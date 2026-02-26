B1 Inregistrari!
Băsescu: „Ceea ce se vede sunt blocajele pe care le creează în general PSD-ul". Ce ar trebui să facă Nicușor Dan, în viziunea fostului președinte

Băsescu: „Ceea ce se vede sunt blocajele pe care le creează în general PSD-ul”. Ce ar trebui să facă Nicușor Dan, în viziunea fostului președinte

Traian Avarvarei
26 feb. 2026, 21:07
Sursa foto: Captură video - Digi24HD / YouTube
Cuprins
  1. Băsescu: Singurul lucru pe care îl poate face Nicușor este ceea ce face
  2. Băsescu: „Grindeanu dă din gură, iar Bolojan aduce bani în țară”

Fostul președinte Traian Băsescu a declarat că blocajele din coaliția de guvernare sunt generate cu precădere de PSD, iar președintele Nicușor Dan nu poate face decât să încerce să mențină coaliția în condiții de lucru.

Băsescu: Singurul lucru pe care îl poate face Nicușor este ceea ce face

Întrebat ce poate face Nicușor Dan vizavi de actuala criză din coaliție, Traian Băsescu a spus că „singurul lucru pe care îl poate face Nicușor este ceea ce face”.

„Cred că Nicușor este situația în care, din când în când, discută când cu Grindeanu, când cu Bolojan, când cu Fritz, și încearcă să mențină coaliția în condiții de lucru, pentru că eu nu cred în ruperea coaliției.

Ceea ce se vede sunt blocajele pe care le creează în general PSD-ul. În introducerea diverselor măsuri pe care le preconizează Guvernul. Deci, singurul lucru pe care îl poate face Nicușor este ceea ce face”, a explicat fostul președinte, la Digi24.

Întrebat ce ar face dar ar fi președinte acum, Băsescu a răspuns că se rezumă doar la a face o analiză: „Nu vreau să creez impresia că mă simt încă președinte. Sunt pensionar”.

Băsescu: „Grindeanu dă din gură, iar Bolojan aduce bani în țară”

Amintim că, miercuri, Sorin Grindeanu, liderul PSD, a anunțat consultări în partid pentru a decide menținerea coaliției, cu sau fără USR, și sprijinul pentru premierul Ilie Bolojan (PNL). Joi, Grindeanu s-a arătat deranjat că mereu „PSD-ul e de vină” și i-a reproșat lui Bolojan că e doar premierul USR.

În replică, liberalii au cerut PSD-iștilor „să decidă rapid dacă rămâne parte activă a guvernării sau adoptă o poziție de opoziție”.

Traian Băsescu e de părere că, în confruntarea dintre Grindeanu și Bolojan, câștigă Bolojan: „Dacă discutăm de disputa Bolojan-Grindeanu, câștigător nu poate fi decât Bolojan, pentru că el face, în timp ce ăsta dă din gură. Prin încăpățânarea lui și consecvența lui, eu nu spun că a adoptat cele mai bune soluții, dar a adoptat soluții care până la urmă, spre exemplu, vor face ca luna viitoare să primim 2,4 miliarde. Asta e diferența între ce face Bolojan și ce face Grindeanu. Gindeanu dă din gură, iar Bolojan aduce bani în țară”.

