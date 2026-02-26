B1 Inregistrari!
Concluzia lui Băsescu la scandalul din coaliție: „Grindeanu dă din gură, iar Bolojan aduce bani în țară"

Concluzia lui Băsescu la scandalul din coaliție: „Grindeanu dă din gură, iar Bolojan aduce bani în țară”

Mirela Ionela Achim
26 feb. 2026, 20:08
Concluzia lui Băsescu la scandalul din coaliție: „Grindeanu dă din gură, iar Bolojan aduce bani în țară”
Fostul președinte Traian Băsescu
Cuprins
  1. Cum evaluează Băsescu activitatea lui Bolojan
  2. Băsescu: Grindeanu își sabotează propriul premier
  3. Băsescu: Câștigător nu poate fi decât Bolojan

Fostul președinte Traian Băsescu a declarat că în disputa dintre Sorin Grindeanu, liderul PSD, și premierul liberal Ilie Bolojan, câștigător e al doilea, deoarece Bolojan aduce bani în țară și a luat, totuși, niște măsuri pentru redresarea bugetară. În schimb, Grindeanu „dă din gură”. Totodată, Băsescu i-a reproșat liderului PSD că-și sabotează propriul premier prin declarațiile pe care le face.

Cum evaluează Băsescu activitatea lui Bolojan

Traian Băsescu nu crede că PSD este aproape de ieșirea din coaliție. De asemenea, fostul președinte a respins acuzația lui Grindeanu, anume că Bolojan e doar premierul USR, nu al coaliției.

„Nu, nu cred (că PSD este aproape de ieșirea din coaliție). Dar vizavi de formularea domnului Grindeanu, aș spune că Bolojan demonstrează că este premierul României. Nu este nici al coaliției, nici al liberalilor, nici al lui Grindeanu. Dar Bolojan urmărește cu tenacitate realizarea obiectivelor legate de restabilirea echilibrelor macroeconomice ale României. Cred că această corecție trebuie făcută cu privire la al cui premier este Bolojan. Este premierul României”, a declarat Traian Băsescu, la Digi24.

Pe de altă parte, fostul președinte a ținut să precizeze că Bolojan deocamdată n-a făcut reforme, ci doar ajustări care au ca obiectiv să restabilească deficitul bugetar. „Reforma administrativă a României ar genera economii extraordinare”, a punctat acesta.

Băsescu: Grindeanu își sabotează propriul premier

Traian Băsescu a mai afirmat că, prin declarațiile pe care le face, Sorin Grindeanu își sabotează propriul premier.

„Nu este posibil ca în timp ce premierul negociază la comisie, cu comisar, cu director de direcții, ajustarea acestui PNRR în așa fel încât să pierdem cât mai puțini bani, dacă s-ar putea, să nu pierdem deloc. Deci, în timp ce premierul face acest efort, mesajele care vin de la București sunt: îl dăm afară, ieșim din coaliție, nu-l mai vrem premier. Ăsta cum se numește? Pentru cei care înțeleg ce se întâmplă. Fiți convinsă că orice declarație de la București legată de Guvern ajunge în câteva minute și pe masa Ursulei von der Leyen. Deci, cred că ce face Grindeanu pur și simplu își sabotează propriul premier”, a argumentat Băsescu, la Digi24.

Băsescu: Câștigător nu poate fi decât Bolojan

În final, Traian Băsescu a declarat că din această dispută învingător iese Ilie Bolojan deoarece el chiar face ceva pentru România, în vreme ce Sorin Grindeanu doar dă din gură: „Dacă discutăm de disputa Bolojan-Grindeanu, câștigător nu poate fi decât Bolojan, pentru că el face, în timp ce ăsta dă din gură. Prin încăpățânarea lui și consecvența lui, eu nu spun că a adoptat cele mai bune soluții, dar a adoptat soluții care până la urmă, spre exemplu, vor face ca luna viitoare să primim 2,4 miliarde. Asta e diferența între ce face Bolojan și ce face Grindeanu. Gindeanu dă din gură, iar Bolojan aduce bani în țară”.

