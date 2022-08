Se scumpește asigurarea RCA. Tarifele de referință anunțate de ASF

Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) a publicat de referință pentru polițele RCA. Ele au crescut pentru toate categoriile de vârstă și toate capacitățile cilindrice. În funcție de acestea, asiguratorii își calculează propriile tarife.

Noile tarife de referință pentru polițele RCA

Cel mai mult vor plăti șoferii sub 30 de ani care conduc cu capacitatea cilindrică de peste 2.500 de centimetri cubi (cmc), respectiv 4.140 de lei pe an, iar cel mai puțin șoferii între 51 și 60 de ani pentru mașinile sub 1200 cmc – 860 de lei.

Sistemul Bonus-Malus poate aduce scăderi de până la 50% sau creșteri de până la 80%. care nu au provocat daune primesc reduceri, iar cei care au provocat daune plătesc mai mult.

Tarifele de referință pentru șoferii sub 30 de ani variază între 1.532 de lei, pentru mașinile sub 1200 cmc, și 4.140 de lei, pentru mașinile care au motoare de peste 2500 de centimetri cubi.

Cele pentru șoferii între 31 și 40 de ani sunt între 943 de lei, pentru mașinile sub 1200 cmc, și 2.590 de lei, pentru mașinile care au motoare de peste 2500 de centimetri cubi.

Tarifele de referință pentru șoferii între 41 și 50 de ani sunt de la 913 de lei, pentru mașinile sub 1200 cmc, la 2.575 de lei, pentru mașinile care au motoare de peste 2500 de centimetri cubi.

Tarifele de referință pentru șoferii între 51 și 60 de ani variază între 860 de lei, pentru mașinile sub 1200 cmc, și 2.587 de lei, pentru mașinile care au motoare de peste 2500 de centimetri cubi.

Iar cele pentru șoferii peste 60 de ani sunt de la 889 de lei, pentru mașinile sub 1200 cmc, la 2.519 de lei, pentru mașinile care au motoare de peste 2500 de centimetri cubi.