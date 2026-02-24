Mașinile chinezești domină piața auto din România. Producătorii din China accelerează puternic expansiunea pe piața auto locală, iar rezultatele se văd deja în statisticile de vânzări. În doar doi ani, prezența mașinilor chinezești în România a crescut spectaculos, depășind chiar unele branduri asiatice consacrate.

Dacă la începutul anului 2024 doar două autoturisme dintr-o mie înmatriculate erau fabricate în China, la finalul anului trecut numărul acestora a ajuns la 65 la mie. În prezent, aproximativ 10% dintre mașinile noi înmatriculate provin de la producători chinezi.

Mașinile chinezești domină piața auto din România! Ce îi determină pe români să aleagă autoturismele din China

Principalul avantaj rămâne raportul dintre dotări și preț. Chiar dacă unele modele europene păstrează un avans tehnologic, constructorii chinezi compensează prin costuri mult mai accesibile.

În multe cazuri, o mașină de familie produsă în Europa ajunge să coste aproape dublu față de un model similar venit din China.

Potrivit specialiștilor din domeniu, românii se orientează în special către SUV-uri compacte, echipate generos încă din versiunea standard.

„Segmentul cel mai căutat este cel cuprins între 20.000 şi 30.000 de euro, iar românii se orientează către SUV-uri compacte. Vin din standard cu foarte multe dotări pe care până de curând le consideram premium, cum ar fi scaune cu reglaj electric încălzire şi ventilaţie sau display central de dimensiuni generoase„, a explicat un brand manager la o companie auto chinezească, potrivit .

Mașinile chinezești domină piața auto din România. Care e cea mai vândută mașină în țara noastră

Unul dintre cele mai cumpărate modele este BYD Seal U DM-i, care are un preț de aproximativ 35.000 de euro și promite o totală de până la 1.080 de kilometri.

Creșterea interesului pentru astfel de modele confirmă tendința globală prin care producătorii chinezi devin competitori direcți pentru brandurile tradiționale.

Au reușit mărcile chinezești să depășească branduri consacrate?

Datele din 2025 arată că unele companii auto chineze au depășit deja producători europeni sau asiatici care dominau de ani buni piața românească.

Totuși, experții auto rămân prudenți. Specialiștii spun că adevăratul test va fi fiabilitatea pe termen lung și comportamentul mașinilor după mai mulți ani de utilizare.

Ce se întâmplă cu piața auto la începutul acestui an

În contrast cu ascensiunea producătorilor chinezi, piața autoturismelor noi a început anul cu dificultăți. În primele luni, înmatriculările de mașini noi au scăzut cu aproximativ 33%, semn că incertitudinea economică continuă să influențeze deciziile de cumpărare.