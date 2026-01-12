B1 Inregistrari!
Orașul în care a crescut cel mai mult taxa pe gunoi. O familie poate plăti chiar și 1.550 de lei

Orașul în care a crescut cel mai mult taxa pe gunoi. O familie poate plăti chiar și 1.550 de lei

Traian Avarvarei
12 ian. 2026, 18:41
Orașul în care a crescut cel mai mult taxa pe gunoi. O familie poate plăti chiar și 1.550 de lei
Sursă Foto: Inquam Photos / Octav Ganea
Cuprins
  1. Taxă uriașă pe gunoi, în Galați
  2. Oamenii, revoltați de taxele locale uriașe

În toată țara s-au majorat considerabil taxele locale. Cea mai mare creștere la capitolul taxă de salubrizare s-a înregistrat în Galați.

Taxă uriașă pe gunoi, în Galați

Consiliul Local Galați a votat o majorare a taxei pe gunoi cu 110 lei. Asta înseamnă că fiecare gălățean va trebui să achite 288 de lei pe an pentru serviciul de salubrizare.

Este o sumă destul de mare mai ales dacă vorbim de familiile cu mai mulţi membri, unde această taxă creşte la 1.150 de lei şi chiar 1.550 de lei, scrie Observator News.

În total, taxele şi impozitele în Galați au fost majorate cu aproape 75%. Luni, 12 ianuarie, a fost prima zi din an în care birourile de la Taxe şi Impozite au fost deschise, iar contribuabilii s-au înghesuit să scape de dările la stat.

Oamenii, revoltați de taxele locale uriașe

Oamenii sunt revoltați peste tot de majorările substanțiale de taxe.

Constanța a introdus și taxa de 200 de lei pentru șoferi, după ce, anul trecut, magistrații Curții de Apel au declarat-o ilegală. La Craiova, în schimb, localnicii trebuie să plătească acum, în premieră, impozit pe parcare.

„Statul nu vine să te întrebe dacă ai ce mânca. Ai o proprietate, trebuie să o plătești!”, a spus ironic o femeie.

Totuși, contribuabilii se înghesuie să plătească de pe acum pentru a-și lua această grijă și pentru a beneficia de reducerea de 10%, valabilă până pe 31 martie.

„Foarte mari sunt majorările. Am venit că am și nevoie, nu numai că e reducerea de 10%. Am nevoie de un act și trebuie să plătesc și impozitul”, a spus o altă persoană.

