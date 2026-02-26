B1 Inregistrari!
Acasa » Politică » Radu Miruță acuză șicane din partea PSD, prin interpuși, pe când „miniștrii lor nici nu-și găsesc diplomele” (VIDEO)

Traian Avarvarei
26 feb. 2026, 20:47
Sursa foto: Radu Miruță / Facebook
Cuprins
  1. Miruță: Mi-au făcut și mie plângeri peste tot de m-am săturat
  2. Miruță admite că nu are neapărat încredere în Caragea

Radu Miruță (USR), ministrul Apărării, a explicat numirea controversată a lui Viorel Salvador Caragea în funcția de administrator special la fabrica de armament de la Sadu, județul Gorj (detalii AICI), punctând că nu are neapărat încredere în el, dar el a fost numit deoarece e foarte greu în Gorj să găsești pe cineva pentru această funcție. Miruță a spus că oamenii de bună credință nu acceptă astfel de funcții, deoarece au avut de suferit cei care s-au pus cu sistemul acolo. Ministrul a precizat că și lui i s-au făcut o grămadă de plângeri de către oameni ai PSD-ului.

Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii „News Pass”, moderată de Laura Chiriac pe B1 TV.

Numirea lui Viorel Salvador Caragea în această funcție de către colegul lui Miruță de la Economie, Irineu Dărău (USR), e controversată deoarece Caragea, fost polițist, a fost implicat în mai multe scandaluri, e pensionar special, a fost în USR o zi, iar apoi a trecut la AUR de unde de asemenea a plecat.

Miruță: Mi-au făcut și mie plângeri peste tot de m-am săturat

„Uzina aia e strategică, conducerea ar trebui să fie însănătoșită. Nu se poate, că nu vor să schimbe legea și nu vor să modifice criteriile de performanță. Singura ușiță, nu în conducere, ci pentru a-i urechea pe cei care fură, e un om care are curaj să facă asta. Presiunile sunt mari! Sunt oameni de bună credință care fug mâncând pământul că în județul ăla au ajuns să-ți dea soția afară de la serviciu, au ajuns să te dea pe tine afară de la serviciu dacă ai vorbit la televizor ce vorbesc eu. Mi-au făcut și mie plângeri peste tot de m-am săturat”, a afirmat Radu Miruță.

Întrebat dacă PSD-iștii i-au făcut aceste plângeri, el a răspuns: „Nu știu, că ei sunt isteți, nu fac ei direct, fac prin tot felul de interpuși. Habar n-am cine a făcut, nu am nicio problemă. Am văzut că mă caută peste tot…”

Apoi s-a adresat direct PSD-ului: „Cât timp miniștrii voștri nu-și găsesc diplomele și nu știu când au terminat… Despre școala pe care eu au făcut-o la Facultatea de Electronică puteți să căutați până în pânzele albe!”.

Miruță admite că nu are neapărat încredere în Caragea

Ministrul a afirmat apoi că „e mult spus să am încredere” în Caragea: „E o încercare, cunoscând mizeria care e acolo, și dacă acest om nu va livra pe măsura așteptărilor pe care ministrul Economiei le are acolo, că nu e la Ministerul Apărării, probabil se va căuta altul, greu!”.

