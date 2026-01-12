B1 Inregistrari!
Mihai Daraban (CCIR) explică de ce susține acordul UE-Mercosur: „Noi nu facem politică. Suntem realiști, cu cifrele în față" (VIDEO)

Mihai Daraban (CCIR) explică de ce susține acordul UE-Mercosur: „Noi nu facem politică. Suntem realiști, cu cifrele în față” (VIDEO)

Traian Avarvarei
12 ian. 2026, 21:54
Mihai Daraban (CCIR) explică de ce susține acordul UE-Mercosur: „Noi nu facem politică. Suntem realiști, cu cifrele în față” (VIDEO)
Foto: Facebook @ Camera de Comerț și Industrie a României

Președintele Camerei de Comerț și Industrie a României (CCIR), Mihai Daraban, a explicat luni, pentru B1 TV, de ce ei susțin acordul dintre UE și statele Mercosur. „Noi facem apel la realism, nu facem politică; nu ne implicăm în curente politice, dar trebuie să fim realiști, cu cifrele în față”, a insistat Daraban.

Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii „News Pass”, moderată de Laura Chiriac pe B1 TV.

CCIR susține acordul UE-Mercosur

„Totul e să plecăm de la niște cifre economice reale. Acest acord nu e în totalitate legat de agricultură și zootehnie. Ca pondere, e undeva 25% până în 30%. Deci acesta e un lucru.

Al doilea e că, în România, 4 -5% din PIB e realizat de agricultură-zootehnie, iar industria reprezintă 30%. Pe noi ne interesează accesul la o piață de cel puțin jumate de miliard de oameni, mai ales pe componenta industrială.

O să spuneți că Germania va culege laurii, dar trebuie să înțelegem că industria noastră, care funcționează… Pe noi trebuie să ne bucure că țările superindustrializate din Europa au acces mare pe anumite piețe, că noi suntem o economie de subcontractori. În industria auto din România, dincolo ce angajează Mioveni și Craiova, sunt 208.000 de oameni care lucrează în industria auto și care livrează componente pentru multiple branduri din lume, mai ales din Europa.

Deci nu trebuie să intrăm atât de mult în panică, de parcă am fi campionii cărnii de vită… La vită e un contingent de 90.000 de tone pe an, iar la pui de 180.000 de tone, deci nu e o tragedie pentru UE. Fermierul vrea ca toată producția lui să fie luată cu exclusivitate, dacă se poate, apoi s-ar liniști”, a explicat Mihai Daraban, pentru B1 TV.

