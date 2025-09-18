B1 Inregistrari!
Când poți obține primul tău permis auto în România? Ce spune legea

Când poți obține primul tău permis auto în România? Ce spune legea

Iulia Petcu
18 sept. 2025, 22:54
Când poți obține primul tău permis auto în România? Ce spune legea
Foto: Pixabay
Cuprins
  1. Ce vehicule pot fi conduse la 16 ani
  2. Ce se poate conduce la 18 ani
  3. De ce unele categorii sunt disponibile doar după 21 sau 24 de ani
  4. Cum se obține permisul în România

Obținerea permisului de conducere reprezintă pentru mulți tineri un pas important către independență. În românia, legislația rutieră prevede vârste minime diferite pentru fiecare categorie de vehicul, astfel încât șoferii să fie pregătiți corespunzător și să reducă riscurile în trafic.

Majoritatea persoanelor pot obține permisul de conducere pentru autoturisme la 18 ani, însă anumite categorii de vehicule pot fi condus legal chiar de la 16 ani. În plus, există și categorii care pot fi obținute doar după 21 sau chiar 24 de ani, în funcție de complexitatea vehiculului și de experiența necesară.

Legea urmărește astfel să asigure un proces gradual de dobândire a abilităților de conducere, oferind șoferilor tineri oportunitatea de a începe cu vehicule mai ușoare și de a progresa treptat către modele mai puternice sau mai mari.

Ce vehicule pot fi conduse la 16 ani

Pentru adolescenți, opțiunile de vehicule disponibile de la 16 ani sunt destul de limitate, dar permit dobândirea experienței necesare pentru viitoarele categorii mai complexe.tinerii pot obține permise pentru:

  • Categoria AM, care include mopede și vehicule ușoare similare, fiind ideală pentru început;
  • Categoria A1, destinată motocicletelor cu capacitate cilindrică de până la 125 cm³ și o putere limitată, ceea ce le face mai ușor de manevrat;
  • Categoria B1, care permite conducerea cvadriciclurilor, vehicule cu patru roți, dar cu greutate redusă și manevrabilitate sporită.

Aceste categorii sunt concepute pentru a introduce șoferii tineri în trafic într-un mod controlat, oferindu-le ocazia să învețe reguli și să se obișnuiască cu mișcarea vehiculului pe drum. În plus, experiența acumulată aici le va fi de ajutor atunci când vor trece la categoriile B sau A2, mai complexe.

Ce se poate conduce la 18 ani

Vârsta de 18 ani reprezintă pragul la care majoritatea tinerilor pot obține permisul pentru autoturisme și alte vehicule mai complexe. La această vârstă, sunt disponibile mai multe categorii:

  • Categoria B, care permite conducerea autoturismelor cu greutatea maximă de 3.500 kg și până la opt pasageri, precum și a ansamblurilor cu remorci sub anumite limite;
  • Categoria A2, pentru motociclete cu o putere de până la 35 kW și un raport putere/greutate de maximum 0,2 kW/kg;
  • Categoria BE, ce include autoturisme cu remorcă mai mare;
  • Categoria C1, care permite conducerea vehiculelor între 3.500 și 7.500 kg, cu maxim opt pasageri;
  • Categoria C1E, pentru combinații de vehicule C1 cu remorci mai grele, respectând limitele legale;
  • Categorie Tr și Tr1, pentru tractoare agricole sau forestiere, inclusiv cele mai specializate, disponibile doar pentru șoferii care au împlinit vârsta legală.

Aceste opțiuni permit tinerilor să aleagă între vehicule mai mici sau mai complexe, în funcție de nevoi și experiență, iar legislația le oferă totodată un cadru de siguranță.

De ce unele categorii sunt disponibile doar după 21 sau 24 de ani

Există și categorii speciale pentru șoferii care au depășit vârsta de 18 ani, dar nu au experiență sau maturitate suficientă pentru a conduce vehicule foarte complexe. Astfel, anumite permise pot fi obținute la 21 sau chiar 24 de ani, mai ales cele pentru camioane, autobuze sau vehicule speciale, scrie Capital.ro.

Limitele de vârstă sunt stabilite pentru a proteja șoferii și ceilalți participanți la trafic. Conducerea unui vehicul greu sau complex necesită nu doar abilități tehnice, ci și experiență în trafic, capacitatea de a reacționa rapid în situații imprevizibile, și responsabilitate. Prin urmare, vârsta minimă este un factor de siguranță important.

Cum se obține permisul în România

Procesul de obținere a permisului de conducere implică atât pregătire teoretică, cât și practică. Înainte de a putea susține examenul, viitorii șoferi trebuie să parcurgă cursuri într-o școală de șoferi autorizată.

Examenul teoretic verifică cunoștințele despre legislația rutieră, semnele de circulație, prioritățile în trafic și regulile de siguranță. Testul practic evaluează abilitățile de manevră, capacitatea de a respecta regulile de circulație și modul în care șoferul reacționează în situații reale. După promovarea ambelor etape, se eliberează permisul corespunzător categoriei.

`
