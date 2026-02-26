Tensiunile dintre partidele aflate la guvernare continuă, după ce PSD a anunțat că nu va susține propunerea USR pentru funcția de Avocat al Poporului. Ministrul Apărării, Radu Miruță, a oferit explicații în emisiunea News Pass, moderată de Laura Chiriac, la B1 TV, unde a vorbit deschis despre conflictul politic apărut în interiorul coaliției.

Disputa a izbucnit după ce PSD a anunțat că va refuza să voteze candidatura Roxanei Rizoiu, invocând faptul că aceasta beneficiază de statutul de „ ”.

De ce a ales USR această candidată pentru funcția de Avocat al Poporului

Întrebat de ce USR a mers pe această variantă, ministrul Apărării a susținut că atacurile venite din partea PSD sunt motivate politic și nu țin de competența profesională a candidatei.

“Noi spunem foarte clar. Suntem împotriva ideii de pensionare specială, dar asta nu înseamnă că toți oamenii care sunt pensionari speciali trebuie omorâți. Să schimbăm legea.

USR are, astăzi, proiect care elimină pensiile speciale, care elimină cumulul de pensie cu salariu. De ce nu se votează? Vă spun eu de ce. Pentru că-l acuză USR pentru două, trei persoane care nu au problemele lor, cu scopul de a-și proteja oamenii lor.

Dacă multă lume ar fi în țara asta cum este ceea ce noi propunem la , ar fi mult mai bună țara asta, într-o poziție mult mai bună. Și de când credeți dumneavoastră că PSD este grijuliu despre brandul USR?

De când duce PSD grija ca USR să nu fie afectat de diverse numiri? Nu duce niciodată grija asta. Duce grija faptului că oamenii buni încep să fie verificați prin comparație cu numirile altora. Duce grija faptului că Avocatul Poporului poate contesta la Curtea Constituțională niște legi care sunt date cu dedicație.

Suntem într-o coaliție, am votat oamenii PSD pe care nu i-am fi votat altfel în diverse poziții, nu pentru că sunt buni”, a spus Miruță.

Ar contesta propunerea USR de Avocat al Poporului reforma lui Bolojan?

Întrebat dacă un Avocatul Poporului propus de USR ar bloca reforma lui Ilie Bolojan, Miruță a răspuns:

“Nu știu. Luată una câte una, ar contesta dacă este neconstituțional. Este un profesionist care are capacitate să analizeze dacă este constituțional sau nu.

Însă, astăzi, ce e constituțional și ce e nu e constituțional, mai degrabă, este politic decât juridic. Astfel de oameni sunt cei care înlocuiesc cioburile sparte și ținute cu dinții acolo prin diverse funcții. De asta le e frică.

Nu putem juca cu mănușile albe. Nu putem să scoatem mizeria nemurdărindu-ne pe mâini.”, a conchis ministrul.