit?

De obicei, da pentru plată; la depozit, unele companii preferă card de credit — verifică politica înainte.

Cât stă blocată preautorizarea?

Depinde de bancă și de tipul tranzacției; solicită la retur confirmarea inițierii „release-ului”.

„Full-to-full” e obligatoriu?

Nu, dar e cea mai frecventă politică; păstrează bonul pentru a evita costurile de alimentare.

Articol informativ. Politicile pot varia în funcție de companie, sezon și clasă auto — verifică mereu condițiile din rezervarea ta.

Tags:
Urmăriți B1TV.ro și pe
`
Citește și...
Clarificările Registrului Auto Român. Cum se face înmatricularea vehiculelor din afara UE
Auto
Clarificările Registrului Auto Român. Cum se face înmatricularea vehiculelor din afara UE
Dacia are un nou director. Cine a fost desemnat în locul lui Denis Le Vot
Auto
Dacia are un nou director. Cine a fost desemnat în locul lui Denis Le Vot
Piața auto românească dă semne de revenire în iulie. Înmatriculările de autoturisme noi, la cel mai mare nivel din Europa
Auto
Piața auto românească dă semne de revenire în iulie. Înmatriculările de autoturisme noi, la cel mai mare nivel din Europa
6 mituri despre vâscozitatea uleiului de motor, explicate simplu
Auto
6 mituri despre vâscozitatea uleiului de motor, explicate simplu
Ghidul Rabla modificat, repus în dezbatere publică. Ce nouătăți aduce programul de reînoire a parcului auto
Auto
Ghidul Rabla modificat, repus în dezbatere publică. Ce nouătăți aduce programul de reînoire a parcului auto
Șoferii sunt îndemnați să scoată urgent din mașină acest obiect periculos, altfel riscă să se rănească: „Poate exploda. Risc grav de incendiu”
Auto
Șoferii sunt îndemnați să scoată urgent din mașină acest obiect periculos, altfel riscă să se rănească: „Poate exploda. Risc grav de incendiu”
„Era să-mi pierd copilul”. Mărturia unei mame, după un accident cu trotineta electrică: „E un risc foarte mare” (VIDEO)
Auto
„Era să-mi pierd copilul”. Mărturia unei mame, după un accident cu trotineta electrică: „E un risc foarte mare” (VIDEO)
Locul unde se va putea circula cu 150 km/h, de la finalul lunii septembrie. Ce trebuie să știe șoferii români
Auto
Locul unde se va putea circula cu 150 km/h, de la finalul lunii septembrie. Ce trebuie să știe șoferii români
Cum poți să primești despăgubiri, dacă furtuna ți-a avariat mașina? Iată ce ai de făcut
Auto
Cum poți să primești despăgubiri, dacă furtuna ți-a avariat mașina? Iată ce ai de făcut
Amendă record cât prețul unui apartament, după ce a condus cu 77 km/h. Motivul pentru care șoferul a primit o astfel de sancțiune
Auto
Amendă record cât prețul unui apartament, după ce a condus cu 77 km/h. Motivul pentru care șoferul a primit o astfel de sancțiune
Ultima oră
17:54 - Cinci persoane au fost reținute într-un dosar de evaziune fiscală. Prejudiciul depășește 96 de milioane de lei
17:37 - Incident șocant! Un copil de 13 ani a fost snopit în bătaie de un bărbat de 40 de ani. Cum s-a petrecut agresiunea
17:36 - Proiect în Parlament: Te enervezi la ghișeu? Rişti amenzi de mii de lei! Bugetarii primesc protecție maximă printr-o nouă lege
17:34 - Tudor Chirilă sare în apărarea tinerilor criticați că vor o carieră muzicală pentru bani: „Eu sunt un om bun și de treabă, dar probabil nu mă ajută fața”
17:31 - Emma Heming Willis, soția lui Bruce Willis, despre lupta cu demența: „Am fost izolată și copleșită”. Familia actorului găsește puterea să meargă mai departe
17:04 - Câți bani a încasat Jamila din clipurile cu rețete publicate pe internet: “A pornit dintr-o joacă”
16:56 - Serghei Mizil, declarații spumoase despre participarea la Asia Express. Ce a spus despre adversari: „Trebuie să fii idiot sau cretin să-i bați pe ăia”
16:48 - OFICIAL | Ianis Hagi a fost prezentat în Turcia
16:44 - Reacția lui Florin Spătaru (PSD), după ce ÎCCJ a decis să atace la CCR reforma pensiilor magistraților: „Sper că, așa cum arată legea acum, să îndeplinească toate cerințele constituționale” (VIDEO)
16:36 - Doliu în lumea modei! Giorgio Armani a murit la 91 de ani