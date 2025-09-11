Șoferii care au pierdut ori și-au deteriorat permisul de conducere vor putea solicita înlocuirea acestuia printr-o procedură online derulată printr-o platformă . Măsura se aplică și pentru eliberarea duplicatelor după certificatele de înmatriculare.

Eliberarea permisului pierdut se face online

Platforma Direcției Generale de Permise de Conducere și Înmatriculări (DGPCI) este operațională și poate fi accesată de orice șofer care vrea să beneficieze de servicii online. Este drept că procesul de înscriere este ceva mai greoi și necesită un drum la ghișeele serviciilor de înmatriculări în vederea autentificării.

Șoferii care își pierd permisul de conducere sau certificatul de înmatriculare pot solicita duplicatele acestor documente online. Pentru a accesa acest serviciu, solicitanții trebuie să-și creeze un cont de utilizator pe platforma DGPCI. Pentru validarea contului este nevoie de prezența solicitantului la ghișeu. El trebuie să prezinte aici documentul de identitate. Pentru cei care au greutăți în crearea contului, a fost lansat și un clip video cu instrucțiuni.

Odată creat contul, procedurile se vor putea face exclusiv online. șoferii pot solicita online duplicate după aceste documente, dar și alte servicii pe care le asigură DGPCI online. Această platformă online este accesibilă pentru toți cetățenii, indiferent de domiciliu.

Șoferii pot face înmatriculări auto online

În luna iulie, odată cu operaționalizarea platformei DGPCI, șoferii își pot înmatricula vehiculele fără a mai fi nevoie să meargă la ghișeele instituțiiei. Facilitatea a fost disponibilă, la momentul lansării doar pentru conducătorii auto din municipiul București.

Conform unui comunicat al DGPCI, prin intermediul platformei, persoanele fizice și juridice vor putea parcurge integral online procesul de înmatriculare a unui vehicul pe numele unui proprietar nou. Astfel, toate documentele vor fi încărcate pe platformă, iar taxa pentru eliberarea certificatului de înmatriculare se va putea achita online

Astfel, șoferii vor putea realiza aceste operațiuni fără să mai fie nevoiți să se deplaseze la sediile serviciilor de înmatriculări și ale organelor fiscale locale. Toate informațiile vor fi transmise între instituții.

Totodată, certificatul de înmatriculare le va fi transmis titularilor prin intermediul serviciilor poștale, iar dovada înlocuitoare a acestuia le va fi transmisă prin e-mail.

Plăcuțele de înmatriculare vor fi trimise la orice adresă

Prin Ordinul MAI 132/2025 care va intra în vigoare pe 17 septembrie, DGPCI schimbă regulile legate de confecționarea și valorificarea plăcilor cu numere de înmatriculare. Măsura are drept scop simplificarea și eficientizare aprocesului de obținere a acestora.

Șoferii vor putea solicita, contra-cost, ivrarea plăcuțelor de înmatriculare la orice adresă de pe teritoriul României. Comenzile vor fi făcute prin intermediul platformei informatice a DGPCI, fapt ce va elimina necesitatea deplasării la ghișeele serviciilor publice comunitare.

Totodată, actul normativ stabilește că șoferii vor putea să achite online toate tarifele aferente confecționării plăcuțelor de înmatriculare, fie că sunt permanente, de probă, temporare sau provizorii. Tot online va putea fi achitată și taxa pentru atribuirea unui număr de înmatriculare preferențial și pentru păstrarea sau rezervarea unei combinații specifice.

Taxe mai mari pentru eliberarea plăcuțelor de înmatriculare

Șoferii plătesc mai mari pentru confecționarea plăcuțelor de înmatriculare ale vehiculelor și pentru păstrarea numărului. Tarifele, propuse de autorități, pentru obținerea plăcuțelor cu numere de înmatriculare permanente, de probă, temporare, provizorii și ale vehiculelor diplomaților și persoanelor asimilate sunt:

Pentru plăcuțe de tip A (1x112x520 mm) tariful este de 26 de lei pentru o bucată;

Pentru plăcuțe de tip B (1x200x340 mm) tariful este de 27 de lei pentru o bucată;

Pentru plăcuțe de tip C (1x130x240 mm) tariful este de 22 de lei pentru o bucată;

Pentru plăcuțe de tip D (1x150x300 mm) tariful este de 25 de lei pentru o bucată.

Pe lângă acestea vor fi percepute următoarele taxe:

pentru păstrarea combinației la numărul de înmatriculare este de 60 de lei;

pentru rezervare combinație număr înmatriculare este de 125 de lei;

pentru atribuire combinație număr înmatriculare preferential este de 45 de lei.

Servicii pentru șoferii români, oferite de RAR

În acest context, Registrul Auto Român (RAR) a transmis că va elibera duplicate după cărțile de identitate ale vehiculelor (CIV) la orice reprezentanță din țară, indiferent de domiciliul solicitantului. Aceștia trebuie să se programeze prin call-center sau online, pe platforma instituției.

Șoferii trebuie să se prezinte cu autovehiculul pentru care se solicită eliberarea duplicatului CIV la unul din sediile RAR. Pentru obținerea documentului, este nevoie de identificarea vehiculului, astfel că solicitantul trebuie să prezinte actul de identitate împreună cu certificatul de înmatriculare al mașinii.

Dacă persoana care solicită duplicatul nu figurează ca proprietar în evidențele Direcției de Înmatriculări auto, va fi nevoie și de documente care să ateste calitatea proprietar legal, respectiv un contract de vânzare-cumpărare, factură, act de adjudecare etc.. În cazul în care solicitantul duplicatului după CIV nu este proprietarul vehicului sau dacă deținătorul este o persoană juridică, trebuie prezentat și un document de reprezentare legală: