Schimbare esențială în legislația rutieră! Ministerul Afacerilor Interne anunță noi reguli care vor afecta toți șoferii din România. Conform proiectului propus, valabilitatea permisului auto va fi stabilită în funcție de rezultatele evaluărilor medicale periodice. Această măsură face parte dintr-un plan amplu de actualizare a Codului Rutier, în acord cu directivele europene moderne. Scopul principal este îmbunătățirea siguranței rutiere și verificarea atentă a stării de sănătate a conducătorilor auto.
Schimbare esențială în legislația rutieră: ce prevede noua lege privind valabilitatea permisului auto
Schimbarea propusă transformă sistemul actual într-unul personalizat, unde vârsta și sănătatea devin criterii esențiale pentru fiecare șofer. Secretarul de stat Bogdan Despescu explică faptul că măsura urmărește reducerea accidentelor provocate de probleme medicale nediagnosticate. Valabilitatea permisului nu va mai fi aceeași pentru toți, ci va depinde de rezultatele controalelor medicale periodice.
Durata permisului va fi adaptată fiecărui conducător auto, în funcție de vârstă și de starea generală de sănătate. După 65 de ani, valabilitatea ar putea fi redusă la 10 ani, iar după 70 de ani, la numai 5 ani. Pentru persoanele trecute de 80 de ani, reînnoirea permisului ar urma să se facă o dată la doi ani, cu analize amănunțite.
Ce noi reguli propune MAI privind restricțiile și obligațiile medicale ale șoferilor
MAI subliniază necesitatea respectării codurilor de restricții înscrise pe permisul auto, valabile pentru fiecare conducător în parte. Un exemplu este codul „78”, acordat celor care au obținut permisul pe mașini cu transmisie automată și nu pot conduce manuale. Deși această regulă există, până acum nu au fost prevăzute sancțiuni clare pentru cei care o încalcă.
Noul proiect legislativ propune amenzi și chiar suspendarea dreptului de a conduce pentru nerespectarea restricțiilor menționate. Șoferii vor avea și obligația de a anunța autoritățile dacă apar modificări semnificative ale stării de sănătate. Cei care dezvoltă probleme de vedere, reflexe sau coordonare vor trebui să efectueze un control medical suplimentar.