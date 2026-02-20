Un bărbat din Roman, județul Neamț, s-a dus beat la proba practică a examenului auto.

A venit beat la examenul auto

Bărbatul are 35 de ani și s-a prezentat la susținerea probei practice pentru obținerea permisului de conducere categoria B.

examinator a simțit că acesta miroase a alcool, așa că l-a testat cu aparatul alcooltest. Rezultatul a fost de 0,7 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Bărbatul a spus că cu o seară înainte.

El nu a mai susținut proba practică, a fost respins automat și urmează să fie reprogramat pentru susținerea examenului, conform legii.