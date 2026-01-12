Asociația pentru Pensiile Administrate Privat din România (APAPR) anunță rezultate istorice pentru Pilonul 2, într-un context economic marcat de inflație și incertitudine. Datele arată atât creșteri consistente ale activelor, cât și sume tot mai mari acumulate de participanți.

Ce rezultate a înregistrat Pilonul 2 în 2025

Potrivit APAPR, anul 2025 a adus cele mai bune performanțe din istoria sistemului de pensii private obligatorii, cu un randament mediu anual de 19,2%. Este vorba despre cel mai ridicat nivel obținut în cei aproape 18 ani de funcționare ai Pilonului 2, conform datelor publicate de .

Activele nete administrate de cele șapte fonduri de pensii private obligatorii au ajuns la finalul anului 2025 la 201,6 miliarde de li, echivalentul a 39,5 miliarde de euro. Această valoare reprezintă un maxim istoric și o creștere de peste 33% comparativ cu sfârșitul anului 2024.

Câți români contribuie și ce randamente au obținut în timp

În prezent, aproximativ 8,4 milioane de români sunt înscriși la , ceea ce înseamnă că majoritatea populației active contribuie la acest sistem. Pe întreaga perioadă 2008-2025, fondurile de pensii private obligatorii au înregistrat un randament mediu anual de 8,3%.

Această performanță depășește semnificativ rata medie anuală a inflației, care a fost de 4,7% în aceeași perioadă, potrivit calculelor APAPR. Diferența indică faptul că economiile participanților au fost protejate și chiar majorate în termeni reali.

Ce sumă are în cont un român cu salariul mediu

Un exemplu relevant oferit de APAR arată că un român care a câștigat salariul mediu pe economie și a contribuit constant din 2008 până în prezent a acumulat aproximativ 55.662 de lei. Din această sumă, 64% reprezintă contribuțiile virate, iar 36% câștigul obținut din investiții.

Valoarea este dublă față de nivelul de acum trei ani și de aproape șapte ori mai mare decât suma acumulată în urmă cu un deceniu. Estimările arată că deja 1,1 milioane de români au în conturile de Pilon 2 peste 50.000 de lei.

Cum pot fi retrași banii și câți participanți au făcut-o deja

Potrivit APAR, aproximativ 3000.000 de persoane au încasat deja sumele acumulate în Pilonul 2, în urma îndeplinirii condițiilor legale. Plățile totale efectuate către acești beneficiari se ridică la 5,9 miliarde de lei. Retragerile au avut loc în baza legislației actuale, aflată încă în vigoare pe parcursul anului 2026, care oferă două variante distincte de plată pentru participanți

În acest moment, participanții pot opta fie pentru plata integrala a sumei acumulate într-o singură tranșă, fie pentru eșalonarea banilor în plăți lunare egale. Eșalonarea se poate face pe o perioadă de maximum cinci ani, respectiv cel mult 60 de plăți lunare.

Actualul cadru legislativ se va aplica pe tot parcursul anului 2026. Noua lege privind plata pensiilor private, Legea 2/2026, va intra în vigoare abia începând cu data de 5 ianuarie 2027, potrivit Antena3.

Ce se va schimba odată cu noua lege a pensiilor private

De la începutul anului 2027, românii vor putea retrage 30% din suma acumulată în Pilonul 2 într-o singură tranșă. Restul banilor va fi plătit sub formă de venit lunar, pe o perioadă de opt ani, conform noilor reguli stabilite prin lege.

Banii din Pilonul 2 pot fi retrași atunci când participantul obține decizia de pensionare pentru limită de vârstă sau invaliditate. În cazul decesului, sumele acumulate sunt plătite legali sau testamentari.