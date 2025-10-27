Schimbare esențială în legislația rutieră! anunță noi reguli care vor afecta toți șoferii din România. Conform proiectului propus, valabilitatea permisului auto va fi stabilită în funcție de rezultatele evaluărilor medicale periodice. Această măsură face parte dintr-un plan amplu de actualizare a Codului Rutier, în acord cu directivele europene moderne. Scopul principal este îmbunătățirea siguranței rutiere și verificarea atentă a stării de sănătate a conducătorilor auto.

Schimbare esențială în legislația rutieră: ce prevede noua lege privind valabilitatea permisului auto

Schimbarea propusă transformă sistemul actual într-unul personalizat, unde vârsta și sănătatea devin criterii esențiale pentru fiecare șofer. Secretarul de stat Bogdan Despescu explică faptul că măsura urmărește reducerea accidentelor provocate de probleme medicale nediagnosticate. nu va mai fi aceeași pentru toți, ci va depinde de rezultatele controalelor medicale periodice.

Durata permisului va fi adaptată fiecărui conducător auto, în funcție de vârstă și de starea generală de sănătate. După 65 de ani, valabilitatea ar putea fi redusă la 10 ani, iar după 70 de ani, la numai 5 ani. Pentru persoanele trecute de 80 de ani, reînnoirea permisului ar urma să se facă o dată la doi ani, cu analize amănunțite.

Ce noi reguli propune MAI privind restricțiile și obligațiile medicale ale șoferilor