Înmatriculările auto devin 100% digitale în România. Ce schimbări aduce noua lege adoptată de Camera Deputaților

Înmatriculările auto devin 100% digitale în România. Ce schimbări aduce noua lege adoptată de Camera Deputaților

Iulia Petcu
26 nov. 2025, 16:38
Sursa foto simbol: Pixabay
Cuprins
  1. Cum a decurs procesul de digitalizare a înmatriculărilor
  2. Cum se vor crea conturile și ce impact va avea schimbarea
  3. Cum reacționează inițiatorul proiectului și ce mesaj transmite
  4. Ce urmează după adoptarea legii

Deputații au adoptat recent o lege care închide ultima etapă a digitalizării procesului de înmatriculare a vehiculelor, eliminând obligația deplasării la ghișeu pentru obținerea datelor de acces. Măsura marchează finalul unei perioade în care modernizarea procedurilor a avansat doar parțial, lăsând în urmă o verigă ce bloca întregul flux online.

Cum a decurs procesul de digitalizare a înmatriculărilor

Noul cadru legislativ transformă procesul de înmatriculare într-un mecanism integral digital, fără etape care să îi oblige pe cetățeni să se prezinte fizic la sediile Direcției Generale Permise de Conducere și Înmatriculări. Legea adoptată de Camera Deputaților, forul decizional, completează demersul început în anii anteriori, când doar o parte dintre operațiuni fuseseră transferate în mediul online.

Inițiativa aparține deputatului USR Radu Miruță, în prezent ministru al Economiei, care a susținut constant necesitatea eliminării acestei disfuncționalități birocratice. De altfel, încă din perioada dezbaterilor pe marginea OUG 38/2023, acesta semnala faptul că digitalizarea implementată atunci nu era una reală, deoarece accesul la platformă presupunea în continuare un drum la ghișeu. Acea etapă era considerată în contradicție cu principiul unui sistem modern, bazat pe interacțiuni online.

Proiectul depus ulterior de Miruță, special pentru a corecta această neregulă, a primit acum votul decisiv al Legislativului, ceea ce deschide calea către un proces complet aliniat practicilor europene în domeniul serviciilor publice.

Cum se vor crea conturile și ce impact va avea schimbarea

Odată cu promulgarea legii, Direcţia Generală Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor va fi obligată să permită crearea conturilor direct pe platforma proprie, fără prezentare fizică și fără cerințe care să implice interacțiuni cu personalul de la ghișee. Datele de acces vor fi generate și transmise printr-un flux digital, similar procedurilor utilizate în alte servicii publice modernizate.

Prin această modificare, întregul proces (de la autentificare până la încărcarea documentelor necesare) va putea fi realizat de acasă, ceea ce elimină o anomalie administrativă existentă până acum. Reprezentanții USR susțin că această ajustare era necesară pentru ca digitalizarea să depășească stadiul unei implementări incomplete și să atingă un nivel minim acceptabil pentru o administrație publică modernă.

Cum reacționează inițiatorul proiectului și ce mesaj transmite

Radu Miruță a salutat adoptarea legii și a subliniat rolul colaborării instituționale în finalizarea proiectului. El consideră că digitalizarea reprezintă o investiție în eficiență și în timpul cetățenilor, iar acest pas dovedește că schimbările cerute de societate sunt posibile atunci când există voință politică și administrativă.

”Le mulţumesc colegilor parlamentari care au înţeles că, fără digitalizare, chiar şi cu paşi mici, România nu îşi poate accesa potenţialul. Am iniţiat acest proiect din opoziţie, mi s-a spus că nu se poate, iată că s-a putut! Este un act de igienă civică să «tăiem» din drumurile pe care cetăţenii le fac la ghişee, atunci când putem construi alternativa. Le mulţumesc colegilor din MAI care depun eforturi vizibile pentru ca această lege să devină practică obişnuită în România!”, a declarat Miruță, potrivit Capital.ro.

Ce urmează după adoptarea legii

Legea este trimisă acum președintelui României pentru promulgare, iar după publicarea în Monitorul Oficial, Direcția Permise va avea obligația să implementeze tehnic noul sistem. Abia după configurarea completă a platformei, cetățenii vor putea utiliza efectiv procedura integral online, fără nicio deplasare suplimentară.

