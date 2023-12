Surpriza neplăcută de care a avut parte o tânără din Sibiu după ce a cumpărat o mașină second hand. Ce a găsit la Registrul Auto

O tânără din Sibiu și-a cumpărat o online, iar după două zile a descoperit, la Registrul Auto, că mașina avea niște probleme uriașe.

În timpul testării, mașina mergea bine

După ce a strâns puțin peste 2.000 de euro, tânăra voia să își și a găsit una pe Facebook potrivită pentru nevoile ei, un Volkswagen Passat. Aceasta costa 2.700 de euro și și-a trimis un prieten să testeze mașina și să vadă cum arată, apoi să o cumpere dacă este în regulă, informează

Totul a descurs bine, mașina funcționa bine, în timpul testării nu a apărut nicio problemă, dar după două zile, probleme au început să apară.

În timp ce conducea spre Arad, pe autostradă mașina nu mai mergea bine. Acest lucru a determinat-o- pe tânără să ducă mașina la „tester” să vadă ce a pățit. Acolo a aflat ce problem uriașe avea autovehiculul cumpărat.

„Pe autostradă, în drum spre Arad, am văzut că nu mai mergea mașina. Am mers cu 80 de kilometri pe oră pe autostradă deoarece mașina nu putea să prindă mai mult. Am dus-o la „tester” unde am aflat că avea 100.000 de kilometri dați înapoi și bandă izolatoare pusă la „martori” pentru a nu se vedea că sunt aprinși. Odată ce am dat banda jos, toți martorii s-au aprins. L-am sunat să îi spun că îmi vreau banii înapoi pentru că mașina nu este funcțională”, a precizat femeia.

Cum a reacționat vânzătorul

Ea a contactat vânzătorul și i-a spus că vrea banii înapoi, dar acesta nu a fost de acord. I-a propus un schimb de mașini și o diferență de bani, dar femeia a refuzat.

Vânzătorul se apără și spune că el a cumpărat mașina de la un băiat și că nu știa de probleme acesteia.

„Eu am luat mașina de la un băiat care voia să o vândă. Mie fata mi-a scris după vreo două luni de zile să îi dau banii înapoi pe mașină că nu îi mai merge, că „nu îi mai trage”. Ce vină am eu? Până la urmă, nu e o mașină nouă, e din 2007. Eu știu ce i-o fi făcut la mașină? N-am nimic de ascuns. Eu n-am pus nici o bandă izolatoare în bord”, a spus tânărul care a vândut mașina.

Vânzătorul susține că a vrut să o ajute pe fată să nu rămână în pagubă și că i-a propus mai multe soluții, dar aceasta nu voia cei 2.000 de euro înapoi, ceea ce nu a fost posibil.