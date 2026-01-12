B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Economic » Rezultate istorice pentru Pilonul 2 după aproape 18 ani de funcționare. Ce sume au strâns românii și când pot fi retrași banii

Rezultate istorice pentru Pilonul 2 după aproape 18 ani de funcționare. Ce sume au strâns românii și când pot fi retrași banii

Iulia Petcu
12 ian. 2026, 13:48
Rezultate istorice pentru Pilonul 2 după aproape 18 ani de funcționare. Ce sume au strâns românii și când pot fi retrași banii
Foto simbol: Pixabay
Cuprins
  1. Ce rezultate a înregistrat Pilonul 2 în 2025
  2. Câți români contribuie și ce randamente au obținut în timp
  3. Ce sumă are în cont un român cu salariul mediu
  4. Cum pot fi retrași banii și câți participanți au făcut-o deja
  5. Ce se va schimba odată cu noua lege a pensiilor private

Asociația pentru Pensiile Administrate Privat din România (APAPR) anunță rezultate istorice pentru Pilonul 2, într-un context economic marcat de inflație și incertitudine. Datele arată atât creșteri consistente ale activelor, cât și sume tot mai mari acumulate de participanți.

Ce rezultate a înregistrat Pilonul 2 în 2025

Potrivit APAPR, anul 2025 a adus cele mai bune performanțe din istoria sistemului de pensii private obligatorii, cu un randament mediu anual de 19,2%. Este vorba despre cel mai ridicat nivel obținut în cei aproape 18 ani de funcționare ai Pilonului 2, conform datelor publicate de pilonul2.ro.

Activele nete administrate de cele șapte fonduri de pensii private obligatorii au ajuns la finalul anului 2025 la 201,6 miliarde de li, echivalentul a 39,5 miliarde de euro. Această valoare reprezintă un maxim istoric și o creștere de peste 33% comparativ cu sfârșitul anului 2024.

Câți români contribuie și ce randamente au obținut în timp

În prezent, aproximativ 8,4 milioane de români sunt înscriși la Pilonul 2, ceea ce înseamnă că majoritatea populației active contribuie la acest sistem. Pe întreaga perioadă 2008-2025, fondurile de pensii private obligatorii au înregistrat un randament mediu anual de 8,3%.

Această performanță depășește semnificativ rata medie anuală a inflației, care a fost de 4,7% în aceeași perioadă, potrivit calculelor APAPR. Diferența indică faptul că economiile participanților au fost protejate și chiar majorate în termeni reali.

Ce sumă are în cont un român cu salariul mediu

Un exemplu relevant oferit de APAR arată că un român care a câștigat salariul mediu pe economie și a contribuit constant din 2008 până în prezent a acumulat aproximativ 55.662 de lei. Din această sumă, 64% reprezintă contribuțiile virate, iar 36% câștigul obținut din investiții.

Valoarea este dublă față de nivelul de acum trei ani și de aproape șapte ori mai mare decât suma acumulată în urmă cu un deceniu. Estimările arată că deja 1,1 milioane de români au în conturile de Pilon 2 peste 50.000 de lei.

Cum pot fi retrași banii și câți participanți au făcut-o deja

Potrivit APAR, aproximativ 3000.000 de persoane au încasat deja sumele acumulate în Pilonul 2, în urma îndeplinirii condițiilor legale. Plățile totale efectuate către acești beneficiari se ridică la 5,9 miliarde de lei. Retragerile au avut loc în baza legislației actuale, aflată încă în vigoare pe parcursul anului 2026, care oferă două variante distincte de plată pentru participanți

În acest moment, participanții pot opta fie pentru plata integrala a sumei acumulate într-o singură tranșă, fie pentru eșalonarea banilor în plăți lunare egale. Eșalonarea se poate face pe o perioadă de maximum cinci ani, respectiv cel mult 60 de plăți lunare.

Actualul cadru legislativ se va aplica pe tot parcursul anului 2026. Noua lege privind plata pensiilor private, Legea 2/2026, va intra în vigoare abia începând cu data de 5 ianuarie 2027, potrivit Antena3.

Ce se va schimba odată cu noua lege a pensiilor private

De la începutul anului 2027, românii vor putea retrage 30% din suma acumulată în Pilonul 2 într-o singură tranșă. Restul banilor va fi plătit sub formă de venit lunar, pe o perioadă de opt ani, conform noilor reguli stabilite prin lege.

Banii din Pilonul 2 pot fi retrași atunci când participantul obține decizia de pensionare pentru limită de vârstă sau invaliditate. În cazul decesului, sumele acumulate sunt plătite moștenitorilor legali sau testamentari.

Tags:
Citește și...
Un consilier din BNR trage un semnal de alarmă: „Reducerea de 10% a cheltuielilor din administraţie nu va fi suficientă”. Ce trebuie să știe toți românii
Economic
Un consilier din BNR trage un semnal de alarmă: „Reducerea de 10% a cheltuielilor din administraţie nu va fi suficientă”. Ce trebuie să știe toți românii
Consum-record de gaze în România. Importăm masiv, deși ministrul Energiei spunea că avem tot ce ne trebuie
Economic
Consum-record de gaze în România. Importăm masiv, deși ministrul Energiei spunea că avem tot ce ne trebuie
Veniturile populației au început să scadă. O treime din banii românilor se duc pe taxe și impozite
Economic
Veniturile populației au început să scadă. O treime din banii românilor se duc pe taxe și impozite
Românii nu vor îngheța în perioada geroasă. Bogdan Ivan dă asigurări că există suficient gaz în depozite
Economic
Românii nu vor îngheța în perioada geroasă. Bogdan Ivan dă asigurări că există suficient gaz în depozite
ANAF face ordine între contribuabili. Sunt vizate firmele ce nu-și depun situațiile financiare anuale
Economic
ANAF face ordine între contribuabili. Sunt vizate firmele ce nu-și depun situațiile financiare anuale
EXCLUSIV: Nou scandal în Guvernul Bolojan. PSD și USR se ceartă din cauza acordului Mercosur. PSD o acuză pe Oana Țoiu de trădare (VIDEO)
Economic
EXCLUSIV: Nou scandal în Guvernul Bolojan. PSD și USR se ceartă din cauza acordului Mercosur. PSD o acuză pe Oana Țoiu de trădare (VIDEO)
Creșterea unui copil în România costă mai mult decât crezi. Află cât ajung să plătească părinții până la 18 ani
Economic
Creșterea unui copil în România costă mai mult decât crezi. Află cât ajung să plătească părinții până la 18 ani
Salariul minim brut va fi majorat la 4.325 de lei. Câți bani vor primi „în mână”, de la 1 iulie, milioane de angajați
Economic
Salariul minim brut va fi majorat la 4.325 de lei. Câți bani vor primi „în mână”, de la 1 iulie, milioane de angajați
Amenzi de peste 1 milion de lei – datoria unei persoane din Buzău către primărie
Economic
Amenzi de peste 1 milion de lei – datoria unei persoane din Buzău către primărie
Nivelul de trai din România, în 2026. Cât te costă, de fapt, să trăiești decent
Economic
Nivelul de trai din România, în 2026. Cât te costă, de fapt, să trăiești decent
Ultima oră
15:16 - Maia Sandu spune deschis cum ar vota la un referendum pentru unirea cu România. Ce șanse există ca un astfel de vot să fie organizat
14:59 - Cât mai ține gerul în România. ANM a anunțat cum va fi vremea în următoarele două săptămâni
14:54 - Regiunea care a devenit cea mai populară destinație turistică din UE
14:47 - Dosar de omor rezolvat după aproape 27 de ani. Procurorii au trimis cazul spre judecată
14:36 - Fiul lui Gino Iorgulescu a încercat să se sinucidă. Cum s-a filmat Mario
14:31 - Românii pierd avantajul cumpărăturilor din Bulgaria: țigările și alimentele s-au scumpit. Cum influențează trecerea la euro prețurile
14:20 - Bulgarii se pregătesc pentru alegeri anticipate. Principalul partid refuză să intre la guvernare
14:07 - Un italian de 89 de ani a ținut ostatici doi români
14:02 - Vrea ca românii să meargă la prostituate legal. Deputatul care dorește legalizarea prostituției
13:59 - Este România pregătită pentru gerul din următoarele zile? Anunțul ministrului Energiei despre situația gazelor naturale (VIDEO)