Consum-record de gaze în România. Importăm masiv, deși ministrul Energiei spunea că avem tot ce ne trebuie

Vremea geroasă a făcut ca românii să consume gaze naturale la cote maxime. Ceea ce face ca importurile să atingă atingă un nivel record pentru această iarnă, deși ministrul Energiei dădea asigurări că avem destule gaze în depozite.

Importăm gaze până și din Ungaria

Consumul de gaze naturale la nivel național a ajuns, luni, la aproximativ 610 GWh sau 57,5 milioane de metri cubi. Și cu toate că Bogdan Ivan a afirmat că avem suficient în depozite, importurile au ajuns la un nivel record.

Importăm 15,1 milioane de metri cubi pe zi. Ba chiar și din Ungaria, țară în care exportam gaze naturale. Potrivit datelor furnizate de Profit.ro, România importa 12,8 milioane de metri cubi din Bulgaria și 2,4 milioane de metri cubi din Ungaria.

Dar exportăm aproape 7 milioane de metri cubi în Republica Moldova și Ucraina.

Ce spunea ministrul Energiei despre rezervele de gaze

Ministrul Energiei susținea, chiar zilele acestea, că România are suficiente rezerve de gaze naturale pentru a face faţă perioadelor cu temperaturi scăzute. a subliniat că în această perioadă, statul exportă gaze naturale și face profit.

„Suntem pregătiţi pentru a face faţă zilelor geroase.

România, astăzi, este cel mai mare producător de gaze naturale din întreaga Uniune Europeană. În momentul de față, noi extragem zilnic între 21 și 23 de milioane de metri cubi de gaze și avem în depozite trei miliarde de metri cubi de gaze. Depozitele sunt umplute în proporție de aproximativ 68%, astăzi.

România se comportă astăzi ca un potenţial jucător regional. O parte din gazele naturale pe care le producem le vindem către Republica Moldova și tranzităm gaze către Ucraina. Acest lucru aduce venituri.”, a explicat ministrul.